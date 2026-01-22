सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को टीम से निकाला, BBL फाइनल से पहले बताई ये वजह

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर टी20 सीरीज खेलने वाली है, लेकिन बाबर आज़म इस समय पाकिस्तान की टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में उनका आगामी टी20 वर्ल्ड कप खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई नेशनल ड्यूटी की वजह से बाबर आज़म को बिग बैश लीग से बाहर किया गया है, या फिर उनकी खराब फॉर्म ही इस फैसले की असली वजह रही। जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने इस सीजन बिग बैश लीग में किया, वह किसी भी तरह से प्रभावित करने वाला नहीं रहा।