‘इसमें उनकी गलती…’, भारत के चीफ सलेक्टर ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए जायसवाल के नहीं चुने जाने पर दिया बयान

दिलीप वेंगसरकर गिल को टी20 टीम से बाहर करने के फैसले के समर्थन में थे। लेकिन वह चाहते थे कि उनके स्थान पर जायसवाल को टीम में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, "हमारे पास सभी खिलाड़ी बेहतरीन हैं, लेकिन चयन समिति खिलाड़ियों को मौजूदा फॉर्म और फिटनेस के आधार पर चुनती है। इस बात पर मैं गिल को लेकर समिति से सहमत हूं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि गिल की जगह मैं किसे चुनता, तो मेरी पहली पसंद जायसवाल होते। उन्होंने बार-बार वर्ल्ड क्रिकेट में खुद को साबित किया है। आज के टी20 क्रिकेट में टीम को जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत चाहिए, वह हमेशा देते आए हैं।"