बांग्लादेश क्रिकेट को भारी नुकसान, भारत से भिड़ने के बाद इन कंपनियों ने स्पांसरशिप से खींचा हाथ

यह फैसला दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद का सीधा परिणाम माना जा रहा है, जो तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 की टीम से रिलीज कर दें। यह कदम बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों और हिंसा के विरोध के चलते उठाया गया था। मुस्तफिजुर को केकेआर ने आईपीएल मिनी-ऑक्शन में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन बीसीसीआई के निर्देश पर उन्हें रिलीज कर दिया गया।