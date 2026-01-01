T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी किया टीम का ऐलान, कूपर समेत इन 3 दिग्गजों की हुई वापसी

Australia Squad Announce: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 खिलाड़ियों की प्रोविजनल टीम की घोषणा की है। टीम की कमान मिचेल मार्श को सौंपी गई है। भारत-श्रीलंका की परिस्थितियों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने स्पिन गेंदबाजों से भरी टीम चुनी है, जिसमें एडम जम्पा के साथ मैथ्यू कुह्नमैन, कूपर कॉनोली और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू शॉर्ट शामिल हैं। इनके अलावा टीम में पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन और कूपर कॉनोली की वापसी हुई है। ये सभी भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेल सके थे।