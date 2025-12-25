25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बैट के लिए मां ने बेचे थे गहने, बेटे ने जड़ दिया सबसे तेज शतक, जानें कौन हैं बिहार के कप्तान सकीबुल गनी

सकीबुल गनी ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ केवल 40 गेंदों में नाबाद 128 रन बनाए। अपनी इस परी में उन्होंने 10 चौके और 12 छक्के ठोके। गनी लिस्ट ए के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय हैं। वहीं दुनिया में वो मैकगर्क और डिविलियर्स के बाद तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 25, 2025

सकीबुल गनी ने लिस्ट ए के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ा (Photo- BCCI Domestic/X)

Sakibul Gani, Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज हो चुका है। इसके पहले ही दिन ढेरों रिकॉर्ड देखें को मिले। बिहार की टीम ने वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करते हुए 574 रन बनाए। टीम के कप्तान सकीबुल गनी की ताबड़तोड़ शतकीय पारी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गनी ने मात्र 32 गेंद पर शतक ठोका, यह इन टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे तेज शतक है।

सकीबुल गनी ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ केवल 40 गेंदों में नाबाद 128 रन बनाए। अपनी इस परी में उन्होंने 10 चौके और 12 छक्के ठोके। गनी लिस्ट ए के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय हैं। वहीं दुनिया में वो मैकगर्क और डिविलियर्स के बाद तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है।

सकीबुल का संघर्ष

सकीबुल गनी का जन्म 2 सितंबर 1999 को बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था। उनका क्रिकेट सफर किसी बड़े क्रिकेटिंग सेंटर से नहीं, बल्कि एक छोटी-सी स्थानीय क्रिकेट एकेडमी से शुरू हुआ। इसी एकेडमी में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बुनियाद मजबूत की। अंडर-19 टूर्नामेंटों में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। सकीबुल दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं और साथ ही उपयोगी मध्यम तेज गेंदबाज भी।

डेब्यू मैच ही खेल दी ऐतिहासिक पारी

अंडर-19 स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद उनका नाम रणजी ट्रॉफी में तेजी से उभरा। रणजी ट्रॉफी में डेब्यू मैच ही उनके जीवन का यादगार पल बन गया। मिजोरम के खिलाफ उस मैच में उन्होंने 341 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। यह किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा प्रथम श्रेणी क्रिकेट के डेब्यू मैच में तिहरा शतक लगाने का अनोखा रिकॉर्ड था। इस पारी में उन्होंने 56 चौके और दो छक्के जड़े, जिससे उनकी असाधारण प्रतिभा पूरे देश के सामने आ गई।

मां ने अपने गहने गिरवी रखकर बेटे को बल्ला दिलाया

सकीबुल गनी का यह सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। एक समय उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी साधारण थी कि उनके पास नया बल्ला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। ऐसे में उनकी मां ने अपने गहने गिरवी रखकर बेटे को बल्ला दिलाया। उनके बड़े भाई फैसल ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि जब सकीबुल पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहे थे, तब मां ने उन्हें तीन बैट दिए और कहा, “जाओ बेटा, तीन शतक लगाकर आना।” सकीबुल ने मैदान पर उतरकर मां का यह सपना सच कर दिखाया।

सकीबुल गनी ने का फ़र्स्ट क्लास करियर

अब तक सकीबुल गनी ने 28 प्रथम श्रेणी मैचों में 2035 रन बनाए हैं, जिनमें पांच शतक और आठ अर्धशतक शामिल हैं। वहीं लिस्ट-A क्रिकेट में वे 33 मैच खेल चुके हैं और 867 रन बना चुके हैं, जिसमें दो शतक तथा दो अर्धशतक हैं। उनकी यह यात्रा न केवल उनकी प्रतिभा की गवाही देती है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सपनों को पूरा करने की प्रेरणा भी देती है।

ये भी पढ़ें

बिहार ने खड़ा किया 574 रनों का स्कोर, विजय हज़ारे के इतिहास में मात्र दूसरी बार बने 500 से ज्यादा रन, देखें टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 07:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बैट के लिए मां ने बेचे थे गहने, बेटे ने जड़ दिया सबसे तेज शतक, जानें कौन हैं बिहार के कप्तान सकीबुल गनी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ईशान किशन का तूफानी शतक नहीं आया काम, कर्नाटक ने हासिल किया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य

Ishan Kishan
क्रिकेट

पहले दिन विजय हजारे ट्रॉफी में लगे 20 शतक और एक दोहरा शतक, जानें किन टीमों को मिली जीत

वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा और विराट कोहली
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने फिर मचाया तहलका, बिहार को दिलाई लिस्ट A क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत

Vaibhav Sooryavanshi and Sakibul gani
क्रिकेट

हैदराबाद के खिलाफ रिंकू सिंह-ध्रुव जुरेल ने मचाया गदर, जानें IPL ऑक्शन में सनसनी मचाने वाले प्रशांत वीर का हाल

Rinku Singh
क्रिकेट

एक ओर दिखा रोहित का तूफान, दूसरी ओर SMS स्टेडियम का बुरा हाल, फैंस खड़े होकर मैच देखने को हुए मजबूर

SMS Stadium Jaipur
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.