विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा संग मनाया नए साल का जश्‍न, पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

Virat Kohli Anushka Sharma celebrate New Year: भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली ने अपनी पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा के साथ नए साल का स्‍वागत कुछ अलग ही अंदाज में किया है। उनके सेलिब्रेशन की तस्‍वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 01, 2026

Virat Kohli Anushka Sharma celebrate New Year

विराट कोहली और अनुष्‍का शर्मा। (फोटो सोर्स: इंस्‍टा@ Virat.Kohli)

Virat Kohli Anushka Sharma celebrate New Year: भारत समेत दुनिया भर में बुधवार आधी रात तक नए साल के जश्‍न की धूम रही। लोगों ने अपने-अपने तरीके से 2026 का स्‍वागत किया। भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली ने भी अपनी पत्‍नी बॉलीवुड एक्‍ट्रेस अनुष्‍का शर्मा के साथ नए साल का कुछ अलग ही अंदाज में जश्‍न मनाया। उन्‍होंने सेलिब्रेशन की तस्‍वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जो अब धूम मचा रही है। इस फोटो में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अपनी पत्‍नी संग मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। कोहली मजेदार स्पाइडर मैन स्टाइल मास्क तो अनुष्‍का बटरफ्लाई मास्‍क में दिख रही हैं। ये तस्‍वीर उन्‍होंने इंस्टाग्राम पर पोस्‍ट की है।

'मेरी जिंदगी की रोशनी के साथ…'

विराट कोहली ने अपनी तस्वीर के साथ पोस्‍ट में लिखा, 'मेरी जिंदगी की रोशनी के साथ 2026 में कदम रख रहा हूं।' इस पोस्ट को फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। फैंस और शुभचिंतकों ने नए साल की शुरुआत में कपल के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज की भरमार कर दी है। इस पोस्‍ट को लाखों लाइक मिले हैं तो करीब चार लाख लोगों ने मैसेज किए हैं।

15 साल बाद VHT खेल रहे कोहली

ज्ञात हो कि टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले वह विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं। इस घरेलू टूर्नामेंट में उनकी 15 साल बाद वापसी हुई है। जहां शुरुआती दो मैच में में कोहली ने 131 और 77 रन की पारियां खेली हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास में वह सबसे तेज 16 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ा है। अब वह 6 जनवरी को तीसरा मुकाबला खेलेंगे।

अब न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में आएंगे नजर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खत्‍म हुई वनडे सीरीज में कोहली के बल्‍ले से दो शतक और एक अर्धशतक आया था। अब वह 8 जनवरी को वडोदरा में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा में ही होगा। इसके बाद 14 जनवरी को राजकोट और 18 जनवरी को इंदौर में मैच खेला जाएगा।

01 Jan 2026 07:10 am

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा संग मनाया नए साल का जश्‍न, पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

