वैभव सूर्यवंशी 190 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी के शेष मैचों से हुए बाहर, दिल जीत लेगी वजह

Vaibhav Suryavanshi ruled out: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही मुकाबले में महज 84 गेंदों पर 190 रनों की तूफानी पारी खेलकर सुर्खियों में आए वैभव सूर्यवंशी अब बिहार के लिए टूर्नामेंट के शेष मुकाबले नहीं खेलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में आज शुक्रवार को बिहार का दूसरा मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में मणिपुर के साथ है। हालांकि, इस मैच में 14 वर्षीय सलामी बल्‍लेबाज नजर नहीं आएगा। इसके पीछे की वजह चोट या फिर टीम सेलेक्शन नहीं है। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर उन्‍हें क्‍यों बाहर किया गया है?