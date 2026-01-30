IND vs NZ: टी20 क्रिकेट में पहली बार बनेंगे 300 रन या कहर बनकर टूटेंगे गेंदबाज? जानिए तिरुवनंतपुरम की पिच का मिजाज

अक्सर ड्यू की वजह से चेज करना फायदेमंद होता है, इसलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना आम है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पहले बोलिंग करने वाली टीम को फायदा मिलता है। तिरुवनंतपुरम के मैदान ने अब तक कुल 7 मैचों की मेजबानी की है.। इसमें से 4 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमने जीते हैं। वहीं, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को 3 मैचों में जीत नसीब हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी मैदान पर 4 विकेट खोकर 235 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, जो इस ग्राउंड का सबसे बड़ा स्कोर भी है।