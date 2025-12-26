26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी को इस वजह से मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। समारोह के बाद वैभव सहित अन्य विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अवसर भी मिला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 26, 2025

वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया (DD NEWS SCREEN GRAB)

Vaibhav Suryavanshi, Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2025: महज 14 साल की उम्र में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने साबित कर दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। इस युवा क्रिकेटर ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में धमाल मचा दिया है। सूर्यवंशी की इन असाधारण उपलब्धियों के लिए अब उन्हें देश के सर्वोच्च बाल सम्मान से नवाजा गया है।

वैभव को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया

26 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। समारोह के बाद वैभव सहित अन्य विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अवसर भी मिला। इस उपलब्धि के कारण वैभव बिहार की विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे राउंड मैच में नहीं खेल सके।

वैभव ने विजय हजारे ट्रॉफी में ठोका सबसे तेज शतक

वैभव को यह पुरस्कार उनके लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने मात्र 84 गेंदों में 190 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे। इस दौरान उन्होंने मात्र 36 गेंद पर शतक ठोक दिया। इस पारी की बदौलत उन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें सबसे कम उम्र में शतक और सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड शामिल हैं। बिहार ने उस मैच में 574 का स्कोर बनाया था। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था।

क्यों दिया जाता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का सबसे प्रतिष्ठित बाल सम्मान है, जो 5 से 18 वर्ष के बच्चों को साहस, कला-संस्कृति, खेल, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, नवाचार, सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मेडल, नकद राशि, प्रमाणपत्र और किताब वाउचर के साथ मिलता है। विजेताओं को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने और दिल्ली दर्शन का मौका भी मिलता है। इस सम्मान से उभरती प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन और पहचान मिलती है।

ये भी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी 190 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी के शेष मैचों से हुए बाहर, दिल जीत लेगी वजह
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi ruled out

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Dec 2025 12:06 pm

Published on:

26 Dec 2025 11:49 am

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी को इस वजह से मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘इसमें उनकी गलती…’, भारत के चीफ सलेक्टर ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए जायसवाल के नहीं चुने जाने पर दिया बयान

Yashasvi Jaiswal
क्रिकेट

रोहित-ब्रेविस जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को पछाड़कर इस खिलाड़ी ने साल में लगाए सबसे ज्यादा छक्के, आपने नहीं सुना होगा इस क्रिकेटर का नाम

George Munsey
क्रिकेट

वेदराल्ड नहीं, दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के साथ ओपन करने आया यह तेज गेंदबाज, जानें ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया

AUS vs ENG
क्रिकेट

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया के 152 रन के जवाब में मात्र 110 पर ऑलआउट हुआ इंग्लैंड, पहले ही दिन गिरे 20 विकेट

AUS vs ENG
क्रिकेट

विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत ने भी जड़ा अर्धशतक, फाइटिंग टोटल की ओर दिल्ली

VHT 2025-26
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.