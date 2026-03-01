दुनिया के 54वें नंबर के गेंदबाज ने दिखाई PSL की ‘औकात’, ऑस्ट्रेलिया का सपना तोड़ने वाला खेलेगा IPL

आपको बता दें कि मुजारबानी ने जिंबॉब्वे के लिए अब तक 89 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 106 विकेट चटकाए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर के सबसे यादगार टूर्नामेंट में से एक रहा, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई और टूर्नामेंट के टॉप-5 विकेट टेकर में शामिल रहे। अगर ब्लेसिंग मुजारबानी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है, तो यह उनका आईपीएल में डेब्यू सीजन होगा। जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में किया है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है।