T20 WC 2021: बाबर ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले कप्तान बने

बाबर आजम की शानदार कप्तानी में कल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में नामीबिया को 45 रनों की आसान शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। ओपनर रिजवान के साथ बाबर आजम ने शानदार साझेदारी की उन्होंने 49 गेंदों में 70 रन बनाए। 1 साल में T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। विराट कोहली और विलियमसन इस रिकॉर्ड के पास तो पहुंचे लेकिन सफल नहीं हो पाए। विलियमसन ने साल 2018 में शानदार फॉर्म दिखाते हुए 986 रन जोड़ डाले थे ,जो इससे पहले एक कप्तान द्वारा 1 साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था ।इसके अलावा विराट कोहली 2016 और 2019 में 973 और 930 रन बना चुके हैं। दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी 1000 रन तक नहीं पहुंच पाए।

Babar Azam is the first captain to score 1000+ runs in T20 matches in an year.



1007* - Babar Azam in 2021

986 - Kane Williamson in 2018

973 - Virat Kohli in 2016

930 - Virat Kohli in 2019

901 - David Warner in 2016#T20WorldCup #PAKvNAM