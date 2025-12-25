विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप 30 में भी नहीं हैं रोहित और विराट

पहले चरण में एलीट ग्रुप के कुल 16 मुकाबले खेले गए, जिसमें 15 शतक लगे। वहीं प्लेट ग्रुप के तीन मुकाबलों में छह शतक देखने को मिले। अगर विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर टॉप 10 में भी शामिल नहीं हैं। सबसे ज्यादा शतक महाराष्ट्र के अंकित रामदास बावने ने लगाए हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के ही ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के मयंक अग्रवाल हैं, जबकि चौथे स्थान पर रॉबिन उथप्पा हैं, जो अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं।