वेदराल्ड नहीं, दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के साथ ओपन करने आया यह तेज गेंदबाज, जानें ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रैविस हेड। (Photo Credit- Cricket Australia @X)
Australia Vs England 4th Test Day: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज़ 2025-26 का चौथा टेस्ट मैच ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले का पहला दिन पूरी तरह तेज गेंदबाज़ों के नाम रहा, जहां बल्लेबाज़ों को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा। हरी-भरी पिच और ओवरकास्ट हालात के कारण विकेटों की झड़ी लग गई, और पहले दिन कुल 20 विकेट गिरे।
ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अब इस मैच पर मजबूत पकड़ बना लेगा। लेकिन इसके ठीक उलट, इंग्लैंड की पहली पारी और भी ज्यादा निराशाजनक रही। टीम महज़ 110 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 42 रनों की बढ़त बना ली।
दिन का खेल खत्म होने में अभी कुछ समय बचा था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अपनी दूसरी पारी शुरू करनी पड़ी। क्योंकि बहुत कम समय शेष था, कंगारू टीम ने नियमित सलामी बल्लेबाजों को जोखिम में डालने के बजाय ट्रेविस हेड के साथ स्कॉट बोलैंड को नाइटवॉचमैन के रूप में भेजा। बोलैंड ने स्ट्राइक ली और गस एटकिंसन का पूरा एक ओवर खेला। आखिरी गेंद बल्ले के किनारे से लगकर चौके के लिए भी गई।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग