ICC Rankings: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट में भिड़ंत से पहले जानें किस नंबर पर है भारत और कौन है टॉप पर

ICC Test Team Rankings: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। भारत अक्टूबर में घरेलू सरजमीं पर टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज पर 2-0 की क्लीन स्वीप के बाद बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगा। दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीकी टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान से 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद भारत से मुकाबला करने उतरेगी। ऐसे में यह जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौजूदा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दोनों टीमों की मौजूदा स्थिति क्या है। आइए, इस पर डालते हैं एक नजर-