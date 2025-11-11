IND vs SA 1st Test के लिए क्या तैयार की जा रही रैंक टर्नर पिच? हेड कोच गौतम गंभीर ने किया निरीक्षण

India vs South Africa 1st Test Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जाना है। इस मुकाबले के भारतीय टीम हेड कोच गौतम गंभीर के साथ कोलकाता पहुंच चुकी है। गंभीर ने सोमवार सुबह पिच का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है पिच से घास हटा दी गई है और शनिवार से पानी भी नहीं डाला गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मैच में रैंक टर्नर पिच मिलने वाली है। हालांकि क्यूरेटर सुजान मुखर्जी का कहना है कि यह एक स्पोर्टिंग विकेट होगा, जिस पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार होगी।