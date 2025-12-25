VHT 2025-26: कब और कहां खेलेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा अगला मैच? यहां जानें पूरी डिटेल्स

अब सभी फैंस की नजरें अगले चरण पर हैं, जो 26 दिसंबर को आयोजित होगा। दूसरे चरण में सबसे पहला मुकाबला गोवा और हिमाचल प्रदेश के बीच खेला जाएगा। दूसरी ओर मुंबई की टीम एक बार फिर सवाई मानसिंह स्टेडियम में उतरेगी और इस बार उसके सामने उत्तराखंड की टीम होगी, जिसे हिमाचल प्रदेश ने पहले चरण में हराया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ का सामना पंजाब से होगा। हरियाणा की टीम सौराष्ट्र से भिड़ेगी। आंध्र प्रदेश का सामना रेलवे से होगा, जबकि ओडिशा की टीम सर्विसेज से खेलेगी। विराट कोहली की अगुवाई वाली दिल्ली टीम का सामना गुजरात से होगा और यह मुकाबला भी बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा।