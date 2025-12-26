0 पर आउट रोहित, लेकिन सरफराज ने भाई मुशीर के साथ मिलकर मचाया गदर, मुंबई को पहुंचा 330 के पार

रोहित शर्मा, सरफराज खान और मुशीर खान (फोटो- MCA)
VHT 2025-26, Mumbai vs Uttrakhand: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का दूसरा चरण आज यानी 26 दिसंबर को खेला जा रहा है, जहां ग्रुप C में मुंबई और उत्तराखंड की टीमें आमने-सामने हैं। यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गंवाकर 331 रन बनाए।
उत्तराखंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैच के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद छठे ओवर में अंकित रघुवंशी भी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुरुआती दो झटके लगने के बाद मुशीर खान और सरफराज खान ने मोर्चा संभाला और दोनों ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम को संभाल लिया।
इसके बाद मुशीर खान और सरफराज खान ने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि अपना-अपना अर्धशतक भी पूरा किया। मुशीर खान ने 56 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली, जबकि सरफराज खान ने 49 गेंदों में 55 रन बनाए। दोनों के आउट होने के बाद हार्दिक तमोर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 82 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे।
इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने 21 गेंदों में 29 रन बनाए, जबकि शम्स मुलानी ने 35 गेंदों में 48 रन बनाकर टीम को 331 रनों तक पहुंचा दिया। उत्तराखंड के लिए देवेंद्र सिंह बोरा ने तीन विकेट चटकाए। आपको बता दें कि मुंबई ने अपना पहला मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला था, जहां उन्होंने सिक्किम को एकतरफा मुकाबले में हराया था। मुंबई ने अब तक 4 बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है।
इसके बाद मुंबई को छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का सामना करना है। फिलहाल मुंबई अंक तालिका में पहले स्थान पर है। हर ग्रुप से 2 टीमें ही क्वार्टरफाइनल में जगह बना पाएंगी। मुंबई अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला पंजाब के खिलाफ 8 जनवरी को खेलेगी।
