IND vs NZ: पांचवें टी20 पर सिर्फ भारत नहीं दुनिया की होगी नजर, सूर्या उतारेंगे टी20 वर्ल्डकप की प्लेइंग 11!

अब इस पांचवें मुकाबले में जब भारतीय टीम उतरेगी, तो उसकी प्लेइंग इलेवन पर न सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें होंगी, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी वर्ल्ड कप की संभावित प्लेइंग इलेवन उतार सकती है। हालांकि इसमें एक बदलाव की संभावना अभी भी बनी हुई है। तिलक वर्मा चोट की वजह से इस सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए हैं, ऐसे में जो भी खिलाड़ी उनकी जगह खेलेगा, वर्ल्ड कप शुरू होते ही या उनके फिट होते ही तिलक वर्मा उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी भी संभावना है कि तिलक वर्मा, रिंकू सिंह की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे।