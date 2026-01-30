रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, समझें पूरा समीकरण

आयरलैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें सबसे ज्यादा हैं। हालांकि, अगर वह इस मुकाबले में हारती है तो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर अफगानिस्तान यह मैच जीत लेती है तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरी ओर, सुपर सिक्स ग्रुप-2 की बात करें तो इसमें से 3 टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, जिसमें बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिंबॉब्वे शामिल हैं। दूसरी ओर इस ग्रुप से एक भी टीम का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। इस ग्रुप में इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान की टीमें रेस में शामिल हैं।