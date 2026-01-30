U19 वर्ल्डकप से बांग्लादेश बाहर, ICC पर लगाए ये आरोप, जानें कैसा रहा अब तक का प्रदर्शन

उन्होंने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों को थकावट से बचाने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जेब से फ्लाइट का खर्च उठाया, क्योंकि बस का सफर बहुत लंबा था और डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम उपलब्ध थीं। बांग्लादेश के हेड कोच नावेद नवाज और कई खिलाड़ियों ने भी शेड्यूल को लेकर चिंता जताई है। आपको बता दें कि टीम को अपने पहले ग्रुप मैच से पहले लगभग 9 घंटे का बस सफर कर हरारे से बुलावायो जाना पड़ा था। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचों के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद से फ्लाइट का इंतजाम किया।