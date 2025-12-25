25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में पृथ्वी शॉ भी शामिल

टूर्नामेंट का पहला दिन बल्लेबाजों के नाम रहा और आने वाले मैचों में और भी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। यह सीजन न केवल बड़े स्टार्स की वापसी बल्कि युवा प्रतिभाओं के उभार के लिए भी यादगार बनता दिख रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 25, 2025

Prithvi Shaw Wants to Leave Mumbai

भारतीय खिलाड़ी पृथ्‍वी शॉ। (फोटो सोर्स: IANS)

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज बुधवार को बेहद धमाकेदार अंदाज में हुआ। टूर्नामेंट के पहले ही दिन बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी, जब पूरे दिन में कुल 22 शतक लगे, यह विजय हजारे ट्रॉफी के एक दिन में सबसे ज्यादा शतक हैं। इस दिन की सबसे बड़ी सुर्खियां बटोरीं रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, जिन्होंने लंबे समय बाद घरेलू लिस्ट-A क्रिकेट में वापसी की।

रोहित ने सिक्किम के खिलाफ मुंबई के लिए 94 गेंदों में नाबाद 155 रन ठोके, जबकि कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिल्ली के लिए 101 गेंदों में 131 रन बनाए। दोनों की पारियों ने अपनी-अपनी टीमों को आसान जीत दिलाई। हालांकि, सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन बिहार का रहा, जिसने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574/6 का स्कोर खड़ा कर लिस्ट-A क्रिकेट का सबसे बड़ा टीम कुल बना दिया। इसमें वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 84 गेंदों में 190 रन बनाए, आयुष लोहारुका ने 116 और कप्तान सकीबुल गनी ने 40 गेंदों में नाबाद 128 रन ठोके। सकीबुल का शतक लिस्ट-A में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज था।

इन सबसे आगे निकले ओडिशा के सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक सामल, जिन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ 169 गेंदों में 212 रन की शानदार पारी खेली। यह उनकी लिस्ट-A करियर की पहली सेंचुरी थी, जो सीधे दोहरे शतक में बदल गई। स्वास्तिक का यह स्कोर विजय हजारे ट्रॉफी में संयुक्त रूप से चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, जो संजू सैमसन के 212* के बराबर है। वे ओडिशा के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने लिस्ट-A में दोहरा शतक लगाया।

विजय हजारे ट्रॉफी के सर्वकालिक सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर:

एन जगदीशन - 277 (2022, तमिलनाडु बनाम अरुणाचल प्रदेश)
पृथ्वी शॉ - 227* (2021, मुंबई बनाम पुडुचेरी)
ऋतुराज गायकवाड़ - 220* (2022, महाराष्ट्र बनाम उत्तर प्रदेश)
संजू सैमसन - 212* (2019, केरल बनाम गोवा)
स्वास्तिक सामल - 212 (2025, ओडिशा बनाम सौराष्ट्र)

टूर्नामेंट का पहला दिन बल्लेबाजों के नाम रहा और आने वाले मैचों में और भी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। यह सीजन न केवल बड़े स्टार्स की वापसी बल्कि युवा प्रतिभाओं के उभार के लिए भी यादगार बनता दिख रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 02:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में पृथ्वी शॉ भी शामिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG: बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान, 4 साल बाद हुई इस दिग्गज की वापसी

Australia playing XI announce for Adelaide Test
क्रिकेट

धोनी थे SMAT में झारखंड की ख़िताबी जीत के मास्टरमाइंड, टीम की ऐसे ही मदद, JSCA सचिव ने किया खुलासा

क्रिकेट

संजू सैमसन इस वजह से नहीं खेले विजय हज़ारे ट्रॉफी का पहला मुक़ाबला, BCCI ने दिया था ये नोटिस

Sanju Samson batting position
क्रिकेट

‘कुछ बीयर ही तो थीं…’: एशेज में शराब पीने के आरोपों के बीच पूर्व इंग्लैंड कप्तान ने बेन डकेट पर साधा निशाना

Ben Duckett
क्रिकेट

‘मैकुलम की जगह रवि शास्त्री को होना चाहिए हेड कोच’, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने दिया बड़ा बयान

Ravi Shastri and Brendon McCullum
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.