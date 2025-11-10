IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले MI सिर्फ इन गेंदबाजों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

मुंबई इंडियंस टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Mumbai Indians Retention List: मुंबई इंडियंस (MI) को आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। शीर्ष से लेकर अंत तक उसके पास सबसे खतरनाक बल्लेबाजी क्रम है। हालांकि, उसने अपने पांच आईपीएल खिताब तब जीते, जब बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने उम्दा प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चाहर और पंड्या बंधु सभी 2013 से 2020 के बीच के उस विजयी दौर का हिस्सा थे। उसके बाद चीजें अच्छी नहीं गईं तो आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी में कुछ पुराने गेंदबाजों को टीम में वापस लाया गया। आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन की समय सीमा 15 नवंबर है तो आइये उससे पहले हम उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्हें मुंबई इंडियंस रिटेन और रिलीज कर सकती है।
मुंबई इंडियंस स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश और ट्रेंट बोल्ट को किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं करेगी। क्योंकि ये गेंदबाज उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। ये सभी अपने दम पर एमआई को जिताने का माद्दा रखते हैं। लिजाद विलियम्स के चोटिल होने के बाद कॉर्बिन बॉश को टीम में शामिल किया गया था।
वह तेज गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं, बोल्ट ने वापसी करते हुए 15.00 के स्ट्राइक रेट से 22 विकेट लिए थे। इन चारों के अलावा एएम गजनफर, कर्ण शर्मा, विग्नेश पुथुर और अश्विनी कुमार का भी रिटेन होना तय माना जा रहा है। इनके अलावा अर्जुन तेंदुलकर का भी रिलीज होना तय है।
मुंबई इंडियंस के संभावित रिलीज प्लेयर लिस्ट में सबसे पहला नाम दीपक चाहर का हो सकता है। 9.25 करोड़ रुपये की ऊंची कीमत पर खरीदे गए चाहर मुंबई के लिए काफी महंगे साबित हुए हैं। उन्होंने प्रति ओवर इकॉनमी रेट 9 रन से ऊपर रहा है। उनके अलावा रीस टॉपले, लिजाद विलियम्स, सत्यनारायण राजू और मुजीब उर रहमान को भी रिलीज किया जा सकता है।
जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, ट्रेंट बोल्ट, एएम गजनफर, कर्ण शर्मा, विग्नेश पुथुर, अश्विनी कुमार और अर्जुन तेंदुलकर।
दीपक चाहर, रीस टॉपले, लिज़ाद विलियम्स, सत्यनारायण राजू और मुजीब उर रहमान।
रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रॉबिन मिंज, श्रीजीत कृष्णन, बेवॉन जैकब्स, तिलक वर्मा, रयान रिकेल्टन, हार्दिक पंड्या, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, विल जैक्स, एएम ग़जनफर, रीस टॉपले, जसप्रीत बुमराह, लिजाद विलियम्स, कर्ण शर्मा, विग्नेश पुथुर, सत्यनारायण राजू, राज अंगद बावा, अश्विनी कुमार, मुजीब उर रहमान और अर्जुन तेंदुलकर।
