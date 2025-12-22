सिर्फ इटली नहीं, ये टीमें भी नहीं थीं 2024 टी20 वर्ल्डकप का हिस्सा, यहां जानें पूरी डिटेल्स

ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2026 में आयोजित होने वाले आईसीसी इवेंट में भी 20 टीमें हिस्सा लेंगी। हालांकि इस बार 3 ऐसी टीमें शामिल होंगी, जो 2024 के टूर्नामेंट में नजर नहीं आई थीं। 20 टीमों को 4 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। भारत और श्रीलंका इस इवेंट की मेजबानी करेंगे। भारत के 5 शहर और श्रीलंका के 2 शहर आगामी टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे।