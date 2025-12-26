26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

VHT 2025-26: विराट कोहली और ऋषभ पंत के अर्धशतकों के दम पर दिल्ली ने गुजरात के सामने रखा 255 रन का लक्ष्य

VHT 2025-26: विराट कोहली के 77 रन और कप्‍तान ऋषभ पंत की 70 रनों की पारी के दम पर दिल्‍ली ने गुजरात के सामने 255 रनों का लक्ष्‍य रखा है।

भारत

image

lokesh verma

Dec 26, 2025

VHT 2025-26

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/rishabhhive)

VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के दूसरे राउंड में दिल्‍ली की टीम गुजरात के खिलाफ मुकाबला खेल रही है। इस मुकाबले में विराट कोहली ने फिर से शानदार फॉर्म का नजारा पेश करते हुए 77 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन वह शतक से चूक गए। उनके आउट होने के बाद दिल्ली कप्तान ऋषभ पंत ने लड़खड़ाती दिल्‍ली को संभाला और छक्‍के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। पंत ने 79 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 70 रनों की पारी खेली, लेकिन दुर्भाग्‍य से वह भी कोहली की तरह शतक से चूक गए। दिल्‍ली की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाए हैं।

दिल्‍ली की बेहद खराब शुरुआत

गुजरात के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी दिल्‍ली की शुरुआत बेहद खराब रही, उसने महज 2 रन के स्‍कोर पर अपना पहला विकेट प्रियांस आर्या के रूप में गंवा दिया। इसके बाद विराट कोहली उतरे और दिल्‍ली को संभाला, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। विराट कोहली (77) भी तेजी से रन बनाने के चक्‍कर में 108 के स्‍कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे।

गुजरात के सामने रखा 255 रन का लक्ष्‍य

इसके बाद खुद कप्‍तान ऋषभ पंत ने दिल्‍ली की लड़खड़ाती पारी को संभाला उन्‍होंने आयुष बडोनी के साथ 39 रन की साझेदारी की। बडोनी 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पंत ने हर्ष त्‍यागी के साथ छठे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी की। पंत ने 70 रन बनाए, लेकिन वह भी शतक से चूक गए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और दिल्‍ली की टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 254 रन ही बना सकी।

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Updated on:

26 Dec 2025 12:32 pm

Published on:

26 Dec 2025 11:43 am

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025-26: विराट कोहली और ऋषभ पंत के अर्धशतकों के दम पर दिल्ली ने गुजरात के सामने रखा 255 रन का लक्ष्य

