इस गेंदबाज को बेस प्राइस में खरीदने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने की RCB की तारीफ, टी20 में हैं नंबर वन पेसर

Ashwin on Jacob Duffy: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जैकब डफी को बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। डफी इस समय टी20 क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती के बाद दुनिया के दूसरे नंबर के गेंदबाज हैं। वहीं इस सूची में पहले तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 23 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड भी जीता था। डफी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भी सबसे ज्यादा विकेट झटके थे। उनको टीम में शामिल करने पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी के मैनेजमेंट की तारीफ की है।