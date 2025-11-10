अगर संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स में हुई एंट्री, तो MS Dhoni के फैंस को लग सकता है बड़ा झटका

IPL 2026 Trade and Retention: आईपीएल फैंस के बीच में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के ट्रेड को लेकर हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से ट्रेड को लेकर दोनों फ्रेंचाइजी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। जडेजा और सैमसन दोनों ही 18 करोड़ रुपये के खिलाड़ी हैं और यही वजह है कि दोनों खिलाड़ियों के स्वैप की बातें तेजी से चल रही हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स इस स्वैप के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स जडेजा के साथ एक और खिलाड़ी देने के लिए तैयार है।