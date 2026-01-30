बाजू हट.. बाजू हट.. सैमसन के बॉडीगार्ड बने सूर्यकुमार यादव, कुछ इस तरह हुई तिरुवनंतपुरम में संजू की एंट्री, झूम उठे लोग

Sanju Samson and Suryakumar Yadav Video, India vs New Zealand T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुक़ाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम पहुंच चुकी है।यह भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का होम ग्राउंड भी है। ऐसे में टीम उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। यह पहली बार है जब सैमसन अपने होम क्राउड के सामने मैदान पर उतरेंगे। ऐसे में फाइस्न बेहद उत्साहित हैं।