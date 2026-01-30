बाजू हट.. बाजू हट.. सैमसन के बॉडीगार्ड बने सूर्यकुमार यादव, कुछ इस तरह हुई तिरुवनंतपुरम में संजू की एंट्री, झूम उठे लोग

सैमसन के बॉडीगार्ड बने सूर्यकुमार यादव (Photo - Video Screenshot)
Sanju Samson and Suryakumar Yadav Video, India vs New Zealand T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुक़ाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम पहुंच चुकी है।यह भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का होम ग्राउंड भी है। ऐसे में टीम उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। यह पहली बार है जब सैमसन अपने होम क्राउड के सामने मैदान पर उतरेंगे। ऐसे में फाइस्न बेहद उत्साहित हैं।
इस मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और सैमसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सूर्या सैमसन के बॉडीगार्ड बने हुए हैं और उन्हें एयरपोर्ट से बाहर आते वक़्त गार्ड कर रहे हैं। सूर्य संजू के आगे -आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं, 'जगह दो-जगह दो…चेट्टा को परेशान मत करो…फोटो नहीं-फोटो नहीं…'
संजू इस मस्ती पर मुस्कुराते नजर आते हैं और सूर्या से ऐसा न करने की गुजारिश करते हैं, लेकिन कप्तान की शरारत रुकने का नाम नहीं ले रही। फैंस को सूर्या का यह दोस्ताना और मजाकिया अंदाज खूब पसंद आ रहा है, और वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है।
बता दें कि सीरीज में अब तक संजू का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में शनिवार को अपने होम ग्राउंड पर वे फॉर्म में वापसी करने और किस्मत बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। यह मैच उनके करियर के लिए भी अहम हो सकता है।
