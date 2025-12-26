रोहित-ब्रेविस जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को पछाड़कर इस खिलाड़ी ने साल में लगाए सबसे ज्यादा छक्के, आपने नहीं सुना होगा इस क्रिकेटर का नाम

स्कॉटलैंड के बल्लेबाज जॉर्ज मुन्सी (फोटो- ESPNcricinfo)
Most ODI Sixes in 2025: जब भी हम दुनिया में सबसे ज्यादा छ्क्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम क्रिकेट के धुरंधरों का आता है। लेकिन इस साल वनडे क्रिकेट में इस रेस में एक एसोसिएट नेशन स्कॉटलैंड के बल्लेबाज ने बाजी मार ली है। साल 2025 में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुन्सी हैं। मुन्सी ने इस साल वनडे क्रिकेट में 11 पारियों में 34 छक्के जड़े हैं।
स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुन्सी ने इस साल वनडे में 11 पारियों में सबसे ज्यादा 34 छक्के लगाए। उन्होंने सूची में दूसरे नंबर पर मौजूद खिलाड़ी से 10 छक्के ज्यादा लगाए। इस लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर आते हैं। रोहित ने 14 वनडे पारियों में 24 छक्के जड़े। तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस आते हैं, जिन्होंने 9 पारियों में 20 छक्के लगाए। चौथे स्थान पर इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक का नाम है। ब्रूक ने 15 पारियों में 20 छक्के लगाए। इनके बाद पांचवें नंबर पर किवी ऑलराउंडर डेरेल मिचेल हैं, जिन्होंने 16 पारियों में 19 छक्के जड़े।
इस साल वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के अलावा मुन्सी ने नीदरलैंड्स के खिलाफ एक ही मैच में 11 छक्के जड़ दिए थे, जो कि इस साल एक पारी में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं। इसके अलावा कई दिग्गजों को पछाड़ कर वह इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी जो रूट और डेरेल मिचेल के बाद तीसरे स्थान पर हैं। मुन्सी ने साल 2025 में खेली गई 11 पारियों में 73.50 की औसत से 735 रन बनाए। वह इस मामले में भारत के दिग्गजों विराट कोहली (651 रन) और रोहित शर्मा (650 रन) से भी आगे निकल गए।
यही नहीं इस साल वनडे इंटरनेशनल में एक पारी का सबसे बड़ा स्कोर भी मुन्सी के नाम है। नीदरलैंड्स के सामने ही मुन्सी ने 150 गेंदों में 191 रन की पारी खेली थी। इसी पारी में मुन्सी ने इस साल एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह साल 2025 में एक पारी में चौकों और छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। 191 रन की इस पारी में मुन्सी ने 122 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए।
