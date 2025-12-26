VHT 2025-26: SMS स्टेडियम में बड़ा हादसा, मुंबई के स्टार क्रिकेटर को ग्राउंड से सीधे भेजा गया हॉस्पिटल

332 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तराखंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और कमल सिंह एक रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद युवराज चौधरी ने 96 गेंदों में चार चौके और चार छक्कों की मदद से 96 रन बनाए। वह अपने शतक से चूक गए और शार्दुल ठाकुर की गेंद पर सरफराज खान को कैच देकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कुणाल चंदेल ने 32 रन बनाए, जबकि अंजनिया सूर्यवंशी ने 20 रन जोड़े। विकेटकीपर बल्लेबाज सौरभ रावत 24 रन बनाकर आउट हुए। खबर लिखे जाने तक उत्तराखंड ने 42 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 239 रन बना लिए थे। जीत के लिए उन्हें 48 गेंदों में 103 रनों की जरूरत थी, जबकि हाथ में सिर्फ तीन विकेट शेष थे। मयंक मिश्रा 3 और जगदीशन सुचित 30 रन बनाकर नाबाद थे।