Aus vs Eng: मिचेल स्टार्क बड़े रिकॉर्ड के करीब, ऐसा करते ही पीछे छूट जाएंगे लायन और कमिंस

स्टार्क की यह फॉर्म उन्हें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनाने की दहलीज पर ले आई है। मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में स्टार्क अबतक दो विकेट ले चुके हैं। वहीं इस मैच से पहले 2019 से 2025 तक के WTC साइकल में उन्होंने 52 मैचों में 213 विकेट लिए हैं। अगर मेलबर्न और सिडनी के आखिरी दो टेस्ट में वे मात्र 10 विकेट और ले लेते हैं, तो उनके नाम 225 विकेट हो जाएंगे और वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे। फिलहाल स्टार्क लायन और कमिंस के बाद तीसरे स्थान पर हैं।