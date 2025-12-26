26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

VHT 2025-26: SMS स्टेडियम में बड़ा हादसा, मुंबई के स्टार क्रिकेटर को ग्राउंड से सीधे भेजा गया हॉस्पिटल

Vijay Hazare Trophy 2025-26: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई के सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी चोटिल हो गए, जिन्हें तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 26, 2025

Angkrish Raghuvanshi Injured

अंगकृष रघुवंशी (फोटो- Social Media)

Angkrish Raghuvanshi Injury Update: विजय हजारे ट्रॉफी में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई और उत्तराखंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस दौरान मुंबई के स्टार बल्लेबाज और सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को सिर और कंधे में चोट लग गई। चोट लगने के बाद उन्हें स्ट्रेचर के जरिए मैदान से बाहर ले जाया गया और तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका सीटी स्कैन किया जाएगा।

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि चोट कैसे लगी। हालांकि, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रघुवंशी को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया जाता देखा जा सकता है। इस दौरान टीम के फिजियो और सपोर्ट स्टाफ भी उनके साथ ग्राउंड से बाहर जाते नजर आए।

नहीं हो रहा मैच का प्रसारण

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि चोट कैसे लगी। हालांकि, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रघुवंशी को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया जाता देखा जा सकता है। इस दौरान टीम के साथी खिलाड़ी और फिजियो भी उनके साथ ग्राउंड से बाहर जाते नजर आए।

आपको बता दें कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का दूसरा मुकाबला है। इससे पहले मुंबई ने इसी मैदान पर सिक्किम को हराया था। इस मुकाबले में उत्तराखंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 331 रन बनाए। मुशीर खान और सरफराज खान ने 55-55 रनों की पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल सके और पहली गेंद पर आउट हो गए। हार्दिक तमोरे ने 82 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं शम्स मुलानी ने 48 रन बनाए। इस दौरान उत्तराखंड के लिए देवेंद्र सिंह बोरा ने तीन विकेट चटकाए।

332 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तराखंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और कमल सिंह एक रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद युवराज चौधरी ने 96 गेंदों में चार चौके और चार छक्कों की मदद से 96 रन बनाए। वह अपने शतक से चूक गए और शार्दुल ठाकुर की गेंद पर सरफराज खान को कैच देकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कुणाल चंदेल ने 32 रन बनाए, जबकि अंजनिया सूर्यवंशी ने 20 रन जोड़े। विकेटकीपर बल्लेबाज सौरभ रावत 24 रन बनाकर आउट हुए। खबर लिखे जाने तक उत्तराखंड ने 42 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 239 रन बना लिए थे। जीत के लिए उन्हें 48 गेंदों में 103 रनों की जरूरत थी, जबकि हाथ में सिर्फ तीन विकेट शेष थे। मयंक मिश्रा 3 और जगदीशन सुचित 30 रन बनाकर नाबाद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

26 Dec 2025 04:50 pm

Published on:

26 Dec 2025 04:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025-26: SMS स्टेडियम में बड़ा हादसा, मुंबई के स्टार क्रिकेटर को ग्राउंड से सीधे भेजा गया हॉस्पिटल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 से पहले ऋतुराज ने मचाया तहलका, 292 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन, 18 ओवर में दिलाई टीम को जीत

Ruturaj Gaikwad
क्रिकेट

AUS vs ENG: स्टीव स्मिथ ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का ये बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में टेस्ट क्रिकेट में अब सिर्फ जो रूट रह गए आगे

Steve Smith
क्रिकेट

0 पर आउट रोहित, लेकिन सरफराज ने भाई मुशीर के साथ मिलकर मचाया गदर, मुंबई को पहुंचा 330 के पार

Rohit Sharma, Sarfaraz Khan and Musheer Khan
क्रिकेट

फील्डिंग करते समय जैकब बेथल की सरकी पैंट, अंडरवियर पर छपी तस्‍वीर देख फैंस हंसते-हंसते हुए लोटपोट

क्रिकेट

हैरी ब्रूक ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, तोड़ डाला सहवाग, गिलक्रिस्ट और वॉर्नर का ये रिकॉर्ड

Harry Brook
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.