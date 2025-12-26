वैभव सूर्यवंशी को इस वजह से मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

वैभव को यह पुरस्कार उनके लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने मात्र 84 गेंदों में 190 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे। इस दौरान उन्होंने मात्र 36 गेंद पर शतक ठोक दिया। इस पारी की बदौलत उन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें सबसे कम उम्र में शतक और सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड शामिल हैं। बिहार ने उस मैच में 574 का स्कोर बनाया था। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था।