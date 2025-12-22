22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इस गेंदबाज को बेस प्राइस में खरीदने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने की RCB की तारीफ, टी20 में हैं नंबर वन पेसर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी के ऑक्शन स्ट्रेटजी की तारीफ करते हुए कहा कि जैकब डफी एक अच्छी पिक हैं। डफी को आरसीबी ने उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 22, 2025

jacob duffy

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी (फोटो- ESPN)

Ashwin on Jacob Duffy: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जैकब डफी को बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। डफी इस समय टी20 क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती के बाद दुनिया के दूसरे नंबर के गेंदबाज हैं। वहीं इस सूची में पहले तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 23 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड भी जीता था। डफी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भी सबसे ज्यादा विकेट झटके थे। उनको टीम में शामिल करने पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी के मैनेजमेंट की तारीफ की है।

अश्विन ने आरसीबी को सराहा

रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "जैकब डफी एक शानदार क्रिकेटर बन कर उभर रहे हैं। 2025 उनके लिए बेहद ही अच्छा साल रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 15.43 की औसत, 40.3 स्ट्राइक रेट से उन्होंने 23 विकेट लिए और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी रहे। वह वर्तमान में नंबर 2 टी20 गेंदबाज भी हैं। उन्होंने इस साल टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18.9 की औसत, 7.89 की इकॉनमी के साथ 57 विकेट निकाले हैं। इस दौरान उनका डॉट बॉल प्रतिशत 53.1 का रहा। 31 साल की उम्र में वह बेहतरीन फॉर्म में हैं। आरसीबी ने उन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदकर बाजी मार ली है।"

एक कैलेंडर ईयर में लिए सबसे ज्यादा विकेट

31 वर्षीय जैकब डफी इस साल बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं। डफी न्यूजीलैंड की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 80 विकेट लिए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने रिचर्ड हैडली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रिचर्ड हैडली ने साल 1985 में न्यूजीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 79 विकेट लिए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में डफी ने तीन 5-विकेट हॉल सहित कुल 23 विकेट झटके। ववहींटी20 सीरीज में भी 5 मैचों में सर्वाधिक 10 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे।

ये भी पढ़ें

सूर्या की चमक भी पड़ रही है फीकी, क्या गिल के साथ उनका भाग्य भी होना था तय?
क्रिकेट
Suryakumar Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Published on:

22 Dec 2025 03:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इस गेंदबाज को बेस प्राइस में खरीदने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने की RCB की तारीफ, टी20 में हैं नंबर वन पेसर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अगर ऐसा कर दिया तो कभी टीम से बाहर नहीं होंगे सैमसन, टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व भारतीय कप्तान ने संजू को दी खास सलाह

IND vs SA
क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy: बेहद खतरनाक है पंजाब की टीम, गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह समेत से खिलाड़ी शामिल

Abhishek Sharma and Shubman Gill
क्रिकेट

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार के लिए खींची इंग्लैंड टीम की टांग

Rohit Sharma trolls England
क्रिकेट

VHT 2025-26 में रोहित-विराट समेत कई बड़े स्‍टार 24 से वनडे में मचाएंगे धमाल, जानें लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल्‍स

VHT 2025-26 Live Streaming
क्रिकेट

भारत को फ़ाइनल हराने के बाद अक्षय खन्ना की तरह ‘धुरंधर’ के गाने पर नाची पाकिस्तानी टीम, Video हुआ वायरल

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.