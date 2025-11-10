CSK की भलाई के लिए धोनी इस खिलाड़ी का भी दे देंगे बलिदान, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Photo Credit- IPL T20)
Samson-Jadeja trade talks, IPL 2026 Retations: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। सभी 10 टीमों को 15 नवंबर से पहले रिटेन और रिलीज़ प्लेयर्स की लिटस जारी करनी है। ऐसे में पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन को रिलीज किए जाने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह अबतक सिर्फ अफवाहें ही हैं। इसको कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच ट्रेड को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। करीब पांच महीने से चल रही अटकलों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सैमसन का राजस्थान से बाहर जाना लगभग तय है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स सैमसन को टीम में लाने के लिए एक बड़े ट्रेड पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि CSK प्रबंधन उन्हें एमएस धोनी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक संजू को रवींद्र जडेजाऔर सैम करन या मथीशा पथिराना में से किसी एक खिलाड़ी के बदले ट्रेड किया जा सकता है। यह हाई-स्टेक्स ट्रेड डील फिलहाल दूसरे खिलाड़ियों की पुष्टि का इंतजार कर रही है। वहीं, संजू सैमसन के CSK में शामिल होने से 44 वर्षीय एमएस धोनी के भविष्य को लेकर भी बड़ा फैसला सामने आ सकता है।
टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज़ मोहम्मद कैफ का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी फ्रेंचाइज़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पुराने साथी रवींद्र जडेजा को ट्रेड करने में हिचकिचाएंगे नहीं। कैफ ने यह भी कहा कि जडेजा के जाने से CSK को गेंदबाजी में बहुत बड़ी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि टीम के पास नूर अहमद जैसा बेहतरीन स्पिनर मौजूद है जो मिडल ओवर्स में नियंत्रण बना सकते हैं।
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा, "धोनी के लिए टीम को जिताना सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर वह फिर से खेलने उतरते हैं, तो उनके दिमाग में यही होगा कि पिछली बार CSK पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर रही थी। वह गर्व करने वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होगा टीम को फिर से ट्रॉफी जिताना। कोई भी टीम सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर खिताब नहीं जीत सकती।”
कैफ ने आगे कहा, "अगर टीम की भलाई के लिए जडेजा को त्यागना पड़े, तो धोनी ऐसा जरूर करेंगे। लोग कहते हैं कि धोनी अपने दोस्तों को ज़्यादा मौके देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका फोकस जीत से हट जाता है। उनका लक्ष्य हमेशा CSK को चैंपियन बनाना होता है। अगर उन्हें लगे कि टीम के लिए कोई बेहतर विकल्प है, तो वह वही फैसला लेंगे।" कैफ का मानना है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्ससंजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने में सफल रहती है, तो यह महेंद्र सिंह धोनी के IPL करियर का आखिरी सीजन साबित हो सकता है।
कैफ ने कहा, "अगर संजू सैमसन CSK से जुड़ने वाले हैं, तो इसके पीछे काफी फोन कॉल्स और बातचीत जरूर हुई होगी। संजू ने शायद CSK या खुद धोनी से बात की होगी, क्योंकि टीम तो धोनी ही चलाते हैं। अगर CSK इस बार संजू को चाहती है, तो इसका मतलब है कि वे उन्हें भविष्य का कप्तान मान रहे हैं। इसका यह भी संकेत है कि यह धोनी का अंतिम IPL सीजन हो सकता है। आखिर वे संजू को क्यों लेंगे, जबकि रवींद्र जडेजा 2012 से टीम का हिस्सा हैं।”
कैफ ने आगे कहा कि सैमसन की बल्लेबाज़ी शैली उन्हें चेन्नई की परिस्थितियों में और भी सफल बना सकती है। कैफ ने कहा, "संजू सैमसन की बल्लेबाज़ी का अंदाज़ ऐसा है कि वे चेन्नई में ऋषभ पंत या केएल राहुल की तुलना में ज्यादा सफल हो सकते हैं। वे नंबर 3 या 4 पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं और मिडल ओवर्स में बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं।"
