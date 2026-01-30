रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, समझें पूरा समीकरण

India U19 vs Pakistan U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स ग्रुप के आखिरी दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां सेमीफाइनलिस्ट की सूची का फैसला होना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे पहले सेमीफाइनल में जगह बना ली है और अब सुपर सिक्स ग्रुप-1 से एक टीम ही अगले दौर में पहुंच सकती है, जिसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। श्रीलंका को इस ग्रुप में अब कोई मुकाबला नहीं खेलना है, वहीं अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से चल रहा है।
आयरलैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें सबसे ज्यादा हैं। हालांकि, अगर वह इस मुकाबले में हारती है तो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर अफगानिस्तान यह मैच जीत लेती है तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरी ओर, सुपर सिक्स ग्रुप-2 की बात करें तो इसमें से 3 टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, जिसमें बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिंबॉब्वे शामिल हैं। दूसरी ओर इस ग्रुप से एक भी टीम का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। इस ग्रुप में इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान की टीमें रेस में शामिल हैं।
इंग्लैंड की टीम के 6 अंक हैं और उसका आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होना है, जो इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की हार लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी ओर, भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में एक मुकाबला खेलेंगी और जो भी टीम जीतेगी, उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी।
हालांकि भारतीय टीम हारकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जीतकर भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो सकती है। इसकी वजह भारतीय टीम का बेहतर नेट रन रेट है, जो +3.337 है। पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे तभी खुलेंगे जब वह भारत को 200 रन से ज्यादा के अंतर से हराए या फिर लगभग 25 ओवर में लक्ष्य हासिल कर ले।
लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला यह मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो क्या होगा? अगर मैच रद्द होता है तो भारतीय टीम के अंक 7 हो जाएंगे और पाकिस्तान के 5 अंक रह जाएंगे। ऐसे में सुपर सिक्स ग्रुप-2 से इंग्लैंड और भारत की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी और पाकिस्तान की टीम डिसक्वालीफाई हो जाएगी।
आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में अब तक दो मैच बारिश की वजह से रद्द हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के पहले दोनों मुकाबले बारिश के कारण रद्द रहे थे, जबकि स्कॉटलैंड और जिंबॉब्वे के बीच खेला गया मुकाबला भी बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इसके अलावा बांग्लादेश और यूएसए का भी एक-एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था, जो दोनों मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ थे। ऐसे में अगर बारिश होती है तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा।
