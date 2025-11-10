CSK की भलाई के लिए धोनी इस खिलाड़ी का भी दे देंगे बलिदान, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा

कैफ ने आगे कहा, "अगर टीम की भलाई के लिए जडेजा को त्यागना पड़े, तो धोनी ऐसा जरूर करेंगे। लोग कहते हैं कि धोनी अपने दोस्तों को ज़्यादा मौके देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका फोकस जीत से हट जाता है। उनका लक्ष्य हमेशा CSK को चैंपियन बनाना होता है। अगर उन्हें लगे कि टीम के लिए कोई बेहतर विकल्प है, तो वह वही फैसला लेंगे।" कैफ का मानना है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्ससंजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने में सफल रहती है, तो यह महेंद्र सिंह धोनी के IPL करियर का आखिरी सीजन साबित हो सकता है।