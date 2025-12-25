25 दिसंबर 2025,

विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप 30 में भी नहीं हैं रोहित और विराट

Most Century in VHT: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 100 में भी नहीं हैं। इसके अलावा विराट कोहली भी टॉप 35 से बाहर हैं।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 25, 2025

Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Retirement

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo- IANS)

Most Hundred in Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत धमाकेदार रही और पहले ही चरण में कुल 21 शतक लगे, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल था। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार बल्लेबाजों ने शतक जड़े। बिहार ने रनों के लिहाज से लिस्ट A क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा कर्नाटक ने इतिहास रचा और झारखंड के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी रन चेज सफलतापूर्वक पूरी की। इस मुकाबले में कर्नाटक ने 413 रन के विशाल लक्ष्य को हासिल किया।

पहले चरण में एलीट ग्रुप के कुल 16 मुकाबले खेले गए, जिसमें 15 शतक लगे। वहीं प्लेट ग्रुप के तीन मुकाबलों में छह शतक देखने को मिले। अगर विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर टॉप 10 में भी शामिल नहीं हैं। सबसे ज्यादा शतक महाराष्ट्र के अंकित रामदास बावने ने लगाए हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के ही ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के मयंक अग्रवाल हैं, जबकि चौथे स्थान पर रॉबिन उथप्पा हैं, जो अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं।

कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल छठे स्थान पर हैं, जबकि यशपाल सिंह सातवें और नारायण जगदीशन आठवें स्थान पर हैं। अभिनव मुकुंद नौवें और मनन बोहरा दसवें स्थान पर मौजूद हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली ने अब तक पांच शतक लगाए हैं, जबकि केएल राहुल ने चार, शिखर धवन ने चार, अभिषेक शर्मा ने चार और अजिंक्य रहाणे ने चार शतक जड़े हैं। शुभमन गिल ने तीन शतक लगाए हैं, जबकि ईशान किशन भी पांच शतक अपने नाम कर चुके हैं।

VHT में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले स्टार बल्लेबाज

  • अंकि बावने-15
  • ऋतुराज गायकवाड़-13
  • मयंक अग्रवाल-11
  • रॉबिन उथप्पा- 11
  • देवदत्त पडिकल-10
  • दिनेश कार्तिक-9
  • केएस भरत- 8
  • श्रेयस अय्यर-7
  • विराट कोहली-5
  • यशस्वी जायसवाल-5
  • तिलक वर्मा-5
  • पृथ्वी शॉ-5
  • केएल राहुल-5
  • अजिंक्य हराणे-4
  • शिखर धवन-4
  • अभिषेक शर्मा-4
  • शुभमन गिल-3

ऊपर लिखे गए खिलाड़ियों के नाम रैंकिंग के हिसाब से नहीं लिखे गए हैं।

Updated on:

25 Dec 2025 05:39 pm

Published on:

25 Dec 2025 05:34 pm

