रोहित-ब्रेविस जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को पछाड़कर इस खिलाड़ी ने साल में लगाए सबसे ज्यादा छक्के, आपने नहीं सुना होगा इस क्रिकेटर का नाम

इस साल वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के अलावा मुन्सी ने नीदरलैंड्स के खिलाफ एक ही मैच में 11 छक्के जड़ दिए थे, जो कि इस साल एक पारी में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं। इसके अलावा कई दिग्गजों को पछाड़ कर वह इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी जो रूट और डेरेल मिचेल के बाद तीसरे स्थान पर हैं। मुन्सी ने साल 2025 में खेली गई 11 पारियों में 73.50 की औसत से 735 रन बनाए। वह इस मामले में भारत के दिग्गजों विराट कोहली (651 रन) और रोहित शर्मा (650 रन) से भी आगे निकल गए।