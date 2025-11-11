Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 1st Test के लिए क्या तैयार की जा रही रैंक टर्नर पिच? हेड कोच गौतम गंभीर ने किया निरीक्षण

India vs South Africa 1st Test Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से कोलकाता में खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ईडन गार्डंस की पिच चर्चा का विषय बनी हुई है। क्‍या ये विकेट रैंक टर्नर होने वाला है? आइये आपको भी बताते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 11, 2025

India vs South Africa 1st Test Updates

कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स की पिच। (फाइल फोटो: एक्‍स@/BCCI)

India vs South Africa 1st Test Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जाना है। इस मुकाबले के भारतीय टीम हेड कोच गौतम गंभीर के साथ कोलकाता पहुंच चुकी है। गंभीर ने सोमवार सुबह पिच का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है पिच से घास हटा दी गई है और शनिवार से पानी भी नहीं डाला गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मैच में रैंक टर्नर पिच मिलने वाली है। हालांकि क्यूरेटर सुजान मुखर्जी का कहना है कि यह एक स्पोर्टिंग विकेट होगा, जिस पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार होगी।

गांगुली ने भी किया पिच का निरीक्षण

बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सोमवार को पुष्टि की कि भारतीय टीम प्रबंधन ने ईडन गार्डन्स में शुक्रवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले टेस्ट के लिए रैंक-टर्नर पिच की मांग नहीं की है। गांगुली ने भी सोमवार शाम को पिच का निरीक्षण किया। उसके बाद उसे ओस और संभावित बारिश से बचाने के लिए उसे ढक दिया गया। जब गांगुली से रैंक टर्नर विकेट को लेकर पूछा गया तो उन्‍होंने कहा कि अभी तक इसके लिए नहीं कहा है। यह बहुत अच्छी पिच लग रही है।

घरेलू मैच काफी धीमी थी पिच

बता दें कि ईडन गार्डन्स ने इस सीजन में दो रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की है। जहां धीमी पिचों से तेज गेंदबाज़ों को बहुत कम मदद मिली। यहां तक कि बंगाल का तेज गेंदबाजी आक्रमण भी उत्तराखंड के खिलाफ शुरुआत में जूझता नजर आया। हालांकि मोहम्मद शमी के स्पैल ने उनकी किस्मत बदल दी। जबकि इस मैच के दौरान शमी भी पिच को लेकर नाराजगी व्‍यक्‍त करते नजर आए थे। 

शनिवार से पिच पर नहीं डाला गया पानी

बताया जा रहा है कि शनिवार से पिच पर पानी नहीं डाला गया है, हालांकि क्यूरेटर मुखर्जी ने तैयारी पर संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर निरीक्षण के दौरान विकेट से खुश थे। मुखर्जी ने कहा किया ये एक अच्छा खेल के अनुकूल विकेट होगा। इस पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्पिनरों को भी मदद मिलेगी और यह शुरुआत में भी नजर आ सकता है।

साउथ अफ्रीका के पास भी मजबूत स्पिन आक्रमण

क्यूरेटर ने बताया कि गंभीर ने स्पिन की मदद के बारे में पूछताछ की थी, जिस पर उन्होंने संकेत दिया कि तीसरे दिन से टर्न की उम्मीद की जा सकती है। बता दें कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम भी भारत के टर्निंग विकेट को देखते हुए केशव महाराज के नेतृत्व में एक मजबूत स्पिन आक्रमण लेकर आई है, जिसमें साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी भी शामिल हैं।

ICC Rankings: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट में भिड़ंत से पहले जानें किस नंबर पर है भारत और कौन है टॉप पर
क्रिकेट
Subman Gill and Temba bavuma

India vs South Africa Test Series 2025

11 Nov 2025 09:48 am

IND vs SA 1st Test के लिए क्या तैयार की जा रही रैंक टर्नर पिच? हेड कोच गौतम गंभीर ने किया निरीक्षण

