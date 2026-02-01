T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए बांग्लादेश ने खिलाड़ियों को खुश करने के लिए किया नए टूर्नामेंट का ऐलान

Bangladesh announce new tournament: बांग्‍लादेश टीम को आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने निराश खिलाड़ियों को खुश करने के लिए नया प्‍लान बनाया है। जब भारत और श्रीलंका की मेजबानी में मेगा इवेंट खेला जा रहा होगा, उस दौरान बांग्‍लादेश में तीन टीमों के बीच एक घरेलू टी20 टूर्नामेंट खेला जाएगा। बीसीबी ने घोषणा की है कि ये टूर्नामेंट पांच फरवरी से खेला जाएगा। इसका मकसद अपने खिलाड़ियों को मैच के लिए तैयार और खुश रखना है।