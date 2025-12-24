बिहार ने खड़ा किया 574 रनों का स्कोर, विजय हज़ारे के इतिहास में मात्र दूसरी बार बने 500 से ज्यादा रन, देखें टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर

लिस्ट ए क्रिकेट में अभी तक सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड तमिलनाडु के नाम था। 2022 में उसने 506 रन बनाए थे। बिहार ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह सिर्फ दूसरा मौका है जब लिस्ट ए क्रिकेट में 500 का स्कोर किसी टीम ने बनाया है। विजय हज़ारे ट्रॉफी में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर मुंबई के नाम है। मुंबई ने साल 2021 में पांडिचेरी के खिलाफ 457/4 रन बनाए थे। वहीं चौथा स्कोर महाराष्ट्र के नाम है। महाराष्ट्र ने मणिपुर के खिलाफ 2023 में 427/6 रन बनाए थे। वहीं पंजाब ने इसी साल जनवरी में हैदराबाद के खिलाफ 426/4 रन बनाए थे।