30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: पांचवें टी20 पर सिर्फ भारत नहीं दुनिया की होगी नजर, सूर्या उतारेंगे टी20 वर्ल्डकप की प्लेइंग 11!

IND vs NZ 5th T20 Probable Playing 11: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम 4 ऑलराउंडर्स के साथ उतर सकती है। यह मैच टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का आखिरी मुकाबला होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 30, 2026

IND vs NZ 2nd T20i Playing 11 Prediction

तीसरे टी20 के लिए भारतीय टीम में हो सकते हैं दो बड़े बदलाव (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs NZ 5th T20: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम शनिवार को अपना आखिरी टी20 मुकाबला खेलेगी, जहां उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का भी आखिरी मैच होगा। इस सीरीज में भारतीय टीम 3-1 से आगे है। भारतीय टीम ने शुरुआती तीनों मुकाबले जीते थे, लेकिन चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली।

चोट की वजह से तिलक बाहर

अब इस पांचवें मुकाबले में जब भारतीय टीम उतरेगी, तो उसकी प्लेइंग इलेवन पर न सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें होंगी, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी वर्ल्ड कप की संभावित प्लेइंग इलेवन उतार सकती है। हालांकि इसमें एक बदलाव की संभावना अभी भी बनी हुई है। तिलक वर्मा चोट की वजह से इस सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए हैं, ऐसे में जो भी खिलाड़ी उनकी जगह खेलेगा, वर्ल्ड कप शुरू होते ही या उनके फिट होते ही तिलक वर्मा उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी भी संभावना है कि तिलक वर्मा, रिंकू सिंह की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे।

अगर प्लेइंग इलेवन की बात करें तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि ईशान किशन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। इसके बाद सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे और अक्षर पटेल बल्लेबाज के तौर पर शामिल होंगे। वरुण चक्रवर्ती टीम के स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे, जबकि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इस प्लेइंग 11 हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को मिलाकर चार ऑलराउंडर मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर अभिषेक शर्मा भी गेंदबाजी करने का दम रखते हैं।

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल/ रवि बिश्नोई (अगर अक्षर फिट नहीं हुए), वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

30 Jan 2026 04:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: पांचवें टी20 पर सिर्फ भारत नहीं दुनिया की होगी नजर, सूर्या उतारेंगे टी20 वर्ल्डकप की प्लेइंग 11!
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

U19 वर्ल्डकप से बांग्लादेश बाहर, ICC पर लगाए ये आरोप, जानें कैसा रहा अब तक का प्रदर्शन

बांग्लादेश U19 क्रिकेट टीम (फोटो- ICC)
क्रिकेट

रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, समझें पूरा समीकरण

क्रिकेट

बाजू हट.. बाजू हट.. सैमसन के बॉडीगार्ड बने सूर्यकुमार यादव, कुछ इस तरह हुई तिरुवनंतपुरम में संजू की एंट्री, झूम उठे लोग

IND vs NZ
क्रिकेट

IND vs NZ: टी20 क्रिकेट में पहली बार बनेंगे 300 रन या कहर बनकर टूटेंगे गेंदबाज? जानिए तिरुवनंतपुरम की पिच का मिजाज

IND vs NZ 2nd ODI
क्रिकेट

5-10 नहीं एक इंस्टाग्राम पोस्ट से इतने करोड़ कमाते हैं विराट कोहली, गायब होने के बाद अकाउंट फिर से हुआ एक्टिवेट

Virat Kohli Instagram Account Missing
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.