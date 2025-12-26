26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी 190 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी के शेष मैचों से हुए बाहर, दिल जीत लेगी वजह

Vaibhav Suryavanshi ruled out: विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। इसके पीछे की वजह चोट आदि नहीं, बल्कि कुछ और है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 26, 2025

Vaibhav Suryavanshi ruled out

वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Vaibhav Suryavanshi ruled out: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही मुकाबले में महज 84 गेंदों पर 190 रनों की तूफानी पारी खेलकर सुर्खियों में आए वैभव सूर्यवंशी अब बिहार के लिए टूर्नामेंट के शेष मुकाबले नहीं खेलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में आज शुक्रवार को बिहार का दूसरा मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में मणिपुर के साथ है। हालांकि, इस मैच में 14 वर्षीय सलामी बल्‍लेबाज नजर नहीं आएगा। इसके पीछे की वजह चोट या फिर टीम सेलेक्शन नहीं है। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर उन्‍हें क्‍यों बाहर किया गया है?

वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

दरअसल, वैभव सूर्यवंशी आज शुक्रवार 26 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह बुधवार को दिल्‍ली के लिए रवाना हुए थे और फिलहाल दिल्‍ली में हैं। उन्‍हें आज राजधानी स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्‍मानित करेंगी। इसके बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।

30 दिसंबर को अंडर-19 टीम से जुड़ेंगे वैभव

दिल्ली में आयोजित समारोह के बाद वैभव सूर्यवंशी को भारतीय अंडर-19 टीम को ज्‍वाइन करना है, क्‍योंकि इस टीम को 30 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होना है। साउथ अफ्रीका दौरे पर सूर्यवंशी तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे। इसके बाद वह अंडर-19 वर्ल्‍ड कप 2026 में हिस्सा लेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज 4 जनवरी से होगा और आखिरी मुकाबला 9 जनवरी को खेला जाएगा।

अब विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलेंगे वैभव

वैभव सूर्यवंशी इसके बाद अंडर-19 टीम के साथ 15 जनवरी से विश्व कप मैच खेलेंगे। टीम इंडिया का ये पहला मैच अमेरिका के साथ बुलावायो में होगा। वहीं, विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन 18 जनवरी तक होना है। ऐसे में अंडर-19 टीम के साथ प्रतिबद्धता के चलते वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए नहीं खेलेंगे।

आज बिहार की प्लेइंग इलेवन

मंगल महरौर, पीयूष सिंह, आयुष लोहारूका (विकेटकीपर), सकीबुल गनी (कप्तान), बिपिन सौरभ, आकाश राज, सूरज कश्यप, हिमांशु तिवारी, साबिर खान, बादल कनौजिया, हिमांशु सिंह।

मणिपुर की प्लेइंग इलेवन

कर्णजीत युमनाम, उलेन्याई ख्वायरकपम, अल बाशिद मुहम्मद (विकेटकीपर), कंगबाम प्रियोजीत सिंह, लैंग्लोन्याम्बा कीशांगबम, जॉनसन सिंह, फेइरोइजम जोतिन, चिंगखम बिदाश, एल किशन सिंघा, अजय लामाबम सिंह, बिश्वोरजीत कोंथौजम (कप्तान)।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Published on:

26 Dec 2025 08:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी 190 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी के शेष मैचों से हुए बाहर, दिल जीत लेगी वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Aus vs Eng 4th Test: चौथे टेस्‍ट में इंग्लैंड का जबरदस्‍त पलटवार, पहले दिन ही ऑस्‍ट्रेलिया को 152 पर समेटा

Aus vs Eng 4th Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy: गोल्ड डक पर आउट हुए रोहित शर्मा, कोहली के पास फिर शतक लगाने का बड़ा मौका

Rohit Sharma and Virat Kohli playing domestic cricket
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बने ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर

Vaibhav Suryavanshi New World Record
क्रिकेट

दीप्ति शर्मा आज टी20 इंटरनेशनल में रच सकती हैं इतिहास, निशाने पर सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Ind W vs SL W 3rd T20i
क्रिकेट

रोहित-विराट के मैचों का होगा सीधा प्रसारण? टीवी पर इन 4 टीमों के मैचों को देख पाएंगे लाइव

Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.