विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप 30 में भी नहीं हैं रोहित और विराट

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo- IANS)
Most Hundred in Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत धमाकेदार रही और पहले ही चरण में कुल 21 शतक लगे, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल था। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार बल्लेबाजों ने शतक जड़े। बिहार ने रनों के लिहाज से लिस्ट A क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा कर्नाटक ने इतिहास रचा और झारखंड के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी रन चेज सफलतापूर्वक पूरी की। इस मुकाबले में कर्नाटक ने 413 रन के विशाल लक्ष्य को हासिल किया।
पहले चरण में एलीट ग्रुप के कुल 16 मुकाबले खेले गए, जिसमें 15 शतक लगे। वहीं प्लेट ग्रुप के तीन मुकाबलों में छह शतक देखने को मिले। अगर विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर टॉप 10 में भी शामिल नहीं हैं। सबसे ज्यादा शतक महाराष्ट्र के अंकित रामदास बावने ने लगाए हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के ही ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के मयंक अग्रवाल हैं, जबकि चौथे स्थान पर रॉबिन उथप्पा हैं, जो अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं।
कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल छठे स्थान पर हैं, जबकि यशपाल सिंह सातवें और नारायण जगदीशन आठवें स्थान पर हैं। अभिनव मुकुंद नौवें और मनन बोहरा दसवें स्थान पर मौजूद हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली ने अब तक पांच शतक लगाए हैं, जबकि केएल राहुल ने चार, शिखर धवन ने चार, अभिषेक शर्मा ने चार और अजिंक्य रहाणे ने चार शतक जड़े हैं। शुभमन गिल ने तीन शतक लगाए हैं, जबकि ईशान किशन भी पांच शतक अपने नाम कर चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग