Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

CSK की भलाई के लिए धोनी इस खिलाड़ी का भी दे देंगे बलिदान, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा

कैफ का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी फ्रेंचाइज़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पुराने साथी रवींद्र जडेजा को ट्रेड करने में हिचकिचाएंगे नहीं। कैफ ने यह भी कहा कि जडेजा के जाने से CSK को गेंदबाजी में बहुत बड़ी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि टीम के पास नूर अहमद जैसा बेहतरीन स्पिनर मौजूद है जो मिडल ओवर्स में नियंत्रण बना सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 10, 2025

Sanju Samson and MS Dhoni (Photo Credit- IPL T20)

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Photo Credit- IPL T20)

Samson-Jadeja trade talks, IPL 2026 Retations: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। सभी 10 टीमों को 15 नवंबर से पहले रिटेन और रिलीज़ प्लेयर्स की लिटस जारी करनी है। ऐसे में पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन को रिलीज किए जाने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह अबतक सिर्फ अफवाहें ही हैं। इसको कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

CSK और RR के बीच ट्रेड डील जारी

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच ट्रेड को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। करीब पांच महीने से चल रही अटकलों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सैमसन का राजस्थान से बाहर जाना लगभग तय है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स सैमसन को टीम में लाने के लिए एक बड़े ट्रेड पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि CSK प्रबंधन उन्हें एमएस धोनी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा है।

धोनी ले सकते हैं बड़ा फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक संजू को रवींद्र जडेजाऔर सैम करन या मथीशा पथिराना में से किसी एक खिलाड़ी के बदले ट्रेड किया जा सकता है। यह हाई-स्टेक्स ट्रेड डील फिलहाल दूसरे खिलाड़ियों की पुष्टि का इंतजार कर रही है। वहीं, संजू सैमसन के CSK में शामिल होने से 44 वर्षीय एमएस धोनी के भविष्य को लेकर भी बड़ा फैसला सामने आ सकता है।

धोनी इस खिलाड़ी का भी दे देंगे बलिदान

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज़ मोहम्मद कैफ का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी फ्रेंचाइज़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पुराने साथी रवींद्र जडेजा को ट्रेड करने में हिचकिचाएंगे नहीं। कैफ ने यह भी कहा कि जडेजा के जाने से CSK को गेंदबाजी में बहुत बड़ी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि टीम के पास नूर अहमद जैसा बेहतरीन स्पिनर मौजूद है जो मिडल ओवर्स में नियंत्रण बना सकते हैं।

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा, "धोनी के लिए टीम को जिताना सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर वह फिर से खेलने उतरते हैं, तो उनके दिमाग में यही होगा कि पिछली बार CSK पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर रही थी। वह गर्व करने वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होगा टीम को फिर से ट्रॉफी जिताना। कोई भी टीम सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर खिताब नहीं जीत सकती।”

कैफ ने आगे कहा, "अगर टीम की भलाई के लिए जडेजा को त्यागना पड़े, तो धोनी ऐसा जरूर करेंगे। लोग कहते हैं कि धोनी अपने दोस्तों को ज़्यादा मौके देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका फोकस जीत से हट जाता है। उनका लक्ष्य हमेशा CSK को चैंपियन बनाना होता है। अगर उन्हें लगे कि टीम के लिए कोई बेहतर विकल्प है, तो वह वही फैसला लेंगे।" कैफ का मानना है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्ससंजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने में सफल रहती है, तो यह महेंद्र सिंह धोनी के IPL करियर का आखिरी सीजन साबित हो सकता है।

कैफ ने कहा, "अगर संजू सैमसन CSK से जुड़ने वाले हैं, तो इसके पीछे काफी फोन कॉल्स और बातचीत जरूर हुई होगी। संजू ने शायद CSK या खुद धोनी से बात की होगी, क्योंकि टीम तो धोनी ही चलाते हैं। अगर CSK इस बार संजू को चाहती है, तो इसका मतलब है कि वे उन्हें भविष्य का कप्तान मान रहे हैं। इसका यह भी संकेत है कि यह धोनी का अंतिम IPL सीजन हो सकता है। आखिर वे संजू को क्यों लेंगे, जबकि रवींद्र जडेजा 2012 से टीम का हिस्सा हैं।”

कैफ ने आगे कहा कि सैमसन की बल्लेबाज़ी शैली उन्हें चेन्नई की परिस्थितियों में और भी सफल बना सकती है। कैफ ने कहा, "संजू सैमसन की बल्लेबाज़ी का अंदाज़ ऐसा है कि वे चेन्नई में ऋषभ पंत या केएल राहुल की तुलना में ज्यादा सफल हो सकते हैं। वे नंबर 3 या 4 पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं और मिडल ओवर्स में बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं।"

ये भी पढ़ें

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले MI सिर्फ इन गेंदबाजों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज
क्रिकेट
Mumbai Indians Retention List

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Nov 2025 03:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / CSK की भलाई के लिए धोनी इस खिलाड़ी का भी दे देंगे बलिदान, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

राजस्थान रॉयल्स की इस डिमांड ने बिगाड़ दिया खेल, दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने वाली डील हुई कैंसिल!

IPL 2026
क्रिकेट

दिल्ली कैपिटल्स इन 2 खिलाड़ियों को नहीं कर पाएगी रिटेन, नहीं जानते तो जान लें ये रिटेंशन का नियम

Delhi Capitals Retention 2026 (फोटो-IANS)
क्रिकेट

IPL 2026: चाह कर भी इस विस्फोटक बल्लेबाज समेत इन दो खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाएगा राजस्थान रॉयल्स, जानें क्या है वजह

Rajasthan Royals
क्रिकेट

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले MI सिर्फ इन गेंदबाजों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

Mumbai Indians Retention List
क्रिकेट

पूर्व कप्तान के यौन उत्पीड़न मामले में जीरो टॉलरेंस! बांग्लादेश क्रिकेट ने कहा- अगर पीएम ऐसा करेगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे

jhanara alam sexual harassment
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.