इस गेंदबाज को बेस प्राइस में खरीदने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने की RCB की तारीफ, टी20 में हैं नंबर वन पेसर

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी (फोटो- ESPN)
Ashwin on Jacob Duffy: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जैकब डफी को बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। डफी इस समय टी20 क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती के बाद दुनिया के दूसरे नंबर के गेंदबाज हैं। वहीं इस सूची में पहले तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 23 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड भी जीता था। डफी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भी सबसे ज्यादा विकेट झटके थे। उनको टीम में शामिल करने पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी के मैनेजमेंट की तारीफ की है।
रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "जैकब डफी एक शानदार क्रिकेटर बन कर उभर रहे हैं। 2025 उनके लिए बेहद ही अच्छा साल रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 15.43 की औसत, 40.3 स्ट्राइक रेट से उन्होंने 23 विकेट लिए और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी रहे। वह वर्तमान में नंबर 2 टी20 गेंदबाज भी हैं। उन्होंने इस साल टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18.9 की औसत, 7.89 की इकॉनमी के साथ 57 विकेट निकाले हैं। इस दौरान उनका डॉट बॉल प्रतिशत 53.1 का रहा। 31 साल की उम्र में वह बेहतरीन फॉर्म में हैं। आरसीबी ने उन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदकर बाजी मार ली है।"
31 वर्षीय जैकब डफी इस साल बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं। डफी न्यूजीलैंड की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 80 विकेट लिए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने रिचर्ड हैडली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रिचर्ड हैडली ने साल 1985 में न्यूजीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 79 विकेट लिए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में डफी ने तीन 5-विकेट हॉल सहित कुल 23 विकेट झटके। ववहींटी20 सीरीज में भी 5 मैचों में सर्वाधिक 10 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे।
