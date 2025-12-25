‘मैकुलम की जगह रवि शास्त्री को होना चाहिए हेड कोच’, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने दिया बड़ा बयान

ब्रेंडन मैकुलम से जब पूछा गया कि क्या 2026 इंग्लिश समर से वह हेड कोच के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। इस पर मैकुलम ने साफ कर दिया कि उन्हें नहीं पता है, भविष्य में क्या होगा। यह उनके हाथ में नहीं है। मैकुलम ने कहा, "मैं अपना काम करने की कोशिश करूंगा और सीखने की कोशिश करूंगा कि हमने कहा कमी छोड़ दी। मेरा काम खिलाड़ियों में से उनका बेस्ट प्रदर्शन निकालना था और वे सारी चीजें हासिल करना था, जो मैं कर सकता था। ये सारे सवाल मेरे लिए नहीं है, इसे कोई और ही तय करेगा। लेकिन मैं इस समय का आनंद ले रहा हूं और मेरे विचार से हमने थोड़ी प्रोग्रेस की है। एक क्रिकेट टीम के तौर पर हमने सुधार किया है। शेष दो टेस्ट में हमारे पास मौका है कि हम अपना असली गेम खेले और इस सीरीज से कुछ हासिल करके जाए।"