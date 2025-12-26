IPL 2026 से पहले ऋतुराज ने मचाया तहलका, 292 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन, 18 ओवर में दिलाई टीम को जीत

ऋतुराज गायकवाड़ (फोटो- IANS)
VHT 2025-26, Maharashtra vs Sikkim Highlights: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप C में शुक्रवार को महाराष्ट्र और सिक्किम के बीच मुकाबला खेला गया। यह मैच जयपुर के केएल सैनी स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस मुकाबले में सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.2 ओवर में सभी 10 विकेट खोकर 150 रन बनाए। टीम के लिए क्रांति कुमार ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। 151 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी महाराष्ट्र की शुरुआत धमाकेदार रही और टीम ने सिर्फ 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने 292 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की।
इस मुकाबले में महाराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सिक्किम के लिए अमित राजेरा और साईं सात्विक ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने धीमी गति से रन बनाते हुए टीम को 50 रन के पार पहुंचाया। सिक्किम को पहला झटका 17वें ओवर में लगा, जब साईं सात्विक 32 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 39 गेंदों का सामना किया और चार चौके लगाए। इसके बाद अमित राजेरा 69 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए।
इसके बाद आशीष थापा ने 12, गुरिंदर सिंह ने 9 रन बनाए, जबकि रॉबिन लिंबू और रोशन तमांग बिना खाता खोले आउट हो गए। एक छोर पर क्रांति कुमार डटे रहे और उन्होंने 39 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे। कप्तान ली यांग लेप्चा ने 39 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 14 रन ही बना सके। इस तरह सिक्किम की टीम 40.2 ओवर में 150 रन तक ही पहुंच सकी। महाराष्ट्र के लिए राजवर्धन हंगरगेकर ने चार विकेट चटकाए, जबकि रामकृष्ण घोष ने तीन और विक्की ओस्तवाल ने दो विकेट लिए।
151 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी महाराष्ट्र की शुरुआत शानदार रही। पृथ्वी शॉ और अर्शिन कुलकर्णी ने पहले विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी की। 11वें ओवर में पृथ्वी शॉ 47 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद अर्शिन कुलकर्णी 40 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों के आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रामकृष्ण घोष ने टीम को 18 ओवर में ही जीत दिला दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 13 गेंदों में 38 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा रामकृष्ण घोष 18 रन बनाकर नाबाद रहे।
यह महाराष्ट्र की टूर्नामेंट में पहली जीत है। इससे पहले उन्हें पहले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। अब उनका अगला मुकाबला 29 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश से होगा। वहीं दूसरी ओर सिक्किम को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। इससे पहले उन्हें पहले मुकाबले में मुंबई ने एकतरफा मुकाबले में हराया था।
