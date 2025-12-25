25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

‘मैकुलम की जगह रवि शास्त्री को होना चाहिए हेड कोच’, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने दिया बड़ा बयान

इंग्लैंड अभी ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज खेल रहा है और टीम की स्थिति काफी खराब है। इंग्लिश टीम सीरीज में 3-0 से पिछड़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की इस संघर्षपूर्ण हालत पर इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पानेसर ने कहा है, कि मैकुलम के बाद रवि शास्त्री को टीम का कोच होना चाहिए।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 25, 2025

Ravi Shastri and Brendon McCullum

रवि शास्त्री और ब्रेंडन मैकुलम (फोटो- ESPN)

Monty Panesar on Brendon McCullum: इंग्लैंड अभी एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां टीम काफी बुरे दौर से गुजर रही है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-0 की अजेय बढ़त ले चुका है। पूरी सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को डोमिनेट किया है और सारे मैच एकतरफा रहे हैं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर इंग्लिश टीम के बेजबॉल अप्रोच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज स्पिनर मोंटी पानेसर ने भी कोच ब्रेंडन मैकुलम के अप्रोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी जगह टीम के हेड कोच रवि शास्त्री को होना चाहिए।

'रवि शास्त्री हो इंग्लैंड के अगले कोच'

मोंटी पानेसर ने इंग्लैंड की कमजोरियों पर बात करते हुए कहा कि इंग्लैंड के अगले हेड कोच रवि शास्त्री को होना चाहिए। मोंटी के अनुसार, "आपको यह सोचना होगा कि कौन है जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। आप कैसे ऑस्ट्रेलिया की मैंटल, फिजिकल और टेक्टकल कमजोरियों का फायदा उठा सकते हो? मेरे ख्याल में मैकुलन के बाद रवि शास्त्री को इंग्लैंड का अगला हेड कोच होना चाहिए।"

शास्त्री के कार्यकाल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में दो बार हराया था। 2018-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से और इसी तरह 2020-21 की सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को धोया था।

क्या 2026 से मैकुलम हेड कोच रहेंगे?

ब्रेंडन मैकुलम से जब पूछा गया कि क्या 2026 इंग्लिश समर से वह हेड कोच के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। इस पर मैकुलम ने साफ कर दिया कि उन्हें नहीं पता है, भविष्य में क्या होगा। यह उनके हाथ में नहीं है। मैकुलम ने कहा, "मैं अपना काम करने की कोशिश करूंगा और सीखने की कोशिश करूंगा कि हमने कहा कमी छोड़ दी। मेरा काम खिलाड़ियों में से उनका बेस्ट प्रदर्शन निकालना था और वे सारी चीजें हासिल करना था, जो मैं कर सकता था। ये सारे सवाल मेरे लिए नहीं है, इसे कोई और ही तय करेगा। लेकिन मैं इस समय का आनंद ले रहा हूं और मेरे विचार से हमने थोड़ी प्रोग्रेस की है। एक क्रिकेट टीम के तौर पर हमने सुधार किया है। शेष दो टेस्ट में हमारे पास मौका है कि हम अपना असली गेम खेले और इस सीरीज से कुछ हासिल करके जाए।"

Published on:

25 Dec 2025 10:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 'मैकुलम की जगह रवि शास्त्री को होना चाहिए हेड कोच', इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने दिया बड़ा बयान

