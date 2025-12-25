Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में पृथ्वी शॉ भी शामिल

भारतीय खिलाड़ी पृथ्वी शॉ। (फोटो सोर्स: IANS)
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज बुधवार को बेहद धमाकेदार अंदाज में हुआ। टूर्नामेंट के पहले ही दिन बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी, जब पूरे दिन में कुल 22 शतक लगे, यह विजय हजारे ट्रॉफी के एक दिन में सबसे ज्यादा शतक हैं। इस दिन की सबसे बड़ी सुर्खियां बटोरीं रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, जिन्होंने लंबे समय बाद घरेलू लिस्ट-A क्रिकेट में वापसी की।
रोहित ने सिक्किम के खिलाफ मुंबई के लिए 94 गेंदों में नाबाद 155 रन ठोके, जबकि कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिल्ली के लिए 101 गेंदों में 131 रन बनाए। दोनों की पारियों ने अपनी-अपनी टीमों को आसान जीत दिलाई। हालांकि, सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन बिहार का रहा, जिसने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574/6 का स्कोर खड़ा कर लिस्ट-A क्रिकेट का सबसे बड़ा टीम कुल बना दिया। इसमें वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 84 गेंदों में 190 रन बनाए, आयुष लोहारुका ने 116 और कप्तान सकीबुल गनी ने 40 गेंदों में नाबाद 128 रन ठोके। सकीबुल का शतक लिस्ट-A में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज था।
इन सबसे आगे निकले ओडिशा के सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक सामल, जिन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ 169 गेंदों में 212 रन की शानदार पारी खेली। यह उनकी लिस्ट-A करियर की पहली सेंचुरी थी, जो सीधे दोहरे शतक में बदल गई। स्वास्तिक का यह स्कोर विजय हजारे ट्रॉफी में संयुक्त रूप से चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, जो संजू सैमसन के 212* के बराबर है। वे ओडिशा के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने लिस्ट-A में दोहरा शतक लगाया।
एन जगदीशन - 277 (2022, तमिलनाडु बनाम अरुणाचल प्रदेश)
पृथ्वी शॉ - 227* (2021, मुंबई बनाम पुडुचेरी)
ऋतुराज गायकवाड़ - 220* (2022, महाराष्ट्र बनाम उत्तर प्रदेश)
संजू सैमसन - 212* (2019, केरल बनाम गोवा)
स्वास्तिक सामल - 212 (2025, ओडिशा बनाम सौराष्ट्र)
टूर्नामेंट का पहला दिन बल्लेबाजों के नाम रहा और आने वाले मैचों में और भी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। यह सीजन न केवल बड़े स्टार्स की वापसी बल्कि युवा प्रतिभाओं के उभार के लिए भी यादगार बनता दिख रहा है।
