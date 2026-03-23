हमारे क्रिकेटर वहां नहीं जाएंगे… IPL के बाद अब PSL भी नहीं खेलेंगे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश सरकार का बड़ा बयान

बांग्लादेश के युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री अमीनुल हक ने कहा कि अगर सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं, तो बांग्लादेश के क्रिकेटरों के पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी सीजन में भाग लेने की संभावना नहीं है। यह बयान पीसीबी की ओर से पीएसएल 2026 के लिए एक संशोधित कार्यक्रम की घोषणा के बाद आया है, जिसमें सुरक्षा चिंताओं के चलते मैच केवल कराची और लाहौर में बंद दरवाजों के पीछे खेले जाने हैं। हालांकि खिलाड़ी कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से स्पष्ट निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं।