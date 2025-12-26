VHT 2025-26: W,W,W.. इस अनजान तेज गेंदबाज ने विकेटों की हैट्रिक लेकर विजय हजारे में बरपाया कहर, लिस्ट ए क्रिकेट में रचा इतिहास

VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप के राउंड-2 में आज शुक्रवार 26 दिसंबर को ओडिशा और सर्विसेज के बीच बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी सर्विसेज की टीम 21.5 ओवर में महज 83 रन पर सिमट गई। पीएस पुनिया ने सर्वाधिक 25 रन बनाए तो 8 बल्‍लेबाज सिंगल डिजिट में सिमट गए। मैच के हीरो तेज गेंदबाज राजेश मोहंती रहे, जिन्‍होंने विकेटों की हैट्रिक लेकर विपक्षी टीम को घुटने टेकन पर मजबूर कर दिया। मोहंती लिस्‍ट ए क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले ओडिशा के पहले गेंदबाज भी बन गए हैं।