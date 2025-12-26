VHT 2025-26: SMS स्टेडियम में बड़ा हादसा, मुंबई के स्टार क्रिकेटर को ग्राउंड से सीधे भेजा गया हॉस्पिटल

अंगकृष रघुवंशी (फोटो- Social Media)
Angkrish Raghuvanshi Injury Update: विजय हजारे ट्रॉफी में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई और उत्तराखंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस दौरान मुंबई के स्टार बल्लेबाज और सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को सिर और कंधे में चोट लग गई। चोट लगने के बाद उन्हें स्ट्रेचर के जरिए मैदान से बाहर ले जाया गया और तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका सीटी स्कैन किया जाएगा।
इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि चोट कैसे लगी। हालांकि, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रघुवंशी को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया जाता देखा जा सकता है। इस दौरान टीम के फिजियो और सपोर्ट स्टाफ भी उनके साथ ग्राउंड से बाहर जाते नजर आए।
आपको बता दें कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का दूसरा मुकाबला है। इससे पहले मुंबई ने इसी मैदान पर सिक्किम को हराया था। इस मुकाबले में उत्तराखंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 331 रन बनाए। मुशीर खान और सरफराज खान ने 55-55 रनों की पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल सके और पहली गेंद पर आउट हो गए। हार्दिक तमोरे ने 82 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं शम्स मुलानी ने 48 रन बनाए। इस दौरान उत्तराखंड के लिए देवेंद्र सिंह बोरा ने तीन विकेट चटकाए।
332 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तराखंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और कमल सिंह एक रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद युवराज चौधरी ने 96 गेंदों में चार चौके और चार छक्कों की मदद से 96 रन बनाए। वह अपने शतक से चूक गए और शार्दुल ठाकुर की गेंद पर सरफराज खान को कैच देकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कुणाल चंदेल ने 32 रन बनाए, जबकि अंजनिया सूर्यवंशी ने 20 रन जोड़े। विकेटकीपर बल्लेबाज सौरभ रावत 24 रन बनाकर आउट हुए। खबर लिखे जाने तक उत्तराखंड ने 42 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 239 रन बना लिए थे। जीत के लिए उन्हें 48 गेंदों में 103 रनों की जरूरत थी, जबकि हाथ में सिर्फ तीन विकेट शेष थे। मयंक मिश्रा 3 और जगदीशन सुचित 30 रन बनाकर नाबाद थे।
