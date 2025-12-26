VHT 2025-26: W,W,W.. इस अनजान तेज गेंदबाज ने विकेटों की हैट्रिक लेकर विजय हजारे में बरपाया कहर, लिस्ट ए क्रिकेट में रचा इतिहास

ओडिशा के तेज गेंदबाज राजेश मोहंती। (फोटो सोर्स: एक्स@/KumarBimal3)
VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप के राउंड-2 में आज शुक्रवार 26 दिसंबर को ओडिशा और सर्विसेज के बीच बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सर्विसेज की टीम 21.5 ओवर में महज 83 रन पर सिमट गई। पीएस पुनिया ने सर्वाधिक 25 रन बनाए तो 8 बल्लेबाज सिंगल डिजिट में सिमट गए। मैच के हीरो तेज गेंदबाज राजेश मोहंती रहे, जिन्होंने विकेटों की हैट्रिक लेकर विपक्षी टीम को घुटने टेकन पर मजबूर कर दिया। मोहंती लिस्ट ए क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले ओडिशा के पहले गेंदबाज भी बन गए हैं।
25 साल के राजेश मोहंती का ये 39वां लिस्ट ए क्रिकेट मैच था, जिसके 7वें ओवर में उन्होंने ओपनर सागर दहिया को आउट किया। इसके बाद उन्होंने अमित शुक्ला और रवि चौहान को लेग-बिफोर आउट करके हैट्रिक पूरी की और सर्विसेज को 21 रन पर 3 विकेट के स्कोर पर पहुंचा दिया। मोहंती ने 9 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट लिए।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी सर्विसेज टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। राजेश मोहंती के खतरनाक स्पेल के बाद उसके विकेटों की जैसे झड़ी लग गई और पूरी टीम सिर्फ 83 रनों पर ढेर हो गई। पीएस पुनिया ने सर्वाधिक 25 रन, एपी शर्मा ने 13 रन तो नितिन तंवर ने 11 रन बनाए। इनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। ओडिशा की ओर से मोहंती और संबित बराल ने चार-चार और बादल ने विकेट लिया।
84 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओडिशा की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। उसने तीन रन के स्कोर पर पहले दो विकेट गंवा दिए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिर, लेकिन उसने छह विकेट के नुकसान पर 24.3 ओवर में लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। ओडिशा के लिए संदीप पटनायक ने सबसे ज्यादा नाबाद 32 रनों की पारी खेली और टीम को चार विकेट से जीत दिलाई।
