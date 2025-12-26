IPL 2026 से पहले ऋतुराज ने मचाया तहलका, 292 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन, 18 ओवर में दिलाई टीम को जीत

151 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी महाराष्ट्र की शुरुआत शानदार रही। पृथ्वी शॉ और अर्शिन कुलकर्णी ने पहले विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी की। 11वें ओवर में पृथ्वी शॉ 47 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद अर्शिन कुलकर्णी 40 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों के आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रामकृष्ण घोष ने टीम को 18 ओवर में ही जीत दिला दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 13 गेंदों में 38 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा रामकृष्ण घोष 18 रन बनाकर नाबाद रहे।