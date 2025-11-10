रवींद्र जडेजा की इस हरकत से हैरान CSK फैंस, क्या सच में छोड़ रहे हैं टीम? दिये संकेत

जडेजा 2012 में CSK से जुड़े थे और तब से टीम के अभिन्न अंग बने हुए हैं। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक चेन्नई का साथ निभाया है और 5 खिताबों में से 3 अपने नाम किए हैं। 2025 मेगा ऑक्शन में उन्हें 18 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। ऑलराउंडर ने 254 आईपीएल मैच खेले हैं, जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में 5वां स्थान है। साथ ही, वे सीएसके के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिनके नाम 143 विकेट दर्ज हैं।