Aus vs Eng: मिचेल स्टार्क बड़े रिकॉर्ड के करीब, ऐसा करते ही पीछे छूट जाएंगे लायन और कमिंस

स्टार्क ने 2019 से 2025 के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 52 टेस्ट मैचों में 213 विकेट लिए हैं। अगले 2 टेस्ट में 12 विकेट लेते ही उनके 225 विकेट हो जाएंगे और वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे।

भारत

Madhur Milan Rao

Dec 26, 2025

गाबा टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया कोई बदलाव (Photo - EspncricInfo)

Mitchell Starc: Australia vs England: ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क एशेज 2025-26 सीरीज में प्रचंड फॉर्म में हैं। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की अनुपस्थिति के बावजूद स्टार्क ने अकेले दम पर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस-नहस किया है और पहले तीन टेस्ट में 22 विकेट चटकाकर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 की अपराजेय बढ़त दिलाई। गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी उपयोगी योगदान देते हुए वे टीम के प्रमुख हीरो बनकर उभरे हैं।

स्टार्क बन सकते हैं WTC के सबसे सफल गेंदबाज

स्टार्क की यह फॉर्म उन्हें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनाने की दहलीज पर ले आई है। मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में स्टार्क अबतक दो विकेट ले चुके हैं। वहीं इस मैच से पहले 2019 से 2025 तक के WTC साइकल में उन्होंने 52 मैचों में 213 विकेट लिए हैं। अगर मेलबर्न और सिडनी के आखिरी दो टेस्ट में वे मात्र 10 विकेट और ले लेते हैं, तो उनके नाम 225 विकेट हो जाएंगे और वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे। फिलहाल स्टार्क लायन और कमिंस के बाद तीसरे स्थान पर हैं।

नाथन लायन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे स्टार्क

नाथन लायन 2019 से 2025 के बीच 55 टेस्ट मैचों में 224 विकेट लेकर पहले स्थान पर हैं। पैट कमिंस 2019 से 2025 के बीच 52 टेस्ट मैचों में 221 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। कमिंस एशेज सीरीज का सिर्फ तीसरा टेस्ट खेले थे। हालांकि कमिंस और लियोन चोट तथा वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से सीरीज के आखिरी दो मैचों से बाहर हैं, जिससे स्टार्क पर गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी है।

स्टार्क का मौजूदा फॉर्म शानदार है

उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह रिकॉर्ड हासिल करना लगभग तय लग रहा है। स्टार्क शुरुआती तीन टेस्ट मैचों में 22 विकेट ले चुके हैं। टेस्ट करियर की बात करें तो 35 वर्षीय स्टार्क ने 103 मैचों में 424 विकेट ले लिए हैं और टेस्ट इतिहास के 14वें सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में वे वसीम अकरम के रिकॉर्ड के करीब हैं। एशेज में उनकी यह विस्फोटक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप की ओर ले जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Eng: मिचेल स्टार्क बड़े रिकॉर्ड के करीब, ऐसा करते ही पीछे छूट जाएंगे लायन और कमिंस

