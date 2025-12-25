बैट के लिए मां ने बेचे थे गहने, बेटे ने जड़ दिया सबसे तेज शतक, जानें कौन हैं बिहार के कप्तान सकीबुल गनी

सकीबुल गनी का यह सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। एक समय उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी साधारण थी कि उनके पास नया बल्ला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। ऐसे में उनकी मां ने अपने गहने गिरवी रखकर बेटे को बल्ला दिलाया। उनके बड़े भाई फैसल ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि जब सकीबुल पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहे थे, तब मां ने उन्हें तीन बैट दिए और कहा, “जाओ बेटा, तीन शतक लगाकर आना।” सकीबुल ने मैदान पर उतरकर मां का यह सपना सच कर दिखाया।