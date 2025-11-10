IPL 2026: चाह कर भी इस विस्फोटक बल्लेबाज समेत इन दो खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाएगा राजस्थान रॉयल्स, जानें क्या है वजह

IPL के पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: IPL Official Site)
Rajasthan Royals IPL 2026 Retations: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। सभी 10 टीमों को 15 नवंबर से पहले रिटेन और रिलीज़ प्लेयर्स की लिटस जारी करनी है। ऐसे में पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) किन खिलाड़ियों को रिलेज करेगी, इसपर जमकर चर्चा हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में संजू सैमसन को रिलीज किए जाने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह अबतक सिर्फ अफवाहें ही हैं। इसको कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
राजस्थान रॉयल्स ने पिछले सीजन के अंत में दक्षिण अफ्रीका के दो स्टार खिलाड़ी, बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रिटोरियस और तेज गेंदबाज नंद्रे बर्गर को इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में अपने स्क्वाड में शामिल किया था।प्रिटोरियस को 30 लाख रुपये में खब्बू बल्लेबाज नितीश राणा की जगह चुना गया था, वहीं नांद्रे बर्गर ने 3.5 करोड़ रुपये में तेज गेंदबाज़ संदीप शर्मा की जगह ली थी।
हालांकि, टीम अब इन दोनों खिलाड़ियों को इस सीजन के लिए रिटेन नहीं कर सकती। इसका मुख्य कारण आईपीएल का एक खास नियम है। नियम के मुताबिक, टीमें 12 मैचों से पहले इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में जुड़े खिलाड़ियों को ही अगले सीजन के ऑक्शन से पहले रिटेन कर सकती हैं।
पिछले साल भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव की वजह से आईपीएल को बीच में ही सस्पेंड करना पड़ा था, लेकिन एक हफ्ते के ब्रेक के बाद लीग दोबारा शुरू हुई। इस स्थिति में आईपीएल ने 12 मैचों वाले नियम में बदलाव किया और तय किया कि सस्पेंशन के बाद इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में जुड़े खिलाड़ी अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं किए जा सकेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने प्रिटोरियस और बर्गर को लीग के अंतिम चरण में जोड़ा था, इसलिए वे इन्हें रिटेन नहीं कर सकती। फिर भी, मिनी ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को दोबारा खरीदने का मौका रहेगा।
