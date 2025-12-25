25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

क्रिकेट

AUS vs ENG: बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान, 4 साल बाद हुई इस दिग्गज की वापसी

ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच के लिए कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं चुना। चोटिल नाथन लियोन की जगह स्क्वॉड में शामिल किए गए ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को भी अंतिम 12 में जगह नहीं मिली।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 25, 2025

Australia playing XI announce for Adelaide Test

ऑस्‍ट्रेलिया की टेस्‍ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Australia vs England 4th Test: ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025-26 सीरीज के 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच यानी बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए अपनी 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। स्टीव स्मिथ एक बार फिर अंतरिम कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे, क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के चलते फिर बाहर हो गए हैं।

टॉड मर्फी की टीम में वापसी

सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच के लिए कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं चुना। चोटिल नाथन लियोन की जगह स्क्वॉड में शामिल किए गए ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को भी अंतिम 12 में जगह नहीं मिली। सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच के लिए कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं चुना। चोटिल नाथन लियोन की जगह स्क्वॉड में शामिल किए गए ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को भी अंतिम 12 में जगह नहीं मिली। टीम में झाई रिचर्डसन की वापसी सबसे चर्चित नाम है। कंधे की सर्जरी के बाद लंबे समय से बाहर चल रहे इस तेज गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया ए में शानदार प्रदर्शन किया है। वे 4 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी कर रहे हैं।

स्मिथ ने एशेज 2025-26 सीरीज में शुरुआती तीन टेस्ट गंवाकर आलोचना का शिकार हो रही इंग्लैंड टीम के प्रति सहानुभूति जताई है। स्मिथ ने कहा कि वे खुद हार के दबाव की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए बुरा लग रहा है।

स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के प्रति जताई हमदर्दी

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पत्रकारों से बातचीत में स्मिथ ने कहा, “जब आप लगातार हार रहे होते हैं, तो स्पॉटलाइट हमेशा आप पर रहती है और हर छोटी-बड़ी बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा सकता है। मुझे उनके लिए एक तरह से सहानुभूति है। यह स्थिति काफी मुश्किल हो सकती है। आप उस देश में हैं जहां बाहर जाकर मौज-मस्ती की जा सकती है, लेकिन दबाव की वजह से खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाते। दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच उन्हें लंबा ब्रेक मिला था, लेकिन वे पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो सके।”

इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों के शराब पीने के आरोप

इंग्लैंड की टीम न केवल मैदान पर तीन लगातार हार से जूझ रही है, बल्कि ब्रिस्बेन और एडिलेड टेस्ट के बीच नूसा में ब्रेक के दौरान कुछ खिलाड़ियों के अत्यधिक शराब पीने के आरोपों की वजह से भी सुर्खियों में है। इनमें सलामी बल्लेबाज बेन डकेट का नाम प्रमुख है, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) इन आरोपों की गंभीरता से जांच कर रहा है।

इस मुद्दे पर स्मिथ ने सावधानी बरतते हुए कहा, “मैं ज्यादा नहीं बोल सकता कि वे क्या महसूस कर रहे हैं या चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हां, दो टेस्ट हारने के बाद इतना लंबा ब्रेक मिलना कभी-कभी फायदेमंद नहीं होता। ऐसे में खेल से पूरी तरह दूर होकर स्विच ऑफ करना जरूरी होता है।”

ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती तीन टेस्ट जीतकर एशेज पर कब्जा बरकरार रख लिया है और अब 3-0 की अपराजेय बढ़त बना चुकी है। पैट कमिंस और नाथन लियोन की अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ मेलबर्न (बॉक्सिंग डे टेस्ट) और सिडनी में होने वाले चौथे व पांचवें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। उनकी कोशिश सीरीज में क्लीन स्वीप करने की होगी।

चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम:

ट्रैविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन

image

Published on:

25 Dec 2025 01:18 pm

AUS vs ENG: बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान, 4 साल बाद हुई इस दिग्गज की वापसी

