24 दिसंबर 2025,

बुधवार

क्रिकेट

बिहार ने खड़ा किया 574 रनों का स्कोर, विजय हज़ारे के इतिहास में मात्र दूसरी बार बने 500 से ज्यादा रन, देखें टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर

बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में छह विकेट खोकर 574 रन बनाए हैं। यह विजय हज़ारे ट्रॉफी के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल है।

2 min read
भारत

image

Siddharth Rai

Dec 24, 2025

बिहार ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में ठोके 550 से ज्यादा रन (photo - BCCI domestic/X)

Bihar vs Arunachal Pradesh, Vijay hazare trophy: विजय हज़ारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 के पहले दिन ही रिकॉर्ड की झड़ी लग गई है। बिहार ने अरुणाचल प्रदेशा के खिलाफ खेले गए प्लेट ग्रुप के एक मुक़ाबले में 574 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया है। यह विजय हज़ारे ट्रॉफी और लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। इस दौरान बिहार ने कप्तान सकीबुल गनी, आयुष लोहारुका और स्टार सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ शतक जड़े।

विजय हज़ारे ट्रॉफी के सबसे बड़े स्कोर

लिस्ट ए क्रिकेट में अभी तक सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड तमिलनाडु के नाम था। 2022 में उसने 506 रन बनाए थे। बिहार ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह सिर्फ दूसरा मौका है जब लिस्ट ए क्रिकेट में 500 का स्कोर किसी टीम ने बनाया है। विजय हज़ारे ट्रॉफी में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर मुंबई के नाम है। मुंबई ने साल 2021 में पांडिचेरी के खिलाफ 457/4 रन बनाए थे। वहीं चौथा स्कोर महाराष्ट्र के नाम है। महाराष्ट्र ने मणिपुर के खिलाफ 2023 में 427/6 रन बनाए थे। वहीं पंजाब ने इसी साल जनवरी में हैदराबाद के खिलाफ 426/4 रन बनाए थे।

लिस्ट-A क्रिकेट में सर्वाधिक टीम स्कोर

टीमस्कोरओवररन रेटपारीविपक्षी टीममैदानपरिणाममैच तारीख
बिहार574/650.011.48पहलीअरुणाचल प्रदेशरांची24 दिसंबर 2025
तमिलनाडु506/250.010.12पहलीअरुणाचल प्रदेशबेंगलुरुजीत21 नवंबर 2022
मुंबई457/450.09.14पहलीपुडुचेरीजयपुरजीत25 फरवरी 2021
महाराष्ट्र427/650.08.54पहलीमणिपुरजयपुरजीत5 दिसंबर 2023
पंजाब426/450.08.52पहलीहैदराबादअहमदाबादजीत3 जनवरी 2025

इस मैच में बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने भी महज 32 गेंद में शतक ठोककर नया रिकॉर्ड बना दिया है। गनी ने लिस्ट-ए क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह के 35 गेंद में सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब वे भारतीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। खास बात ये है कि तमिलनाडु ने भी सबसे बड़ा स्कोर अरुणाचल प्रदेश के ही खिलाफ बनाया था और अनमोलप्रीत सिंह का रिकॉर्ड शतक भी इसी टीम के खिलाफ आया था।

वैभव ने फिर बल्ले से किया कमाल

इसके अलावा ओपनिंग करने आए वैभव ने महज 36 गेंदों पर धमाकेदार शतक जड़ा। पारी की शुरुआत से ही वैभव अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। वैभव के बल्ले से निकलने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पार ही दिख रही थी। सिर्फ 36 गेंदों में शतक लगाने वाले वैभव ने 84 गेंदों पर 15 छक्के और 16 चौकों की मदद से 190 रन की पारी खेली। वैभव के पास दोहरा शतक लगाने का पूरा मौका था, लेकिन वह 27वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो गए।

6,6,6,6,6,6,6… वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में काटा बवाल, युसुफ पठान का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi Century

Updated on:

24 Dec 2025 01:11 pm

Published on:

24 Dec 2025 01:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बिहार ने खड़ा किया 574 रनों का स्कोर, विजय हज़ारे के इतिहास में मात्र दूसरी बार बने 500 से ज्यादा रन, देखें टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर

