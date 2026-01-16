बांग्लादेश के टी20 वर्ल्डकप के मैचों के वेन्यू पर होगा फैसला, बांग्लादेश जाएंगे ICC के अधिकारी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद बांग्लादेश में आईपीएल और भारत का विरोध शुरू हो गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां के खेल मंत्रालय ने भारत में कोई भी मैच न खेलने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हालांकि, बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने साफ कर दिया है कि उनके रुख में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, “हम वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उत्सुक हैं, खासकर श्रीलंका में। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आयोजित करना असंभव नहीं है।”