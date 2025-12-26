वेदराल्ड नहीं, दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के साथ ओपन करने आया यह तेज गेंदबाज, जानें ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया

दिन का खेल खत्म होने में अभी कुछ समय बचा था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अपनी दूसरी पारी शुरू करनी पड़ी। क्योंकि बहुत कम समय शेष था, कंगारू टीम ने नियमित सलामी बल्लेबाजों को जोखिम में डालने के बजाय ट्रेविस हेड के साथ स्कॉट बोलैंड को नाइटवॉचमैन के रूप में भेजा। बोलैंड ने स्ट्राइक ली और गस एटकिंसन का पूरा एक ओवर खेला। आखिरी गेंद बल्ले के किनारे से लगकर चौके के लिए भी गई।