VHT 2025-26: रिंकू सिंह ने चंडीगढ़ के गेंदबाजों का मार-मारकर किया बुरा हाल, महज इतनी गेंदों पर ठोक दिया शतक

Rinku Singh smash 56 ball century: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के राउंड-2 में शुक्रवार को राजकोट में उत्‍तर प्रदेश और चंडीगढ़ के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में मध्‍यक्रम में नंबर-5 पर उतरे उत्तर प्रदेश के कप्तान ने आते ही चौकों-छक्‍कों की बारिश कर दी। उन्‍होंने 10 चौके और चार छक्कों के साथ महज 60 गेंदों पर 176.67 के जबरदस्‍त स्‍ट्राइक रेट से नाबाद 106 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर उत्‍तर प्रदेश की टीम 50 ओवर में 367/4 का स्कोर बनाने में सफल रही। इस पारी में आर्यन जुयाल ने भी शतक जड़ा है।