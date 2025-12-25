Aus vs Eng: बेन स्टोक्स ने बयां किया दर्द, बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले फैंस से की ये गुजारिश

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस समय को उनका कप्तान के रूप में सबसे मुश्किल समय बताया है। उन्होंने कहा कि वह इस मुश्किल समय में भी मजबूती से बने रहेंगे और टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी इससे निकलने में मदद करेंगे। स्टोक्स ने कहा, "स्थिति और भी खराब हो जाती है, जब मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही एक साथ आप पर टूट पड़ते हैं। इतनी बड़ी सीरीज हारने के बाद आपके पास बचाव के लिए भी कुछ नहीं रहता। ऐसे समय में हर छोटी बात भी ज्यादा महसूस होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते। अगर आप इस माहौल का हिस्सा नहीं हैं, तो इसे समझना भी मुश्किल है। लेकिन इस वक्त, अगर सब लोग थोड़ी-सी भी सहानुभूति दिखाएं, तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।"