IND vs NZ: पांचवें टी20 पर सिर्फ भारत नहीं दुनिया की होगी नजर, सूर्या उतारेंगे टी20 वर्ल्डकप की प्लेइंग 11!

तीसरे टी20 के लिए भारतीय टीम में हो सकते हैं दो बड़े बदलाव (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs NZ 5th T20: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम शनिवार को अपना आखिरी टी20 मुकाबला खेलेगी, जहां उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का भी आखिरी मैच होगा। इस सीरीज में भारतीय टीम 3-1 से आगे है। भारतीय टीम ने शुरुआती तीनों मुकाबले जीते थे, लेकिन चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली।
अब इस पांचवें मुकाबले में जब भारतीय टीम उतरेगी, तो उसकी प्लेइंग इलेवन पर न सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें होंगी, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी वर्ल्ड कप की संभावित प्लेइंग इलेवन उतार सकती है। हालांकि इसमें एक बदलाव की संभावना अभी भी बनी हुई है। तिलक वर्मा चोट की वजह से इस सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए हैं, ऐसे में जो भी खिलाड़ी उनकी जगह खेलेगा, वर्ल्ड कप शुरू होते ही या उनके फिट होते ही तिलक वर्मा उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी भी संभावना है कि तिलक वर्मा, रिंकू सिंह की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे।
अगर प्लेइंग इलेवन की बात करें तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि ईशान किशन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। इसके बाद सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे और अक्षर पटेल बल्लेबाज के तौर पर शामिल होंगे। वरुण चक्रवर्ती टीम के स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे, जबकि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इस प्लेइंग 11 हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को मिलाकर चार ऑलराउंडर मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर अभिषेक शर्मा भी गेंदबाजी करने का दम रखते हैं।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल/ रवि बिश्नोई (अगर अक्षर फिट नहीं हुए), वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।
