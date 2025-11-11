ओपनर से लेकर नंबर 7 तक हर जगह दिखता है संजू सैमसन का कमाल, फिर भी टीम मैनेजमेट कर रहा जबरन एक्सपेरिमेंट

नंबर 1 पर (ओपनिंग):

ओपनिंग करते समय संजू कॉन्फिडेंट, फ्री-फ्लोइंग और डेस्ट्रक्टिव नजर आते हैं। नंबर 1 पर उन्होंने 14 पारियां खेलीं और 39.4 की शानदार औसत से 512 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 182.2 का रहा, जिसमें 3 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 111 रहा। 49 चौके और 34 छक्के यह दर्शाते हैं कि शुरुआत से आजादी मिलने पर वे कितने दबदबे से खेलते हैं। डॉट-बॉल प्रतिशत मात्र 32.7% है, यानी वे अक्सर स्कोरबोर्ड को बनाए रखते हैं। संजू ओपनिंग में धमाकेदार प्रदर्शन के साथ-साथ आक्रामकता, नियंत्रण और सही शॉट चयन की कला भी प्रदर्शित करते हैं।