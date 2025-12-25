‘कुछ बीयर ही तो थीं…’: एशेज में शराब पीने के आरोपों के बीच पूर्व इंग्लैंड कप्तान ने बेन डकेट पर साधा निशाना

इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट (फोटो- ESPNcricinfo)
Michael Vaughan on Ben Duckett: एशेज सीरीज के तीनों ही मुकाबलों में इंग्लैंड को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। सीरीज में इंग्लैंड अब 3-0 से पिछड़ चुका है। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के आगे इंग्लिश बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और उनका बैजबॉल अप्रोच धराशायी हो गया।
इंग्लैंड के इस खराब प्रदर्शन के बाद दूसरे व तीसरे टेस्ट के बीच कुछ दिनों के ब्रेक के दौरान टीम के खिलाड़ी बेन डकेट का नूसा (क्वींसलैंड का एक रिसॉर्ट टाउन) से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें डकेट नशे की हालत में ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने जांच की बात कही है। इसी मामले पर बात करते हुए पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी माइकल वॉन ने कहा है कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खिलाड़ी फील्ड से बाहर क्या कर रहे हैं।
वायरल वीडियो पर बात करते हुए माइकल वॉन ने 'द टेलीग्राफ' में अपने कॉलम में लिखा, "नूसा में खिलाड़ियों ने क्या किया, इसके लिए मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। मैं उनकी आलोचना फील्ड पर उनके गेम, खेलने के तरीके और तैयारी को लेकर करूंगा। वे युवा खिलाड़ी हैं और कुछ दिनों की छुट्टियों में दो-चार बीयर पीने के लिए उन पर सवाल नहीं करूंगा। हमने जो भी सबूत देखे हैं, उनके आधार पर डकेट या किसी और खिलाड़ी को फटकार नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि क्रिकेट ने खुद शराब पीने का कल्चर बना दिया है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका सभी टीमों के खिलाड़ी ऐसा करते हैं।"
इससे पहले वॉन ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि उनके फील्ड पर लिए गए निर्णय बेवकूफी भरे हैं, जिनमें सुधार की जरूरत है।
ईसीबी ने वायरल वीडियो पर बयान जारी करते हुए कहा है कि बोर्ड को इस वायरल वीडियो के बारे में ज्ञात है और वह इस मामले की जांच करवाएगा। इसमें शामिल खिलाड़ियों की जांच की जाएगी और अगर किसी खिलाड़ी को मदद की जरूरत होगी, तो वह भी दी जाएगी। तथ्यों की जांच के बाद ही बोर्ड कोई टिप्पणी करेगा।
