0 पर आउट रोहित, लेकिन सरफराज ने भाई मुशीर के साथ मिलकर मचाया गदर, मुंबई को पहुंचा 330 के पार

इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने 21 गेंदों में 29 रन बनाए, जबकि शम्स मुलानी ने 35 गेंदों में 48 रन बनाकर टीम को 331 रनों तक पहुंचा दिया। उत्तराखंड के लिए देवेंद्र सिंह बोरा ने तीन विकेट चटकाए। आपको बता दें कि मुंबई ने अपना पहला मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला था, जहां उन्होंने सिक्किम को एकतरफा मुकाबले में हराया था। मुंबई ने अब तक 4 बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है।