IPL 2026: चाह कर भी इस विस्फोटक बल्लेबाज समेत इन दो खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाएगा राजस्थान रॉयल्स, जानें क्या है वजह

पिछले साल भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव की वजह से आईपीएल को बीच में ही सस्पेंड करना पड़ा था, लेकिन एक हफ्ते के ब्रेक के बाद लीग दोबारा शुरू हुई। इस स्थिति में आईपीएल ने 12 मैचों वाले नियम में बदलाव किया और तय किया कि सस्पेंशन के बाद इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में जुड़े खिलाड़ी अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं किए जा सकेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने प्रिटोरियस और बर्गर को लीग के अंतिम चरण में जोड़ा था, इसलिए वे इन्हें रिटेन नहीं कर सकती। फिर भी, मिनी ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को दोबारा खरीदने का मौका रहेगा।