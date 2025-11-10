राजस्थान रॉयल्स की इस डिमांड ने बिगाड़ दिया खेल, दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने वाली डील हुई कैंसिल!

संजू सैमसन और केएल राहुल (फोटो- IANS)
Sanju Samson IPL 2026 Trade News: आईपीएल 2026 से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन का दिल्ली कैपिटल्स में जाने की डील रद्द हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ उनके ट्रेड की खबरें चलने लगीं। अब खबर आ रही है कि संजू सैमसन के दिल्ली कैपिटल्स में जाने की रद्द हो गई है।
रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब राजस्थान और चेन्नई के बीच ट्रेड की बात बंद हो गई थी तब दिल्ली के साथ बातचीत शुरू हुई थी। डील में सैमसन के बदले दिल्ली ने साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को देने का प्रस्ताव रखा था और इस ट्रेड पर लगभग सहमति बन गई थी। लेकिन राजस्थान ने एक ऐसी डिमांड रख दी, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने डील ही रद्द कर दी। RR ने स्टब्स के साथ एक अनकैप्ड खिलाड़ी की डिमांड की और उसमें भी उन्होंने उत्तर प्रदेश से आने वाले समीर रिजवी का नाम दिया। बस इसी बात पर डील रद्द हो गई।
दिल्ली के साथ डील रद्द होने के बाद राजस्थान रॉयल्स की बात चेन्नई सुपर किंग्स से शुरू हो गई। सीएसके ने अपने सुपरस्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के साथ ट्रेड को लेकर बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी ने खुद जडेजा को इसके लिए मनाया था और जब ऑलराउंडर ने हामी भर दी तो चेन्नई ने राजस्थान के साथ फिर से ट्रेड पर बातचीत शुरू कर दी। हालांकि अब वहां भी राजस्थान की टीम जडेजा के साथ एक अन्य खिलाड़ी की मांग कर रही है। ऐसे में अगर डील हुई तो जडेजा के साथ डेवाल्ड ब्रेविस और मथीशा पथिराना में से किसी एक खिलाड़ी को RR में जाना पड़ सकता है।
हालांकि अब तक डील और ट्रेड को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं वो सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर हैं। किसी भी फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर किसी भी ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं की है।
