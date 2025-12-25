AUS vs ENG: बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान, 4 साल बाद हुई इस दिग्गज की वापसी

सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच के लिए कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं चुना। चोटिल नाथन लियोन की जगह स्क्वॉड में शामिल किए गए ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को भी अंतिम 12 में जगह नहीं मिली। सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच के लिए कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं चुना। चोटिल नाथन लियोन की जगह स्क्वॉड में शामिल किए गए ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को भी अंतिम 12 में जगह नहीं मिली। टीम में झाई रिचर्डसन की वापसी सबसे चर्चित नाम है। कंधे की सर्जरी के बाद लंबे समय से बाहर चल रहे इस तेज गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया ए में शानदार प्रदर्शन किया है। वे 4 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी कर रहे हैं।