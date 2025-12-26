26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs ENG: स्टीव स्मिथ ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का ये बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में टेस्ट क्रिकेट में अब सिर्फ जो रूट रह गए आगे

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट के नाम है। रूट अबतक 214 कैच लपक चुके हैं। द्रविड़ ने अपने 164 टेस्ट मैचों की करियर में 210 कैच लपके थे, जबकि स्मिथ ने यह मुकाम सिर्फ 122 टेस्ट मैचों में हासिल कर लिया। वहीं, जो रूट ने 162 टेस्ट में 214 कैच अपने नाम किए हैं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 26, 2025

Steve Smith

ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज स्‍टीव स्मिथ। (फोटो सोर्स: IANS)

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेले जा रहे एशेज 2025-26 के चौथे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। दूसरे स्लिप पर खड़े स्मिथ ने जैक क्राउली का शानदार कैच लपका, जिससे उन्होंने गैर-विकेटकीपर फील्डर के रूप में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में भारतीय महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के 210 कैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब स्मिथ के नाम 211 कैच हो गए हैं।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट के नाम है। रूट अबतक 214 कैच लपक चुके हैं। द्रविड़ ने अपने 164 टेस्ट मैचों की करियर में 210 कैच लपके थे, जबकि स्मिथ ने यह मुकाम सिर्फ 122 टेस्ट मैचों में हासिल कर लिया। वहीं, जो रूट ने 162 टेस्ट में 214 कैच अपने नाम किए हैं।

मैच की बात करें तो मेलबर्न पिच पर सिर्फ चार मिलीमीटर ज़्यादा घास होने से आज यहां तेज गेंदबाजों का तांडव देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अब इस मैच पर मजबूत पकड़ बना लेगा। लेकिन इसके ठीक उलट, इंग्लैंड की पहली पारी और भी ज्यादा निराशाजनक रही। टीम महज़ 110 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 42 रनों की बढ़त बना ली है।

दिन का अंत शानदार ड्रामे के साथ हुआ। स्कॉट बोलैंड, ट्रैविस हेड के साथ ओपनिंग करने आए और उन्होंने एक पूरा ओवर सुरक्षित रूप से खेला, जिससे पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शक बहुत खुश हुए, जो दिन भर के रोमांचक एक्शन के बाद पहले से ही अपनी सीटों पर खड़े थे।

बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाज़ी करने भेजा, लेकिन इसमें एक अजीब विडंबना थी कि इंग्लैंड सालों तक घर पर सपाट पिचों पर तैयारी करने के बाद एक बार फिर हरी सीमिंग पिच पर खेल रहा था, और ऑस्ट्रेलियाई चुनौती के लिए अपनी तेज गेंदबाज़ी की योजना ऊंचाई और उछाल के हिसाब से बना रहा था, जबकि चुनौती ने अलग सवाल पूछे। हालांकि, इस बार उनके गेंदबाज़ों ने बेहतर जवाब दिया, उन्होंने पूरी लेंथ पर गेंदें फेंकी और तुरंत इनाम पाया।

ट्रैविस हेड, जिन्होंने दौरे पर पहले एक और मुश्किल पिच पर इंग्लैंड को चोट पहुंचाई थी, गस एटकिंसन की गेंद पर अपने स्टंप्स पर आउट हो गए, लेकिन पहले बदलाव के गेंदबाज़ के रूप में जोश टंग के आने से सच में मैच का रुख बदल गया। जेक वेदरल्ड दुर्भाग्य से लेग साइड में आउट हो गए, लेकिन इसके बाद की गेंदों ने यह साबित कर दिया कि पर्थ और ब्रिस्बेन में टंग की कितनी कमी खली थी। मार्नस लाबुशेन ने बाहर जाती हुई गेंद पर किनारा लगाया, जबकि स्टीव स्मिथ एक तेज इन-स्विंगर पर बोल्ड हो गए।

51 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद, उस्मान ख्वाजा और एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया को संभालने के लिए मिलकर 72 रन पर 4 विकेट तक पहुंचाया। लेकिन 38 रन की यह साझेदारी ब्रेक के बाद चौथे ओवर में टूट गई जब एटकिंसन ने ख्वाजा का किनारा लिया। इस बार, स्निको पर आवाज और स्पाइक एक साथ आए और ऑन-फील्ड फैसला पलट दिया गया।

स्टोक्स, जिन्होंने दोपहर के सेशन में एटकिंसन के साथ बॉलिंग की शुरुआत की थी, उन्होंने एक अच्छी प्लानिंग के तहत कैरी को लेग स्लिप पर कैच करवाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया 91 रन पर 6 विकेट गंवाकर मुश्किल में आ गया। यह और भी बुरा हो सकता था, लेकिन माइकल नेसर को दो बार किस्मत का साथ मिला क्योंकि किनारे कॉर्डन में शॉर्ट गिरे, पहले जेमी स्मिथ के सामने और बाद में जो रूट के सामने, जिससे यह सवाल उठा कि क्या इंग्लैंड के कीपर और स्लिप कॉर्डन बहुत पीछे खड़े थे।

नेसर ने मिले मौकों का पूरा फायदा उठाया और पलटवार किया, जोश टंग के एक ओवर में चार चौके लगाए, जबकि कैमरन ग्रीन ने मुश्किल पिच पर धैर्य और समझदारी दिखाई। सातवें विकेट के लिए उनकी 52 रन की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को 150 रन के पार पहुंचाया, हालांकि ग्रीन की पारी एक जोखिम भरे सिंगल और नॉन-स्ट्राइकर एंड पर ब्रायडन कार्स के डायरेक्ट हिट से खत्म हुई।

मिशेल स्टार्क इस सीरीज में 50 से ज़्यादा के एवरेज के साथ आए थे, लेकिन इस बार सस्ते में आउट हो गए, स्टोक्स ने मिड-ऑफ पर पीछे दौड़कर एक शानदार कैच पकड़ा। रिप्ले में दिखा कि कार्स का अगला पैर क्रीज के अंदर था, लेकिन तीसरे अंपायर ने बॉलर के पक्ष में फैसला दिया।

फिर टंग ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को आउट किया, उसी ओवर में बोलैंड और नेसर, जो पारी के टॉप स्कोरर थे, को आउट करके ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला पांच विकेट हॉल पूरा किया। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। बेन डकेट ने जल्दी ही स्टार्क को मिड-ऑन पर कैच दे दिया, जबकि नेसर, जो अपना पहला रेड-बॉल टेस्ट खेल रहे थे, ने ऑफ साइड से बाहर जाती गेंद पर एज लगाकर जैकब बेथेल को आउट किया। ज़ैक क्रॉली भी जल्द ही आउट हो गए, अपने शरीर से दूर जाती गेंद पर ज़ोर से शॉट लगाने की कोशिश में, जिससे इंग्लैंड 8 रन पर 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में आ गया। स्टीव स्मिथ ने दूसरे स्लिप पर यह कैच पकड़ा, जिससे वह एक फील्डर के तौर पर सबसे ज़्यादा कैच लेने के मामले में राहुल द्रविड़ के 210 कैच के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ गए। सिर्फ़ जो रूट (214) के पास उनसे ज़्यादा कैच हैं।

फिर नेसर ने एक और विकेट लिया, रूट की क्रीज पर बेकार कोशिश को एक जाने-पहचाने बाहरी किनारे के साथ खत्म किया और अनुभवी बल्लेबाज को 15 गेंदों पर शून्य पर आउट कर दिया। यह उनके टेस्ट करियर का 15वां शून्य था; सात ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आए हैं।

हैरी ब्रूक ने अगली गेंद पर छक्का मारा और गेंद के बार-बार गड़बड़ करने के बावजूद ट्रैक पर दौड़ने के लिए उत्सुक दिखे, लेकिन विडंबना यह है कि वह पगबाधा आउट हो गए, बोलैंड की एक गेंद पर क्रीज में फंस गए जो अंदर की तरफ आई थी। इसके बाद उस सीमर ने वही किया जो वह एमसीजी में करता है, मिडिल ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया; जेमी स्मिथ बोल्ड हो गए और विल जैक्स ने गेंद को पीछे की तरफ एज लगा दिया।

83 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद, इंग्लैंड ने स्टोक्स की तरफ देखा, लेकिन कप्तान ढीला शॉट खेलते हुए दूसरी स्लिप में कैच आउट हो गए। नेसर को अपना चौथा विकेट तब मिला जब कार्स ने पुल शॉट मिस किया, हालांकि चार ओवर के छोटे स्पेल के बाद उन्हें हटा दिया गया और पांचवां विकेट नहीं मिल पाया।

इंग्लैंड 110 रन पर ऑल आउट हो गया जब कैमरन ग्रीन ने एटकिंसन को आउट किया, जिनके 35 गेंदों में 28 रन ने इंग्लैंड को बड़े नुकसान से बचाया। ब्रूक के बैजबॉल-स्टाइल के 34 गेंदों में 41 रन पारी का सबसे बड़ा स्कोर रहा।
ऑस्ट्रेलिया ने हेवी रोलर का इस्तेमाल किया और आखिरी ओवर को सुरक्षित रूप से खेला, जिसमें बोलैंड एक बार फिर एक्शन के बीच में थे, इस बार बल्ले से, और मेजबान टीम को उम्मीद होगी कि अगली बार बल्लेबाजी के लिए हालात आसान होंगे।

ये भी पढ़ें

वेदराल्ड नहीं, दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के साथ ओपन करने आया यह तेज गेंदबाज, जानें ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया
क्रिकेट
AUS vs ENG

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 03:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG: स्टीव स्मिथ ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का ये बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में टेस्ट क्रिकेट में अब सिर्फ जो रूट रह गए आगे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

VHT 2025-26: SMS स्टेडियम में बड़ा हादसा, मुंबई के स्टार क्रिकेटर को ग्राउंड से सीधे भेजा गया हॉस्पिटल

Angkrish Raghuvanshi Injured
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले ऋतुराज ने मचाया तहलका, 292 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन, 18 ओवर में दिलाई टीम को जीत

Ruturaj Gaikwad
क्रिकेट

0 पर आउट रोहित, लेकिन सरफराज ने भाई मुशीर के साथ मिलकर मचाया गदर, मुंबई को पहुंचा 330 के पार

Rohit Sharma, Sarfaraz Khan and Musheer Khan
क्रिकेट

फील्डिंग करते समय जैकब बेथल की सरकी पैंट, अंडरवियर पर छपी तस्‍वीर देख फैंस हंसते-हंसते हुए लोटपोट

क्रिकेट

हैरी ब्रूक ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, तोड़ डाला सहवाग, गिलक्रिस्ट और वॉर्नर का ये रिकॉर्ड

Harry Brook
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.