30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

IND vs NZ: टी20 क्रिकेट में पहली बार बनेंगे 300 रन या कहर बनकर टूटेंगे गेंदबाज? जानिए तिरुवनंतपुरम की पिच का मिजाज

इस मैदान पर भारत अबतक चार टी20 मुक़ाबले खेल चुका है। यहां गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है, जबकि जैसे -जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को ग्रिप व टर्न मिलता है।

भारत

Siddharth Rai

Jan 30, 2026

IND vs NZ 2nd ODI

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड मैच के बाद एक-दूसरे से हाथ मिलाते खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs New Zealand, 5th T20 Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुक़ाबला कल यानि 31 जनवरी को खेला जाएगा। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आखिरी मुक़ाबला होगा। यह भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का होम ग्राउंड भी है। ऐसे में टीम उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। यह पहली बार है जब सैमसन अपने होम क्राउड के सामने मैदान पर उतरेंगे।

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच का हाल

इस मैदान पर भारत अबतक चार टी20 मुक़ाबले खेल चुका है। यहां गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है, जबकि जैसे -जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को ग्रिप व टर्न मिलता है। यहां ज्यादा हाईस्कोरिंग मुक़ाबले नहीं होते हैं। टी20 में औसत स्कोर 140-160 के आसपास रहता है, बाउंड्री बड़ी होने की वजह से बल्लेबाजों को लंबे शॉट लगाने में मुश्किल होती है।

टॉस कितना ज़रूरी है

अक्सर ड्यू की वजह से चेज करना फायदेमंद होता है, इसलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना आम है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पहले बोलिंग करने वाली टीम को फायदा मिलता है। तिरुवनंतपुरम के मैदान ने अब तक कुल 7 मैचों की मेजबानी की है.। इसमें से 4 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमने जीते हैं। वहीं, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को 3 मैचों में जीत नसीब हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी मैदान पर 4 विकेट खोकर 235 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, जो इस ग्राउंड का सबसे बड़ा स्कोर भी है।

30 Jan 2026 11:42 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: टी20 क्रिकेट में पहली बार बनेंगे 300 रन या कहर बनकर टूटेंगे गेंदबाज? जानिए तिरुवनंतपुरम की पिच का मिजाज
