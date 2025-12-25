‘कुछ बीयर ही तो थीं…’: एशेज में शराब पीने के आरोपों के बीच पूर्व इंग्लैंड कप्तान ने बेन डकेट पर साधा निशाना

वायरल वीडियो पर बात करते हुए माइकल वॉन ने 'द टेलीग्राफ' में अपने कॉलम में लिखा, "नूसा में खिलाड़ियों ने क्या किया, इसके लिए मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। मैं उनकी आलोचना फील्ड पर उनके गेम, खेलने के तरीके और तैयारी को लेकर करूंगा। वे युवा खिलाड़ी हैं और कुछ दिनों की छुट्टियों में दो-चार बीयर पीने के लिए उन पर सवाल नहीं करूंगा। हमने जो भी सबूत देखे हैं, उनके आधार पर डकेट या किसी और खिलाड़ी को फटकार नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि क्रिकेट ने खुद शराब पीने का कल्चर बना दिया है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका सभी टीमों के खिलाड़ी ऐसा करते हैं।"