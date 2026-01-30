30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

U19 वर्ल्डकप से बांग्लादेश बाहर, ICC पर लगाए ये आरोप, जानें कैसा रहा अब तक का प्रदर्शन

U19 World Cup 2026 में बांग्लादेश का प्रदर्शन काफी लचर रहा है, जिसकी वजह से उसे सुपर सिक्स ग्रुप से ही डिसक्वालीफाई होना पड़ा। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए आईसीसी को जिम्मेदार ठहराया है।

2 min read
Vivek Kumar Singh

Jan 30, 2026

बांग्लादेश U19 क्रिकेट टीम (फोटो- ICC)

बांग्लादेश U19 क्रिकेट टीम (फोटो- ICC)

Bangladesh in U19 World Cup 2026: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की टीम सिर्फ अमेरिका के खिलाफ ही जीत हासिल कर पाई थी। अभियान का आगाज उन्होंने भारत के खिलाफ मुकाबले से किया था, जहां उसे 18 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिसकी वजह से उन्हें एक अंक मिला और वह सुपर सिक्स में पहुंचने में कामयाब हो गई।

इसके बाद बांग्लादेश ने USA को 7 विकेट से हराया, लेकिन सुपर 6 के पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड ने उन्हें 7 विकेट से करारी शिकस्त दे दी और सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दिया। अब 31 जनवरी को उनका आखिरी मुकाबला जिंबॉब्वे के साथ है, लेकिन इस मैच का सेमीफाइनल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्यों नहीं पड़ेगा सेमीफाइनल पर असर

क्योंकि अगर बांग्लादेश आखिरी मुकाबला जीत भी जाती है तो उसके सिर्फ तीन अंक ही हो पाएंगे, जबकि पाकिस्तान, इंग्लैंड और भारतीय टीम के उससे ज्यादा अंक हैं। इस ग्रुप में भारतीय टीम के 6 अंक हैं, इंग्लैंड के भी 6 अंक हैं, जबकि पाकिस्तान के 4 अंक हैं और उसका आखिरी मुकाबला भारत के साथ होना है। पाकिस्तान अगर भारत को हरा भी देता है तो भी उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद काफी कम है। ऐसे में सुपर सिक्स ग्रुप-2 से भारत और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं।

वहीं सुपर सिक्स ग्रुप-1 से ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है। दूसरे स्थान के लिए श्रीलंका, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमों के बीच रेस जारी है।

बांग्लादेश जीत पाई सिर्फ एक मैच

इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश का प्रदर्शन काफी लचर रहा है, जिसकी वजह से उसे सुपर सिक्स ग्रुप से ही डिसक्वालीफाई होना पड़ा। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए आईसीसी को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के गेम डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हबीबुल बशर ने वर्ल्ड कप के दौरान अंडर-19 टीम के ट्रैवल प्लान को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “हमारी कैलकुलेशन में कमी थी, लेकिन इंग्लैंड और भारत के खिलाफ मैचों से पहले ट्रैवल शेड्यूल कुछ ऐसा था, जिसे मैं बताया चाहूंगा। हालांकि लोगों को ये लग सकता है कि मैं बहाने बना रहा हूं।”

उन्होंने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों को थकावट से बचाने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जेब से फ्लाइट का खर्च उठाया, क्योंकि बस का सफर बहुत लंबा था और डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम उपलब्ध थीं। बांग्लादेश के हेड कोच नावेद नवाज और कई खिलाड़ियों ने भी शेड्यूल को लेकर चिंता जताई है। आपको बता दें कि टीम को अपने पहले ग्रुप मैच से पहले लगभग 9 घंटे का बस सफर कर हरारे से बुलावायो जाना पड़ा था। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचों के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद से फ्लाइट का इंतजाम किया।

ICC ने यहां भी नहीं मानी उनकी मांग

हबीबुल बशर ने कहा, "आईसीसी ने टूर्नामेंट के ठीक पहले अचानक शेड्यूल बदल दिया, जिसकी वजह से टीम को काफी ट्रैवल करना पड़ा और अलग-अलग जगहों पर खेलना पड़ा। हम लोगों ने ट्रैवल प्लान में बदलाव की मांग भी की थी, लेकिन आईसीसी ने एक भी अनुरोध नहीं सुना।

