राजस्थान रॉयल्स की इस डिमांड ने बिगाड़ दिया खेल, दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने वाली डील हुई कैंसिल!

दिल्ली के साथ डील रद्द होने के बाद राजस्थान रॉयल्स की बात चेन्नई सुपर किंग्स से शुरू हो गई। सीएसके ने अपने सुपरस्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के साथ ट्रेड को लेकर बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी ने खुद जडेजा को इसके लिए मनाया था और जब ऑलराउंडर ने हामी भर दी तो चेन्नई ने राजस्थान के साथ फिर से ट्रेड पर बातचीत शुरू कर दी। हालांकि अब वहां भी राजस्थान की टीम जडेजा के साथ एक अन्य खिलाड़ी की मांग कर रही है। ऐसे में अगर डील हुई तो जडेजा के साथ डेवाल्ड ब्रेविस और मथीशा पथिराना में से किसी एक खिलाड़ी को RR में जाना पड़ सकता है।