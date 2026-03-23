23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

हमारे क्रिकेटर वहां नहीं जाएंगे… IPL के बाद अब PSL भी नहीं खेलेंगे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश सरकार का बड़ा बयान

PCB ने क्षेत्रिय तनावों की वजह से PSL 2026 का कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। अब टूर्नामेंट के मैच केवल कराची और लाहौर में बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे। जिसके बाद बांग्लादेश के युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री अमीनुल हक ने कहा कि अगर पीएसएल में सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है, तो हमारे क्रिकेटर वहां नहीं जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 23, 2026

Bangladesh

बांग्लादेश टीम। (फोटो- Cricbuzz)

बांग्लादेश के युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री अमीनुल हक ने कहा कि अगर सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं, तो बांग्लादेश के क्रिकेटरों के पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी सीजन में भाग लेने की संभावना नहीं है। यह बयान पीसीबी की ओर से पीएसएल 2026 के लिए एक संशोधित कार्यक्रम की घोषणा के बाद आया है, जिसमें सुरक्षा चिंताओं के चलते मैच केवल कराची और लाहौर में बंद दरवाजों के पीछे खेले जाने हैं। हालांकि खिलाड़ी कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से स्पष्ट निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता

क्रिकबज से बातचीत में अमीनुल ने जोर देकर कहा कि सरकार खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी और बीसीबी से औपचारिक जानकारी मिलने के बाद ही कोई कदम उठाएगी। अमीनुल ने कहा कि निश्चित रूप से अगर पीएसएल में सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है, तो हमारे क्रिकेटर वहां नहीं जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले बोर्ड को हमें सुरक्षा चिंताओं के बारे में सूचित करना होगा। उसके बाद हम अपने आकलन (राष्ट्रीय एजेंसियों की जांच के बाद) के आधार पर एक आधिकारिक फैसला लेंगे।

मंत्रालय ने फिर बीसीबी के पाले में डाली गेंद

उन्होंने आगे कहा कि अगर पर्याप्त सुरक्षा आश्वासन दिए जाते हैं, तो मंत्रालय खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर बीसीबी हमें यह आश्वासन देता है कि हमारे क्रिकेटरों के वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उस स्थिति में हमें कोई समस्या नहीं है। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि खिलाड़ी क्या चाहते हैं?

क्योंकि हम खेलों को हतोत्साहित नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी-अपनी जगहों से खेले। उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड को सुरक्षा और अन्य सभी मामलों पर हमसे सलाह-मशविरा करना चाहिए और अगर वे यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो उस स्थिति में हम आगे बढ़ सकते हैं।

पीएसएल 2026 का कार्यक्रम संशोधित होने के बाद बढ़ी टेंशन

दरअसल, यह घटनाक्रम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से पीएसएल 2026 के लिए एक संशोधित कार्यक्रम की घोषणा के बाद सामने आया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत मैच केवल कराची और लाहौर में बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे। इसकी वजह क्षेत्रीय तनाव है। इस वजह से टूर्नामेंट में पहले ही कई खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया है।

बांग्लादेश के छह खिलाड़ियों मुस्तफिजुर रहमान, परवेज़ हुसैन एमोन, शोरिफुल इस्लाम, नाहिद राणा, तंजीद हसन तमीम और रिशाद हुसैन को लीग में खेलने के लिए बीसीबी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) जारी कर दिए हैं। हालांकि, अब उनका लीग में भाग लेना सरकार की अंतिम मंजूरी पर निर्भर करता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

23 Mar 2026 10:07 am

Hindi News / Sports / Cricket News / हमारे क्रिकेटर वहां नहीं जाएंगे… IPL के बाद अब PSL भी नहीं खेलेंगे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश सरकार का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026 में अर्जुन तेंदुलकर को लेकर आर अश्विन का बड़ा बयान, पिता सचिन को लग सकता है बुरा

R Ashwin on Arjun Tendulkar
क्रिकेट

PSL छोड़कर IPL में आने वाले खिलाड़ियों PCB लेगा ये एक्‍शन, मोहसिन नकवी ने जारी की कड़ी चेतावनी

Mohsin Naqvi
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस में खींचतान! हार्दिक पंड्या से कहा कप्तानी छोड़ दें, जानें पूरा मामला

Mumbai Indians Captaincy
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले KKR ने इंजर्ड आकाश दीप की जगह विदर्भ के इस तेज गेंदबाज को किया टीम में शामिल

Saurabh Dubey as Akash Deep replacement
क्रिकेट

“तुम मर क्यों नहीं जाते?” वरुण चक्रवर्ती को मिलती थी धमकियां, अब 5 साल बाद हुआ खौफनाक खुलासा!

Varun Chakaravarthy Death Threat
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.