अगर संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स में हुई एंट्री, तो MS Dhoni के फैंस को लग सकता है बड़ा झटका

चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने आईपीएल 2026 में एमएस धोनी के खेलने को लेकर पुष्टी कर चुके हैं लेकिन अगर संजू सैमसन की सीएसके में एंट्री हो जाती है तो फिर धोनी का खेलना मु्श्किल हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 10, 2025

MS Dhoni Sanju Samson

एमएस धोनी और संजू सैमसन (फोटो- IANS)

IPL 2026 Trade and Retention: आईपीएल फैंस के बीच में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के ट्रेड को लेकर हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से ट्रेड को लेकर दोनों फ्रेंचाइजी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। जडेजा और सैमसन दोनों ही 18 करोड़ रुपये के खिलाड़ी हैं और यही वजह है कि दोनों खिलाड़ियों के स्वैप की बातें तेजी से चल रही हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स इस स्वैप के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स जडेजा के साथ एक और खिलाड़ी देने के लिए तैयार है।

डेवाल्ड ब्रेविस को चाहता है RR!

बता दें कि राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों के साथ ट्रेड भी करने के बारे में सोच रहा है। हालांकि इस बीच एक और खबर सामने आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स डेवाल्ड ब्रेविस की डिमांड कर रहा, जो पिछले सीजन के बीच में सीएसके में शामिल हुए थे। तब से यह दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट शीर्ष बल्लेबाजों में से एक बन गया है। सितंबर में हुए SA20 ऑक्शन में प्रिटोरिया कैपिटल्स ने भी उनपर रिकॉर्ड बोली लगाई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख मालिक मनोज बडाले मुंबई में हैं और बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स अपने रुख पर अड़ा हुआ है। सैमसम- जडेजा के ट्रेड में वो किसी दूसरे खिलाड़ी को देना नहीं चाहता है। रवींद्र जडेजा इस समय दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। सीएसके के लिए उन्हें छोड़ना अपने आप में एक बड़ा फैसला है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर जडेजा चाहेंगे तो ही ये ट्रेड होगा।

ट्रेड हुआ तो धोनी का खेलना मुश्किल

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हाई-प्रोफाइल डील हो जाती है और रवींद्र जडेजा और सैम करन या मथीशा पथिराना में से एक RR की टीम में शामिल हो जाएंगे। अगर संजू सैमसन CSK में चले जाते हैं तो धोनी का आईपीएल 2026 खेलना मुश्किल हो सकता है। ये डील 15 नवंबर को रिटेंशन की समय सीमा समाप्त होने से पहले हो सकती है। अगर यह डील नहीं होती है तो सैमसन के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों का अंत हो जाएगा।

सीएसके एसएम धोनी के बदले भी सैमसन को ट्रेड करने के लिए तैयार है और अगर ऐसा हुआ तो सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन की धोनी अगले सीज़न में खेलने वाली बात भी झूठी साबित हो जाएगी। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट सनराइजर्स से भी बात कर रही है और बताया जा रहा है कि हैदराबाद की टीम सैमसन को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। क्योंकि टीम के पास ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे धाकड़ ओपनर हैं, जो आईपीएल की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है, इसके अलावा टीम ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन को भी छोड़ना नहीं चाहती है।

Published on:

10 Nov 2025 08:10 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अगर संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स में हुई एंट्री, तो MS Dhoni के फैंस को लग सकता है बड़ा झटका

