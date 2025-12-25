Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में पृथ्वी शॉ भी शामिल

रोहित ने सिक्किम के खिलाफ मुंबई के लिए 94 गेंदों में नाबाद 155 रन ठोके, जबकि कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिल्ली के लिए 101 गेंदों में 131 रन बनाए। दोनों की पारियों ने अपनी-अपनी टीमों को आसान जीत दिलाई। हालांकि, सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन बिहार का रहा, जिसने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574/6 का स्कोर खड़ा कर लिस्ट-A क्रिकेट का सबसे बड़ा टीम कुल बना दिया। इसमें वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 84 गेंदों में 190 रन बनाए, आयुष लोहारुका ने 116 और कप्तान सकीबुल गनी ने 40 गेंदों में नाबाद 128 रन ठोके। सकीबुल का शतक लिस्ट-A में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज था।