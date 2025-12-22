सिर्फ इटली नहीं, ये टीमें भी नहीं थीं 2024 टी20 वर्ल्डकप का हिस्सा, यहां जानें पूरी डिटेल्स

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप (फोटो- IANS)
ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2026 में आयोजित होने वाले आईसीसी इवेंट में भी 20 टीमें हिस्सा लेंगी। हालांकि इस बार 3 ऐसी टीमें शामिल होंगी, जो 2024 के टूर्नामेंट में नजर नहीं आई थीं। 20 टीमों को 4 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। भारत और श्रीलंका इस इवेंट की मेजबानी करेंगे। भारत के 5 शहर और श्रीलंका के 2 शहर आगामी टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे।
2024 के टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड्स और नेपाल की टीमें ग्रुप D में शामिल थीं। वहीं ग्रुप C में वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी की टीमें थीं। ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया और ओमान की टीमें शामिल थीं, जबकि ग्रुप A में भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा और आयरलैंड की टीमें शामिल थीं।
इन 20 टीमों में से 8 टीमों ने सुपर-8 में जगह बनाई थी, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और यूएसए शामिल थे। यहां से चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं, जिनमें अफगानिस्तान, भारत, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें शामिल थीं। सेमीफाइनल में जहां भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराया, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया।
इस बार भी 20 टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। इटली डेब्यू करने जा रही है, जबकि जिम्बाब्वे और यूएई की वापसी हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन-सी टीमें इस बार वर्ल्ड कप से बाहर हुई हैं। आपको बता दें कि युगांडा, पापुआ न्यू गिनी और स्कॉटलैंड की टीमें वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई हैं। इनकी जगह इस बार इटली, यूएई और जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप का टिकट हासिल किया है।
अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, नामीबिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, आयरलैंड, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, जिम्बाब्वे, इटली और यूएई।
अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, नामीबिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, आयरलैंड, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, युगांडा, स्कॉटलैंड और पापुआ न्यू गिनी।
3 नई टीम: इटली और जिम्बाब्वे और UAE
