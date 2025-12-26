VHT 2025-26: विराट कोहली और ऋषभ पंत के अर्धशतकों के दम पर दिल्ली ने गुजरात के सामने रखा 255 रन का लक्ष्य

VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के दूसरे राउंड में दिल्‍ली की टीम गुजरात के खिलाफ मुकाबला खेल रही है। इस मुकाबले में विराट कोहली ने फिर से शानदार फॉर्म का नजारा पेश करते हुए 77 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन वह शतक से चूक गए। उनके आउट होने के बाद दिल्ली कप्तान ऋषभ पंत ने लड़खड़ाती दिल्‍ली को संभाला और छक्‍के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। पंत ने 79 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 70 रनों की पारी खेली, लेकिन दुर्भाग्‍य से वह भी कोहली की तरह शतक से चूक गए। दिल्‍ली की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाए हैं।