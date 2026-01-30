30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बाजू हट.. बाजू हट.. सैमसन के बॉडीगार्ड बने सूर्यकुमार यादव, कुछ इस तरह हुई तिरुवनंतपुरम में संजू की एंट्री, झूम उठे लोग

सूर्या के ऐसा करने पर संजू मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और सूर्या से ऐसा न करने को कहते हैं लेकिन कप्तान साहब की यह मस्ती नहीं रूकती है। फैन्स को सूर्या का यह अंदाज खूब पसंद भी आ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 30, 2026

IND vs NZ

सैमसन के बॉडीगार्ड बने सूर्यकुमार यादव (Photo - Video Screenshot)

Sanju Samson and Suryakumar Yadav Video, India vs New Zealand T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुक़ाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम पहुंच चुकी है।यह भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का होम ग्राउंड भी है। ऐसे में टीम उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। यह पहली बार है जब सैमसन अपने होम क्राउड के सामने मैदान पर उतरेंगे। ऐसे में फाइस्न बेहद उत्साहित हैं।

सूर्यकुमार यादव और सैमसन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और सैमसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सूर्या सैमसन के बॉडीगार्ड बने हुए हैं और उन्हें एयरपोर्ट से बाहर आते वक़्त गार्ड कर रहे हैं। सूर्य संजू के आगे -आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं, 'जगह दो-जगह दो…चेट्टा को परेशान मत करो…फोटो नहीं-फोटो नहीं…'

संजू इस मस्ती पर मुस्कुराते नजर आते हैं और सूर्या से ऐसा न करने की गुजारिश करते हैं, लेकिन कप्तान की शरारत रुकने का नाम नहीं ले रही। फैंस को सूर्या का यह दोस्ताना और मजाकिया अंदाज खूब पसंद आ रहा है, और वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है।

बता दें कि सीरीज में अब तक संजू का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में शनिवार को अपने होम ग्राउंड पर वे फॉर्म में वापसी करने और किस्मत बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। यह मैच उनके करियर के लिए भी अहम हो सकता है।

ये भी पढ़ें

5-10 नहीं एक इंस्टाग्राम पोस्ट से इतने करोड़ कमाते हैं विराट कोहली, गायब होने के बाद अकाउंट फिर से हुआ एक्टिवेट
क्रिकेट
Virat Kohli Instagram Account Missing

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Jan 2026 12:29 pm

Published on:

30 Jan 2026 12:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बाजू हट.. बाजू हट.. सैमसन के बॉडीगार्ड बने सूर्यकुमार यादव, कुछ इस तरह हुई तिरुवनंतपुरम में संजू की एंट्री, झूम उठे लोग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ: टी20 क्रिकेट में पहली बार बनेंगे 300 रन या कहर बनकर टूटेंगे गेंदबाज? जानिए तिरुवनंतपुरम की पिच का मिजाज

IND vs NZ 2nd ODI
क्रिकेट

5-10 नहीं एक इंस्टाग्राम पोस्ट से इतने करोड़ कमाते हैं विराट कोहली, गायब होने के बाद अकाउंट फिर से हुआ एक्टिवेट

Virat Kohli Instagram Account Missing
क्रिकेट

Under 19 World Cup Semifinal Scenario: इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान में फंसा पेंच, उलझ गया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का गणित

क्रिकेट

Virat Kohli Instagram: विराट कोहली का इंस्टाग्राम डिएक्टिवेट या सस्पेंड? अचानक गायब हुआ 274 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाला अकाउंट

Virat Kohli on Cheteshwar Pujara retirement
क्रिकेट

Ranji Trophy 2025-26: सनत सांगवान का शतक, दिल्ली ने बनाये 221 रन, विदर्भ ने यूपी को 237 पर रोका

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.