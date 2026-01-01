Virat Kohli Anushka Sharma celebrate New Year: भारत समेत दुनिया भर में बुधवार आधी रात तक नए साल के जश्‍न की धूम रही। लोगों ने अपने-अपने तरीके से 2026 का स्‍वागत किया। भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली ने भी अपनी पत्‍नी बॉलीवुड एक्‍ट्रेस अनुष्‍का शर्मा के साथ नए साल का कुछ अलग ही अंदाज में जश्‍न मनाया। उन्‍होंने सेलिब्रेशन की तस्‍वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जो अब धूम मचा रही है। इस फोटो में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अपनी पत्‍नी संग मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। कोहली मजेदार स्पाइडर मैन स्टाइल मास्क तो अनुष्‍का बटरफ्लाई मास्‍क में दिख रही हैं। ये तस्‍वीर उन्‍होंने इंस्टाग्राम पर पोस्‍ट की है।