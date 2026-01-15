15 जनवरी 2026,

गुरुवार

बांग्लादेश क्रिकेट में बवाल, अपने ही खिलाड़ियों ने कर दिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बायकॉट, उठाई ये मांग

बोर्ड ने अपने बयान में कहा, “बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हाल ही में बोर्ड के एक सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता है, जिनसे चिंता उत्पन्न हुई है। बोर्ड ऐसे किसी भी बयान पर खेद व्यक्त करता है, जिन्हें अनुचित, आपत्तिजनक या आहत करने वाला माना जा सकता है।”

image

Jan 15, 2026

Jan 15, 2026

Bangladesh Cricket Team

बंगलादेशी खिलाड़ियों ने BPL को बायकॉट करने की मांग की (Photo Credit - IANS)

Bangladeshi players boycott BPL: टी20 विश्व कप में अपने मैचों के आयोजन स्थलों को लेकर जारी गतिरोध के बीच बांग्लादेश के क्रिकेटरों ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के मैचों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। यह चेतावनी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के एक वरिष्ठ अधिकारी की विवादास्पद टिप्पणियों के विरोध में दी गई है। क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने कहा कि बीसीबी की वित्त समिति के अध्यक्ष एम. नजमुल इस्लाम की टिप्पणियां पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इससे खिलाड़ियों की गरिमा को ठेस पहुंची है।

नजमुल इस्लाम के बयानों से नज़र हुए खिलाड़ी

इससे पहले नजमुल इस्लाम ने बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को “भारतीय एजेंट” बताया था। तमीम इकबाल ने टी20 विश्व कप के आयोजन स्थल विवाद को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से बातचीत करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद यह टिप्पणी सामने आई। बुधवार को नजमुल इस्लाम ने मीडिया से कहा कि अगर बांग्लादेश टी20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेता है तो बोर्ड को कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश टीम भारत जाने को तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा, “इसमें बोर्ड का कोई मुनाफा या नुकसान नहीं है। बांग्लादेश खेले या न खेले, कम से कम इस विश्व कप के मामले में बोर्ड को कोई लाभ या हानि नहीं होगी।” इस पूरे विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार शाम एक आधिकारिक बयान जारी कर नजमुल इस्लाम की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। बीसीबी ने कहा कि ये बयान बोर्ड के मूल्यों और आधिकारिक रुख के अनुरूप नहीं हैं।

बोर्ड ने बयान पर खेद व्यक्त किया

बोर्ड ने अपने बयान में कहा, “बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हाल ही में बोर्ड के एक सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता है, जिनसे चिंता उत्पन्न हुई है। बोर्ड ऐसे किसी भी बयान पर खेद व्यक्त करता है, जिन्हें अनुचित, आपत्तिजनक या आहत करने वाला माना जा सकता है।”

बयान में आगे कहा गया कि इस तरह की टिप्पणियां न तो बीसीबी के मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाती हैं और न ही बांग्लादेश क्रिकेट की सेवा करने की जिम्मेदारी निभा रहे लोगों से अपेक्षित आचरण के अनुरूप हैं।

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने बढ़ाई टेंशन, बदलनी पड़ेगी भारतीय टीम!
क्रिकेट
T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026

15 Jan 2026 04:52 pm

क्रिकेट

खेल

