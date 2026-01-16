16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्डकप के मैचों के वेन्यू पर होगा फैसला, बांग्लादेश जाएंगे ICC के अधिकारी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद बांग्लादेश में आईपीएल और भारत का विरोध शुरू हो गया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 16, 2026

Bangladesh Cricket Team

बंगलादेशी खिलाड़ियों ने BPL को बायकॉट करने की मांग की (Photo Credit - IANS)

Bangladesh T20 World Cup Matches Venue Controversy: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 की तैयारी में सभी टीमें जुट गई हैं। 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। इस बीच बांग्लादेश ने भारत में अपने मैच खेलने से साफ मना कर दिया है। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि टूर्नामेंट से पहले आईसीसी के कुछ अधिकारी बांग्लादेश जाएंगे, जहां वे बीसीबी (बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड) के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

वर्चुअल मीटिंग नहीं बनी बात

इससे पहले ई-मेल और वर्चुअल मीटिंग के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे में आईसीसी अधिकारियों का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है और सभी क्रिकेट फैंस की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ही वेन्यू को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद बांग्लादेश में आईपीएल और भारत का विरोध शुरू हो गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां के खेल मंत्रालय ने भारत में कोई भी मैच न खेलने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हालांकि, बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने साफ कर दिया है कि उनके रुख में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, “हम वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उत्सुक हैं, खासकर श्रीलंका में। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आयोजित करना असंभव नहीं है।”

बता दें कि बांग्लादेश को भारत में चार मैच खेलने हैं। पहला मुकाबला 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, दूसरा 9 फरवरी को इटली और तीसरा 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ निर्धारित है। इसके बाद उसे 17 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुंबई में मैच खेलना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वर्ल्ड कप में उसके मैच भारत से बाहर आयोजित किए जाएं, लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही फाइनल हो चुका है।

