‘इसमें उनकी गलती…’, भारत के चीफ सलेक्टर ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए जायसवाल के नहीं चुने जाने पर दिया बयान

यशस्वी जायसवाल (फोटो- ESPNcricinfo)
T20 World Cup 2026: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा भी हो चुकी है, यही टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली टी20 सीरीज भी खेलेगी। इस टीम के सलेक्शन में कई बोल्ड फैसले लिए गए। इस टीम से उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया, इसके अलावा पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बैकअप ओपनर यशस्वी जायसवाल को भी टीम में जगह नहीं मिली। जायसवाल के टीम में न चुने जाने पर भारत के चीफ सलेक्टर दिलीप वेंगसरकर ने कहा है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
भारत के पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान चीफ सलेक्टर दिलीप वेंगसरकर ने टी20 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल के नहीं चुने जाने पर बयान दिया है। वेंगसरकर ने कहा है कि जायसवाल पिछले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बैकअप ओपनर थे। उसके बाद उन्हें मौके भी कम मिले और जो भी मौके मिले, उनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा है। लेकिन इस साल उनके स्थान पर ईशान किशन को बैकअप ओपनर के रूप में टीम में शामिल किया गया है। इसमें जायसवाल की कोई गलती नहीं है कि उन्हें टीम में जगह नहीं मिली।
उनसे जब पूछा गया कि 'अगर आप चेयरमैन होते, तो जायसवाल के टीम से बाहर होने पर क्या कहते?' इस बात के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता कि वह चेयरमैन हैं, तो जायसवाल टीम से बाहर ही नहीं होते। वेंगसरकर ने कहा कि जायसवाल जैसे मैच विनर को कोई भी टीम से बाहर नहीं रखना चाहेगा।
दिलीप वेंगसरकर गिल को टी20 टीम से बाहर करने के फैसले के समर्थन में थे। लेकिन वह चाहते थे कि उनके स्थान पर जायसवाल को टीम में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, "हमारे पास सभी खिलाड़ी बेहतरीन हैं, लेकिन चयन समिति खिलाड़ियों को मौजूदा फॉर्म और फिटनेस के आधार पर चुनती है। इस बात पर मैं गिल को लेकर समिति से सहमत हूं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि गिल की जगह मैं किसे चुनता, तो मेरी पहली पसंद जायसवाल होते। उन्होंने बार-बार वर्ल्ड क्रिकेट में खुद को साबित किया है। आज के टी20 क्रिकेट में टीम को जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत चाहिए, वह हमेशा देते आए हैं।"
