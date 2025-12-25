Aus vs Eng: बेन स्टोक्स ने बयां किया दर्द, बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले फैंस से की ये गुजारिश

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (फोटो- ESPN)
Ben Stokes, Australia vs England: इस बार की एशेज सीरीज में इंग्लैंड की कमजोरियां उभरकर सामने आई हैं। इंग्लिश टीम अपने बैजबॉल अंदाज को लेकर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। टीम के इसी गिरते प्रदर्शन और स्तर पर कप्तान और कोच की आलोचना की जा रही है। इंग्लिश खिलाड़ियों और कप्तान बेन स्टोक्स को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। इंग्लिश टीम की इसी हालत और कप्तान के तौर पर स्टोक्स की स्थिति पर अब बेन स्टोक्स ने चुप्पी तोड़ी है और लोगों से अपील की है कि वे टीम के लिए थोड़ी सहानुभूति दिखाएं।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस समय को उनका कप्तान के रूप में सबसे मुश्किल समय बताया है। उन्होंने कहा कि वह इस मुश्किल समय में भी मजबूती से बने रहेंगे और टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी इससे निकलने में मदद करेंगे। स्टोक्स ने कहा, "स्थिति और भी खराब हो जाती है, जब मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही एक साथ आप पर टूट पड़ते हैं। इतनी बड़ी सीरीज हारने के बाद आपके पास बचाव के लिए भी कुछ नहीं रहता। ऐसे समय में हर छोटी बात भी ज्यादा महसूस होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते। अगर आप इस माहौल का हिस्सा नहीं हैं, तो इसे समझना भी मुश्किल है। लेकिन इस वक्त, अगर सब लोग थोड़ी-सी भी सहानुभूति दिखाएं, तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।"
बल्लेबाज बेन डकेट के वायरल वीडियो पर भी स्टोक्स ने कहा कि ऐसे में वह उनके साथ हैं। उन्हें पता है कि ऐसी घटनाएं खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर डालती हैं। वह और टीम के अन्य खिलाड़ी भी उनके साथ हैं।
इंग्लैंड के लगातार बुरे प्रदर्शन के बाद अब डकेट के वाकये पर भी इंग्लैंड को ट्रोल किया जा रहा है। इस पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ उनके बचाव में सामने आए हैं। स्मिथ ने कहा कि उन्हें डकेट के प्रति पूरी सहानुभूति है। स्मिथ के अनुसार, "आप जब लगातार हार रहे होते हैं, तो स्पॉटलाइट हमेशा आप पर रहती ही है और हर छोटी बात को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा सकता है। यह हालात काफी मुश्किल हैं, मुझे उनके प्रति सहानुभूति है।"
