25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Aus vs Eng: बेन स्टोक्स ने बयां किया दर्द, बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले फैंस से की ये गुजारिश

इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के बाद टीम को काफी ट्रोल किया जा रहा है। इस पर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने सहानुभूति की अपील की है। सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न में 26 दिसंबर से खेला जाना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 25, 2025

Ben Stokes

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (फोटो- ESPN)

Ben Stokes, Australia vs England: इस बार की एशेज सीरीज में इंग्लैंड की कमजोरियां उभरकर सामने आई हैं। इंग्लिश टीम अपने बैजबॉल अंदाज को लेकर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। टीम के इसी गिरते प्रदर्शन और स्तर पर कप्तान और कोच की आलोचना की जा रही है। इंग्लिश खिलाड़ियों और कप्तान बेन स्टोक्स को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। इंग्लिश टीम की इसी हालत और कप्तान के तौर पर स्टोक्स की स्थिति पर अब बेन स्टोक्स ने चुप्पी तोड़ी है और लोगों से अपील की है कि वे टीम के लिए थोड़ी सहानुभूति दिखाएं।

'कप्तान के तौर पर सबसे मुश्किल समय'

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस समय को उनका कप्तान के रूप में सबसे मुश्किल समय बताया है। उन्होंने कहा कि वह इस मुश्किल समय में भी मजबूती से बने रहेंगे और टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी इससे निकलने में मदद करेंगे। स्टोक्स ने कहा, "स्थिति और भी खराब हो जाती है, जब मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही एक साथ आप पर टूट पड़ते हैं। इतनी बड़ी सीरीज हारने के बाद आपके पास बचाव के लिए भी कुछ नहीं रहता। ऐसे समय में हर छोटी बात भी ज्यादा महसूस होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते। अगर आप इस माहौल का हिस्सा नहीं हैं, तो इसे समझना भी मुश्किल है। लेकिन इस वक्त, अगर सब लोग थोड़ी-सी भी सहानुभूति दिखाएं, तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।"

बल्लेबाज बेन डकेट के वायरल वीडियो पर भी स्टोक्स ने कहा कि ऐसे में वह उनके साथ हैं। उन्हें पता है कि ऐसी घटनाएं खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर डालती हैं। वह और टीम के अन्य खिलाड़ी भी उनके साथ हैं।

स्टीव स्मिथ ने जताई सहानुभूति

इंग्लैंड के लगातार बुरे प्रदर्शन के बाद अब डकेट के वाकये पर भी इंग्लैंड को ट्रोल किया जा रहा है। इस पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ उनके बचाव में सामने आए हैं। स्मिथ ने कहा कि उन्हें डकेट के प्रति पूरी सहानुभूति है। स्मिथ के अनुसार, "आप जब लगातार हार रहे होते हैं, तो स्पॉटलाइट हमेशा आप पर रहती ही है और हर छोटी बात को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा सकता है। यह हालात काफी मुश्किल हैं, मुझे उनके प्रति सहानुभूति है।"

ये भी पढ़ें

‘कुछ बीयर ही तो थीं…’: एशेज में शराब पीने के आरोपों के बीच पूर्व इंग्लैंड कप्तान ने बेन डकेट पर साधा निशाना
क्रिकेट
Ben Duckett

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

25 Dec 2025 03:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Eng: बेन स्टोक्स ने बयां किया दर्द, बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले फैंस से की ये गुजारिश

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पहुंचे विराट कोहली, जानें और कितने शतक चाहिए

Virat Kohli
क्रिकेट

VHT 2025-26: कब और कहां खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा अगला मैच? यहां जानें पूरी डिटेल्स

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में पृथ्वी शॉ भी शामिल

Prithvi Shaw Wants to Leave Mumbai
क्रिकेट

AUS vs ENG: बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान, 4 साल बाद हुई इस दिग्गज की वापसी

Australia playing XI announce for Adelaide Test
क्रिकेट

धोनी थे SMAT में झारखंड की ख़िताबी जीत के मास्टरमाइंड, टीम की ऐसे ही मदद, JSCA सचिव ने किया खुलासा

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.