26 दिसंबर 2025

शुक्रवार

क्रिकेट

VHT 2025-26: रिंकू सिंह ने चंडीगढ़ के गेंदबाजों का मार-मारकर किया बुरा हाल, महज इतनी गेंदों पर ठोक दिया शतक

Rinku Singh smash 56 ball century: विजय हजारे ट्रॉफी में भारतीय विस्‍फोटक बल्‍लेबाज और उत्तर प्रदेश के स्‍टार खिलाड़ी रिंकू सिंह ने चंडीगढ़ के खिलाफ सिर्फ 56 गेंदों पर 10 चौकों और चार छक्कों की मदद से तूफानी शतक जड़ा है। इस शतक के दम पर यूपी चार विकेट के नुकसान पर 367 का स्कोर बनाने में सफल रही।

भारत

image

lokesh verma

Dec 26, 2025

Rinku Singh smash 56 ball century

उत्‍तर प्रदेश टीम के कप्‍तान रिंकू सिंह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/KKR_Xtra)

Rinku Singh smash 56 ball century: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के राउंड-2 में शुक्रवार को राजकोट में उत्‍तर प्रदेश और चंडीगढ़ के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में मध्‍यक्रम में नंबर-5 पर उतरे उत्तर प्रदेश के कप्तान ने आते ही चौकों-छक्‍कों की बारिश कर दी। उन्‍होंने 10 चौके और चार छक्कों के साथ महज 60 गेंदों पर 176.67 के जबरदस्‍त स्‍ट्राइक रेट से नाबाद 106 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर उत्‍तर प्रदेश की टीम 50 ओवर में 367/4 का स्कोर बनाने में सफल रही। इस पारी में आर्यन जुयाल ने भी शतक जड़ा है।

आर्यन जुयाल ने खेली 134 रनों की पारी

अभिषेक गोस्वामी के जल्दी आउट होने के बाद आर्यन जुयाल (118 गेंदों में 134) और ध्रुव जुरेल (57 गेंदों में 67) ने दूसरे विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी की। इसके बाद जुयाल ने समीर रिज़वी के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी करके उत्तर प्रदेश की पारी को संभाला।

चंडीगढ़ के सामने रखा 368 रनों का विशाल लक्ष्‍य

हालांकि, रिज़वी के आउट होने के बाद रिंकू के आने से पारी का रुख बदल गया, क्योंकि उन्होंने जुयाल (77 गेंदों में 134) और प्रशांत वीर (35 गेंदों में 63) के साथ दो अहम साझेदारियां करके उत्तर प्रदेश को 367 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और चंडीगढ़ के सामने 368 रनों का विशाल लक्ष्‍य रखा।

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

26 Dec 2025 01:30 pm

