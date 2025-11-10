Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले MI सिर्फ इन गेंदबाजों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

Mumbai Indians Retention List: आईपीएल 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्‍शन से पहले आईपीएल रिटेंशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्‍योंकि इसकी आखिरी तारीख 15 नवंबर है। आइये इससे पहले आज हम आपको बताते हैं कि मुंबई इंडियन से कौन से गेंदबाज रिटेन होने वाले हैं और कौन से रिलीज हो सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 10, 2025

Mumbai Indians Retention List

मुंबई इंडियंस टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Mumbai Indians Retention List: मुंबई इंडियंस (MI) को आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। शीर्ष से लेकर अंत तक उसके पास सबसे खतरनाक बल्लेबाजी क्रम है। हालांकि, उसने अपने पांच आईपीएल खिताब तब जीते, जब बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने उम्‍दा प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चाहर और पंड्या बंधु सभी 2013 से 2020 के बीच के उस विजयी दौर का हिस्सा थे। उसके बाद चीजें अच्छी नहीं गईं तो आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी में कुछ पुराने गेंदबाजों को टीम में वापस लाया गया। आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन की समय सीमा 15 नवंबर है तो आइये उससे पहले हम उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्हें मुंबई इंडियंस रिटेन और रिलीज कर सकती है।

इनका रिटेन होना तय

मुंबई इंडियंस स्‍टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश और ट्रेंट बोल्ट को किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं करेगी। क्‍योंकि ये गेंदबाज उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। ये सभी अपने दम पर एमआई को जिताने का माद्दा रखते हैं। लिजाद विलियम्स के चोटिल होने के बाद कॉर्बिन बॉश को टीम में शामिल किया गया था।

वह तेज गेंदबाजी के साथ बल्‍लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं, बोल्ट ने वापसी करते हुए 15.00 के स्ट्राइक रेट से 22 विकेट लिए थे। इन चारों के अलावा एएम गजनफर, कर्ण शर्मा, विग्नेश पुथुर और अश्विनी कुमार का भी रिटेन होना तय माना जा रहा है। इनके अलावा अर्जुन तेंदुलकर का भी रिलीज होना तय है।

ये गेंदबाज हो सकते हैं रिलीज

मुंबई इंडियंस के संभावित रिलीज प्‍लेयर लिस्‍ट में सबसे पहला नाम दीपक चाहर का हो सकता है। 9.25 करोड़ रुपये की ऊंची कीमत पर खरीदे गए चाहर मुंबई के लिए काफी महंगे साबित हुए हैं। उन्होंने प्रति ओवर इकॉनमी रेट 9 रन से ऊपर रहा है। उनके अलावा रीस टॉपले, लिजाद विलियम्स, सत्यनारायण राजू और मुजीब उर रहमान को भी रिलीज किया जा सकता है।

MI के संभावित रिटेन गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, ट्रेंट बोल्ट, एएम गजनफर, कर्ण शर्मा, विग्नेश पुथुर, अश्विनी कुमार और अर्जुन तेंदुलकर।

MI के संभावित रिलीज गेंदबाज

दीपक चाहर, रीस टॉपले, लिज़ाद विलियम्स, सत्यनारायण राजू और मुजीब उर रहमान। 

आईपीएल 2025 में एमआई टीम

रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रॉबिन मिंज, श्रीजीत कृष्णन, बेवॉन जैकब्स, तिलक वर्मा, रयान रिकेल्टन, हार्दिक पंड्या, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, विल जैक्स, एएम ग़जनफर, रीस टॉपले, जसप्रीत बुमराह, लिजाद विलियम्स, कर्ण शर्मा, विग्नेश पुथुर, सत्यनारायण राजू, राज अंगद बावा, अश्विनी कुमार, मुजीब उर रहमान और अर्जुन तेंदुलकर।

ये भी पढ़ें

अगर संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स में हुई एंट्री, तो MS Dhoni के फैंस को लग सकता है बड़ा झटका
क्रिकेट
MS Dhoni Sanju Samson

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL Update

Published on:

10 Nov 2025 12:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले MI सिर्फ इन गेंदबाजों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

दिल्ली कैपिटल्स इन 2 खिलाड़ियों को नहीं कर पाएगी रिटेन, नहीं जानते तो जान लें ये रिटेंशन का नियम

Delhi Capitals Retention 2026 (फोटो-IANS)
क्रिकेट

IPL 2026: चाह कर भी इस विस्फोटक बल्लेबाज समेत इन दो खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाएगा राजस्थान रॉयल्स, जानें क्या है वजह

Rajasthan Royals
क्रिकेट

पूर्व कप्तान के यौन उत्पीड़न मामले में जीरो टॉलरेंस! बांग्लादेश क्रिकेट ने कहा- अगर पीएम ऐसा करेगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे

jhanara alam sexual harassment
क्रिकेट

IPL 2026 के ऑक्शन से पहले 11 प्लेयर्स को रिलीज करेगी CSK! लिस्ट में कई दिग्गज भी शामिल

CSK Probable Released player list
क्रिकेट

वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में POTM रहीं शेफाली का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल रहा पिछला साल

Shafali verma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.