ICC Rankings: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट में भिड़ंत से पहले जानें किस नंबर पर है भारत और कौन है टॉप पर

ICC Test Team Rankings: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। भारत अक्टूबर में घरेलू सरजमीं पर टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज पर 2-0 की क्लीन स्वीप के बाद बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगा। दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीकी टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान से 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद भारत से मुकाबला करने उतरेगी। ऐसे में यह जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौजूदा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दोनों टीमों की मौजूदा स्थिति क्या है। आइए, इस पर डालते हैं एक नजर-
मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक वेस्टइंडीज से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली और सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की। इसके बाद आईसीसी की ओर से 23 अक्टूबर को जारी की गई टेस्ट टीम रैंकिंग के मुताबिक, 124 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर काबिज है। अहम बात यह कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर काबिज इंग्लैंड से काफी बढ़त बनाए हुए है। फिलहाल अभी इंग्लैंड की रेटिंग 112 है।
पाकिस्तान से दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी के चलते दक्षिण अफ्रीका एक स्थान लुढ़क तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। अक्टूबर में खेले गए इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने जहां मेहमान टीम को पहले मैच में 93 रन से हराया था, वहीं दूसरे मुकाबले में मेजबान टीम को दक्षिण अफ्रीका से 8 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।
भारत आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में चौथे पायदान पर है। इस वक्त भारत की रेटिंग 108 है। भारत ने मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में अब तक इंग्लैंड और वेस्टइंडीज से मैच खेले हैं। भारत ने इंग्लैंड दौरे पर मेहमान टीम से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेली थी। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी सरजमीं पर वेस्टइंडीज का 3-0 से सूपड़ा साफ किया था। अब भारत इसी महीने मेहमान दक्षिण अफ्रीकी टीम से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी।
