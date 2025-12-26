26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

VHT 2025-26: W,W,W.. इस अनजान तेज गेंदबाज ने विकेटों की हैट्रिक लेकर विजय हजारे में बरपाया कहर, लिस्ट ए क्रिकेट में रचा इतिहास

VHT 2025-26: ओडिशा के एक तेज गेंदबाज राजेश मोहंती ने विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड-2 में सर्विसेज के खिलाफ विकेटों की हैट्रिक लेते हुए उसे महज 83 रन पर समेट दिया। लिस्ट ए क्रिकेट में ये रिकॉर्ड बनाने वाले ओडिशा के पहले गेंदबाज बन गए हैं।

भारत

image

lokesh verma

Dec 26, 2025

VHT 2025-26

ओडिशा के तेज गेंदबाज राजेश मोहंती। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/KumarBimal3)

VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप के राउंड-2 में आज शुक्रवार 26 दिसंबर को ओडिशा और सर्विसेज के बीच बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी सर्विसेज की टीम 21.5 ओवर में महज 83 रन पर सिमट गई। पीएस पुनिया ने सर्वाधिक 25 रन बनाए तो 8 बल्‍लेबाज सिंगल डिजिट में सिमट गए। मैच के हीरो तेज गेंदबाज राजेश मोहंती रहे, जिन्‍होंने विकेटों की हैट्रिक लेकर विपक्षी टीम को घुटने टेकन पर मजबूर कर दिया। मोहंती लिस्‍ट ए क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले ओडिशा के पहले गेंदबाज भी बन गए हैं।

39वें लिस्ट ए मैच में ही मोहंती ने किया कमाल

25 साल के राजेश मोहंती का ये 39वां लिस्ट ए क्रिकेट मैच था, जिसके 7वें ओवर में उन्‍होंने ओपनर सागर दहिया को आउट किया। इसके बाद उन्होंने अमित शुक्ला और रवि चौहान को लेग-बिफोर आउट करके हैट्रिक पूरी की और सर्विसेज को 21 रन पर 3 विकेट के स्कोर पर पहुंचा दिया। मोहंती ने 9 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट लिए।

सर्विसेज 83 रन पर ढेर

पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी सर्विसेज टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। राजेश मोहंती के खतरनाक स्‍पेल के बाद उसके विकेटों की जैसे झड़ी लग गई और पूरी टीम सिर्फ 83 रनों पर ढेर हो गई। पीएस पुनिया ने सर्वाधिक 25 रन, एपी शर्मा ने 13 रन तो नितिन तंवर ने 11 रन बनाए। इनके अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। ओडिशा की ओर से मोहंती और संबित बराल ने चार-चार और बादल ने विकेट लिया।

ओडिशा ने चार विकेट से जीता मैच

84 रन के मामूली लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी ओडिशा की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। उसने तीन रन के स्‍कोर पर पहले दो विकेट गंवा दिए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिर, लेकिन उसने छह विकेट के नुकसान पर 24.3 ओवर में लक्ष्‍य को आसानी से हासिल कर लिया। ओडिशा के लिए संदीप पटनायक ने सबसे ज्‍यादा नाबाद 32 रनों की पारी खेली और टीम को चार विकेट से जीत दिलाई।

ये भी पढ़ें

VHT 2025-26: विराट कोहली और ऋषभ पंत के अर्धशतकों के दम पर दिल्ली ने गुजरात के सामने रखा 255 रन का लक्ष्य
क्रिकेट
VHT 2025-26

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Published on:

26 Dec 2025 02:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025-26: W,W,W.. इस अनजान तेज गेंदबाज ने विकेटों की हैट्रिक लेकर विजय हजारे में बरपाया कहर, लिस्ट ए क्रिकेट में रचा इतिहास

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

