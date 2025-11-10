Patrika LogoSwitch to English

रवींद्र जडेजा की इस हरकत से हैरान CSK फैंस, क्या सच में छोड़ रहे हैं टीम? दिये संकेत

रवींद्र जडेजा ने ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। उनका आधिकारिक यूजरनेम 'royalnavghan' अब इंस्टाग्राम पर उपलब्ध नहीं है और प्रोफाइल लिंक भी टूटा हुआ दिख रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 10, 2025

चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (photo - IPL Official Site0

Ravindra Jadeja, IPL 2026 Retations: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 15 दिसंबर को आयोजित होने की संभावना है। ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों को 15 नवंबर तक अपनी रिटेंशन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जमा करनी होगी। इस बीच, राजस्थान रॉयल्स (RR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के संभावित ट्रेड को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि, ये अभी तक केवल अफवाहें ही हैं और कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रवींद्र जडेजा ने डीएक्टिवेट किया इंस्टाग्राम

इसी दौरान रवींद्र जडेजा ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने CSK फैंस को चौंका दिया है। जडेजा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। उनका आधिकारिक यूजरनेम 'royalnavghan' अब इंस्टाग्राम पर उपलब्ध नहीं है और प्रोफाइल लिंक भी टूटा हुआ दिख रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि जडेजा ने स्वयं अकाउंट बंद किया है या कोई तकनीकी समस्या है, लेकिन इससे उनके आईपीएल करियर को लेकर सवाल और गहरा गए हैं। दिलचस्प है कि जडेजा की पहली आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ही थी।

CSK के साथ तीन खिताब जीत चुके हैं जडेजा

जडेजा 2012 में CSK से जुड़े थे और तब से टीम के अभिन्न अंग बने हुए हैं। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक चेन्नई का साथ निभाया है और 5 खिताबों में से 3 अपने नाम किए हैं। 2025 मेगा ऑक्शन में उन्हें 18 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। ऑलराउंडर ने 254 आईपीएल मैच खेले हैं, जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में 5वां स्थान है। साथ ही, वे सीएसके के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिनके नाम 143 विकेट दर्ज हैं।

Published on:

10 Nov 2025 05:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रवींद्र जडेजा की इस हरकत से हैरान CSK फैंस, क्या सच में छोड़ रहे हैं टीम? दिये संकेत

