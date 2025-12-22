22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सिर्फ इटली नहीं, ये टीमें भी नहीं थीं 2024 टी20 वर्ल्डकप का हिस्सा, यहां जानें पूरी डिटेल्स

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2024 में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और 2026 वर्ल्डकप में भी 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके नाम तय हो चुके हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस बार कितनी और कौन-कौन सी टीमें नई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 22, 2025

ICC Men's T20 World Cup 2026

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप (फोटो- IANS)

ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2026 में आयोजित होने वाले आईसीसी इवेंट में भी 20 टीमें हिस्सा लेंगी। हालांकि इस बार 3 ऐसी टीमें शामिल होंगी, जो 2024 के टूर्नामेंट में नजर नहीं आई थीं। 20 टीमों को 4 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। भारत और श्रीलंका इस इवेंट की मेजबानी करेंगे। भारत के 5 शहर और श्रीलंका के 2 शहर आगामी टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे।

2024 के टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड्स और नेपाल की टीमें ग्रुप D में शामिल थीं। वहीं ग्रुप C में वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी की टीमें थीं। ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया और ओमान की टीमें शामिल थीं, जबकि ग्रुप A में भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा और आयरलैंड की टीमें शामिल थीं।

इन 20 टीमों में से 8 टीमों ने सुपर-8 में जगह बनाई थी, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और यूएसए शामिल थे। यहां से चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं, जिनमें अफगानिस्तान, भारत, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें शामिल थीं। सेमीफाइनल में जहां भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराया, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया।

इस बार भी 20 टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। इटली डेब्यू करने जा रही है, जबकि जिम्बाब्वे और यूएई की वापसी हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन-सी टीमें इस बार वर्ल्ड कप से बाहर हुई हैं। आपको बता दें कि युगांडा, पापुआ न्यू गिनी और स्कॉटलैंड की टीमें वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई हैं। इनकी जगह इस बार इटली, यूएई और जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप का टिकट हासिल किया है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीमें

अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, नामीबिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, आयरलैंड, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, जिम्बाब्वे, इटली और यूएई।

टी20 वर्ल्ड कप 2024 की टीमें

अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, नामीबिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, आयरलैंड, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, युगांडा, स्कॉटलैंड और पापुआ न्यू गिनी।

3 नई टीम: इटली और जिम्बाब्वे और UAE

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

22 Dec 2025 04:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सिर्फ इटली नहीं, ये टीमें भी नहीं थीं 2024 टी20 वर्ल्डकप का हिस्सा, यहां जानें पूरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सालभर ट्रोल होते रहे हर्षित राणा, लेकिन 2025 में बन गए भारत के सबसे सफल गेंदबाज, देखें आंकड़े

harshit rana
क्रिकेट

पाकिस्तान ने इस साल क्रिकेट में जीते 2 खिताब, PCB सेलेक्टर ने भारत को दिया क्रेडिट, जानें क्यों

IND vs PAK
क्रिकेट

इस गेंदबाज को बेस प्राइस में खरीदने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने की RCB की तारीफ, टी20 में हैं नंबर वन पेसर

jacob duffy
क्रिकेट

अगर ऐसा कर दिया तो कभी टीम से बाहर नहीं होंगे सैमसन, टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व भारतीय कप्तान ने संजू को दी खास सलाह

IND vs SA
क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy: बेहद खतरनाक है पंजाब की टीम, गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह समेत से खिलाड़ी शामिल

Abhishek Sharma and Shubman Gill
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.