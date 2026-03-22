भारत के साथ खेलने के लिए बांग्लादेश ने उठाया बड़ा कदम, इस देश का दौरा किया स्थगित

बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को अपने घर में वनडे सीरीज में 2-1 से हराया है। इस जीत के बाद टीम ICC की वनडे रैंकिंग में नौवें स्थान पर पहुंच गई है। टीम के 79 रेटिंग पॉइंट हैं और वह दसवें स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज से आगे है। बांग्लादेश का फोकस अब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 (ICC Cricket World Cup 2027) के लिए क्वालिफाई करने पर है। सीधे क्वालिफिकेशन के लिए टीम को 31 मार्च 2027 तक टॉप-8 में जगह बनानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता, तो उसे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। आयरलैंड दौरे के टलने के बाद बांग्लादेश के पास न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज के अलावा दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे का कार्यक्रम है।