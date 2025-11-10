IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले MI सिर्फ इन गेंदबाजों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

Mumbai Indians Retention List: मुंबई इंडियंस (MI) को आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। शीर्ष से लेकर अंत तक उसके पास सबसे खतरनाक बल्लेबाजी क्रम है। हालांकि, उसने अपने पांच आईपीएल खिताब तब जीते, जब बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने उम्‍दा प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चाहर और पंड्या बंधु सभी 2013 से 2020 के बीच के उस विजयी दौर का हिस्सा थे। उसके बाद चीजें अच्छी नहीं गईं तो आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी में कुछ पुराने गेंदबाजों को टीम में वापस लाया गया। आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन की समय सीमा 15 नवंबर है तो आइये उससे पहले हम उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्हें मुंबई इंडियंस रिटेन और रिलीज कर सकती है।