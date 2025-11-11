Patrika LogoSwitch to English

ओपनर से लेकर नंबर 7 तक हर जगह दिखता है संजू सैमसन का कमाल, फिर भी टीम मैनेजमेट कर रहा जबरन एक्सपेरिमेंट

ओपनिंग करते समय संजू कॉन्फिडेंट, फ्री-फ्लोइंग और डेस्ट्रक्टिव नजर आते हैं। नंबर 1 पर उन्होंने 14 पारियां खेलीं और 39.4 की शानदार औसत से 512 रन बनाए हैं। संजू ओपनिंग में धमाकेदार प्रदर्शन के साथ-साथ आक्रामकता, नियंत्रण और सही शॉट चयन की कला भी प्रदर्शित करते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 11, 2025

Sanju Samson

भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन (Photo Credit - IANS)

जब भारतीय क्रिकेट में अपने खेल को हर परिस्थिति के अनुरूप ढालने और बेतरतीब प्रतिभा की बात आती है, तो संजू सैमसन का नाम सबकी जुबान पर आता है। केरल के इस बल्लेबाज ने बार-बार साबित किया है कि वे ओपनिंग से लेकर नंबर 7 तक किसी भी स्थिति में बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनके आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संजू न केवल बहुमुखी खिलाड़ी हैं, बल्कि टीम की आवश्यकता के अनुसार खेलने की असाधारण क्षमता भी रखते हैं।

क्या संजू सैमसन टॉप ऑर्डर के गेंदबाजों के लिए खतरा हैं?

नंबर 1 पर (ओपनिंग):
ओपनिंग करते समय संजू कॉन्फिडेंट, फ्री-फ्लोइंग और डेस्ट्रक्टिव नजर आते हैं। नंबर 1 पर उन्होंने 14 पारियां खेलीं और 39.4 की शानदार औसत से 512 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 182.2 का रहा, जिसमें 3 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 111 रहा। 49 चौके और 34 छक्के यह दर्शाते हैं कि शुरुआत से आजादी मिलने पर वे कितने दबदबे से खेलते हैं। डॉट-बॉल प्रतिशत मात्र 32.7% है, यानी वे अक्सर स्कोरबोर्ड को बनाए रखते हैं। संजू ओपनिंग में धमाकेदार प्रदर्शन के साथ-साथ आक्रामकता, नियंत्रण और सही शॉट चयन की कला भी प्रदर्शित करते हैं।

नंबर 2 पर:
यह वह पोजीशन है जहां संजू अभी तक लय नहीं पकड़ पाए हैं। तीन पारियों में मात्र 10 रन बनाए, औसत 3.3 रहा। लेकिन ओपनिंग रिकॉर्ड (नंबर 1 और 2 मिलाकर) देखें तो टॉप ऑर्डर में उनका उपयोग अभी भी उचित लगता है।

नंबर 3 पर:
संजू ने फ़र्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए पांच पारियों में 18.2 की औसत और 121.3 के स्ट्राइक रेट से 91 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 56 रहा है, एशिया कप 2025 में आया था। एकमात्र अर्धशतक यह संकेत देता है कि जल्दी विकेट गिरने पर भी वे पारी संभाल सकते हैं। औसत कम लगता है, लेकिन ओवरों को मजबूत करने और गति बढ़ाने की क्षमता बड़ा प्लस पॉइंट है।

नंबर 4 पर:
मिडिल ऑर्डर में यह उनका सबसे विश्वसनीय रोल है। नंबर चार पर 11 पारियों में 21.3 की औसत और 129.9 के स्ट्राइक रेट से 213 रन बनाए हैं। इस दौरान 12 चौके, 10 छक्के और एक अर्धशतक शामिल है। डॉट-बॉल प्रतिशत 32.9% है, जो स्ट्राइक रोटेशन की कुशलता दर्शाता है। नंबर 4 पर संजू स्थिति के अनुसार स्थिर और आक्रामक दोनों भूमिकाएं निभाते हैं, जो परिपक्व और संतुलित लगता है।

पोजीशन मैचरनगेंदेंऔसतस्ट्राइक रेटउच्चतम स्कोर50 रन100 रनडॉट %
11451228139.4182.21111332.7
2310113.390.980054.5
35917518.2121.3561045.3
41121316421.3129.9581032.9
5813810823.0127.8390031.5
61121212.0100.0120041.7
71192419.079.2190037.5
कुल4399567525.5147.41113334.7

क्या संजू उस समय खुद को साबित करते हैं, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है?

लोअर-मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी सबसे चुनौतीपूर्ण होती है। यहां हालात तेजी से बदलते हैं, कभी बड़े स्कोर का पीछा करना होता है, तो कभी पारी को गिरने से बचाना होता है। संजू के आंकड़े, भले सीमित पारियों पर आधारित हों, उम्मीद जगाते हैं कि वे इस चुनौती को संभाल सकते हैं।

नंबर 5 पर:
इस पोजीशन में सैमसन ने आठ पारियों में 23.0 की औसत और 127.8 के स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए है। इस दौरान उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 39 रन की रही है। डॉट-बॉल रेट 31.5% रहा, यानी दबाव में भी लय बरकरार रखते हैं। आखिरी ओवरों में गति बढ़ाने की क्षमता स्पष्ट है।

नंबर 6 और 7 पर:
हालांकि, इन पोज़िशन्स पर उन्होंने सिर्फ एक-एक पारी खेली है, लेकिन 12 (नंबर 6 पर) और 19 (नंबर 7 पर) के योगदान ने यह साबित किया है कि वे नीचे के क्रम में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये छोटी लेकिन प्रभावी पारियाँ दिखाती हैं कि वे हर स्थिति में जिम्मेदारी लेने को तैयार रहते हैं।

संजू सैमसन की संपूर्ण परफॉर्मेंस क्या कहती है?

संजू ने कुल 43 पारियों में 25.5 की औसत और 147.4 के तेज स्ट्राइक रेट से 995 रन बनाए है। इस दौरान उन्होंने तीन शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। वहीं कुल 134 बाउंड्री (78 चौके, 56 छक्के) जड़ी हैं। संजू के करियर में का अबतक कुल डॉट-बॉल प्रतिशत 34.7% है, जो गेंदबाजों पर निरंतर दबाव बनाए रखने की क्षमता दर्शाता है।

