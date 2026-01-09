11 जनवरी 2026,

रविवार

बांग्लादेश क्रिकेट को भारी नुकसान, भारत से भिड़ने के बाद इन कंपनियों ने स्पांसरशिप से खींचा हाथ

एसजी ने बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास, पूर्व टेस्ट कप्तान मोमिनुल हक और टेस्ट विशेषज्ञ यासिर अली रब्बी सहित अन्य प्रमुख बल्लेबाजों के साथ अपने बैट स्पॉन्सरशिप डील्स को नवीनीकृत नहीं करने का निर्णय लिया है। खिलाड़ियों को अभी तक आधिकारिक रूप से सूचित नहीं किया गया है, लेकिन उनके एजेंट्स को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर ने टेलिकॉम एशिया नेट को बताया, "ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह होने की संभावना है।"

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 09, 2026

Bangladesh Second Letter To ICC

बीसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर आईसीसी को लिखा पत्र (फोटो- Cricbuzz)

भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव ने अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर खिलाड़ियों की कमाई पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटरों को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत की प्रमुख क्रिकेट उपकरण निर्माता कंपनी सैंसपैरिल्स ग्रीनलैंड्स (SG) ने बांग्लादेश के कई शीर्ष खिलाड़ियों के साथ अपना स्पॉन्सरशिप अनुबंध समाप्त करने का फैसला लिया है।

इन खिलाड़ियों से एसजी ने छीनी स्पांसरशिप

एसजी ने बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास, पूर्व टेस्ट कप्तान मोमिनुल हक और टेस्ट विशेषज्ञ यासिर अली रब्बी सहित अन्य प्रमुख बल्लेबाजों के साथ अपने बैट स्पॉन्सरशिप डील्स को नवीनीकृत नहीं करने का निर्णय लिया है। खिलाड़ियों को अभी तक आधिकारिक रूप से सूचित नहीं किया गया है, लेकिन उनके एजेंट्स को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर ने टेलिकॉम एशिया नेट को बताया, "ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह होने की संभावना है।"

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया

यह फैसला दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद का सीधा परिणाम माना जा रहा है, जो तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 की टीम से रिलीज कर दें। यह कदम बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों और हिंसा के विरोध के चलते उठाया गया था। मुस्तफिजुर को केकेआर ने आईपीएल मिनी-ऑक्शन में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन बीसीसीआई के निर्देश पर उन्हें रिलीज कर दिया गया।

इस घटना के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया और ICC से अपील की कि टी20 विश्व कप 2026 के उनके ग्रुप मैच (कोलकाता और मुंबई में निर्धारित) श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा है। आईसीसी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है और स्पष्ट किया है कि मैच भारत में ही होंगे। यदि बांग्लादेश टीम नहीं खेलती, तो उन्हें पॉइंट्स गंवाने पड़ सकते हैं।

एसजी के इस कदम से बांग्लादेशी क्रिकेट इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के क्रिकेट उपकरण और स्पॉन्सरशिप मार्केट में बड़ा हिस्सा रखता है। प्लेयर स्पॉन्सरशिप से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अन्य भारतीय कंपनियां भी इसी तरह के फैसले ले सकती हैं, जिससे खिलाड़ियों की कमाई पर लंबे समय तक असर पड़ेगा।

विश्व कप 7 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है, और बांग्लादेश का पहला मैच 7 फरवरी को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ है। अभी तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन संवाद से कोई समाधान निकल सकता है। यह विवाद अब सिर्फ क्रिकेट का नहीं रहा, बल्कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक बन गया है।

T20 World Cup 2026

