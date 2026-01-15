बांग्लादेश क्रिकेट में बवाल, अपने ही खिलाड़ियों ने कर दिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बायकॉट, उठाई ये मांग

इससे पहले नजमुल इस्लाम ने बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को “भारतीय एजेंट” बताया था। तमीम इकबाल ने टी20 विश्व कप के आयोजन स्थल विवाद को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से बातचीत करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद यह टिप्पणी सामने आई। बुधवार को नजमुल इस्लाम ने मीडिया से कहा कि अगर बांग्लादेश टी20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेता है तो बोर्ड को कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश टीम भारत जाने को तैयार नहीं है।