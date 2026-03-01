IPL 2026 से पहले KKR को लगा बड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ तूफानी गेंदबाज!

Harshit Rana Likely to Ruled Out of IPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले जिस गेंदबाज की वजह से भारतीय टीम को झटका लगा था, वही अब केकेआर की परेशानी भी बढ़ा सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है। उससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है। चोट की वजह से हर्षित राणा का पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना तय माना जा रहा है। हर्षित राणा केकेआर के गेंदबाजी आक्रमण के अहम सदस्य हैं। ऐसे में उनके रिप्लेसमेंट को ढूंढना फ्रेंचाइजी के लिए आसान काम नहीं रहने वाला है।