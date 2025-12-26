वैभव सूर्यवंशी 190 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी के शेष मैचों से हुए बाहर, दिल जीत लेगी वजह

वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Vaibhav Suryavanshi ruled out: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही मुकाबले में महज 84 गेंदों पर 190 रनों की तूफानी पारी खेलकर सुर्खियों में आए वैभव सूर्यवंशी अब बिहार के लिए टूर्नामेंट के शेष मुकाबले नहीं खेलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में आज शुक्रवार को बिहार का दूसरा मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में मणिपुर के साथ है। हालांकि, इस मैच में 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज नजर नहीं आएगा। इसके पीछे की वजह चोट या फिर टीम सेलेक्शन नहीं है। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर उन्हें क्यों बाहर किया गया है?
दरअसल, वैभव सूर्यवंशी आज शुक्रवार 26 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और फिलहाल दिल्ली में हैं। उन्हें आज राजधानी स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इसके बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
दिल्ली में आयोजित समारोह के बाद वैभव सूर्यवंशी को भारतीय अंडर-19 टीम को ज्वाइन करना है, क्योंकि इस टीम को 30 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होना है। साउथ अफ्रीका दौरे पर सूर्यवंशी तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे। इसके बाद वह अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज 4 जनवरी से होगा और आखिरी मुकाबला 9 जनवरी को खेला जाएगा।
वैभव सूर्यवंशी इसके बाद अंडर-19 टीम के साथ 15 जनवरी से विश्व कप मैच खेलेंगे। टीम इंडिया का ये पहला मैच अमेरिका के साथ बुलावायो में होगा। वहीं, विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन 18 जनवरी तक होना है। ऐसे में अंडर-19 टीम के साथ प्रतिबद्धता के चलते वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए नहीं खेलेंगे।
मंगल महरौर, पीयूष सिंह, आयुष लोहारूका (विकेटकीपर), सकीबुल गनी (कप्तान), बिपिन सौरभ, आकाश राज, सूरज कश्यप, हिमांशु तिवारी, साबिर खान, बादल कनौजिया, हिमांशु सिंह।
कर्णजीत युमनाम, उलेन्याई ख्वायरकपम, अल बाशिद मुहम्मद (विकेटकीपर), कंगबाम प्रियोजीत सिंह, लैंग्लोन्याम्बा कीशांगबम, जॉनसन सिंह, फेइरोइजम जोतिन, चिंगखम बिदाश, एल किशन सिंघा, अजय लामाबम सिंह, बिश्वोरजीत कोंथौजम (कप्तान)।
