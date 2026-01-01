T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी किया टीम का ऐलान, कूपर समेत इन 3 दिग्गजों की हुई वापसी

ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Australia Squad Announce: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 खिलाड़ियों की प्रोविजनल टीम की घोषणा की है। टीम की कमान मिचेल मार्श को सौंपी गई है। भारत-श्रीलंका की परिस्थितियों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने स्पिन गेंदबाजों से भरी टीम चुनी है, जिसमें एडम जम्पा के साथ मैथ्यू कुह्नमैन, कूपर कॉनोली और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू शॉर्ट शामिल हैं। इनके अलावा टीम में पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन और कूपर कॉनोली की वापसी हुई है। ये सभी भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेल सके थे।
ऑस्ट्रेलियाई चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा कि पैनल के पास ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका था, जो भारत और श्रीलंका की परिस्थितियों को अच्छे से संभाल सकें, हालांकि कई खिलाड़ी फिटनेस की समस्या के साथ टीम में आए हैं। बेली ने कहा कि टी20 टीम ने हाल ही में लगातार सफलता हासिल की है, जिससे पैनल को श्रीलंका और भारत में मिलने वाली अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से खिलाड़ियों का संतुलन चुनने में मदद मिली।
उन्होंने कहा कि पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड और टिम डेविड अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि वे वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह एक शुरुआती टीम है, इसलिए अगर कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो वे सपोर्ट पीरियड से पहले किए जाएंगे।
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को टीम में शामिल नहीं किया गया है, मिचेल स्टार्क के इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट और स्पेंसर जॉनसन की चोट के कारण बेन ड्वारशुइस की जगह दाएं हाथ के गेंदबाज जेवियर बार्टलेट को टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान अभी बाकी है।
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा।
